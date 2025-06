MotoGp Assen, Alex non attacca Marc: “Ero più veloce nei punti dove non si sorpassa”

Assen, 28 giugno 2025 – Marc Marquez in fuga mondiale, con 43 punti di vantaggio sul fratello Alex. Nonostante la quarta posizione in griglia, il numero 93 è riuscito a vincere la Sprint Race di Assen, balzando subito in seconda piazza per poi saltare all’ultima chicane Fabio Quartararo. All’inseguimento di Marc è arrivato poi il fratello, che era velocissimo nel settore tre, ma non si è azzardato a portare un attacco duro al leader e al capostipite della famiglia. Alex era nettamente più veloce di Marc in curva 10, 11 e 12, ma non c’è stata battaglia tra i due e così il vantaggio in classifica è di quasi due gp sull’alfiere del team Gresini, mentre Bagnaia è staccatissimo a 117 punti di ritardo. Non c’era posto per superare, è stata la spiegazione di Alex Marquez.

Alex ammette: “Ero più veloce, ma era difficile superare”

Innanzitutto, c'è da ragionare sulla partenza. Marc Marquez da quarto è immediatamente salito in seconda piazza e significa che sia Alex Marquez che Pecco Bagnaia sono partiti male. Soprattutto perché il rettilineo di Assen è corto e c'è poco spazio dalla prima fila alla prima curva. L'ammissione del numero 73: "Va migliorata la partenza, non è possibile che chi parte quarto ci sorpassi al via. In una Sprint la partenza è molto importante…", la risposta di Alex. Una volta presa la testa, Marc non l'ha più mollata, ma Alex era molto più veloce nel settore tre. Tuttavia, non ha tentato un attacco sul fratello: "Ero più veloce in curva 10, 11 e 12, ma solo lì ed è difficile superare. Diciamo che ero più veloce di lui solo dove non si poteva passare – ancora Alex – Marc era molto efficace in curva 1 e anche nell'ultima chicane, cioè i due punti di sorpasso più importanti. Devo provare a mettermi a posto lì nel warm up". Poi si è arrivati a parlare della Gp24, che sembra avere prerogative migliori rispetto alla Gp25 che invece ha messo in crisi Bagnaia, ma non Marc Marquez che va a scheggia. I punti di forza della moto vecchia sembrano proprio in frenata, laddove soffre Bagnaia, ecco il pensiero di Alex Marquez, che con la versione 2024 si è spinto fino a essere seconda forza del campionato dopo aver chiuso in ottava posizione il campionato scorso: "Questa moto mi ha dato tanta fiducia in ingresso curva, riesco a fare bene la percorrenza e anche in trazione mi trovo bene. Fin da Barcellona ho capito che la Gp24 mi avrebbe dato in ingresso curva ciò che cercavo". Domenica gara lunga ad Assen alle 14 del pomeriggio in diretta su Sky Sport 1, 201, e Sky Sport Moto gp, 208. In differita due ore dopo su Tv 8.