MotoGP Assen sprint: Marc Marquez suona la nona e vince ancora davanti al fratello e Bez

Assen, 28 giugno 2025 - L'Università della MotoGP premia ancora il suo plurilaureato Marc Marquez. Nella sprint del sabato è lui a imporsi su tutti gli altri con un primo giro capolavoro. Alex prova a dare battaglia, ma si arrende e conclude secondo, davanti a un super Bezzecchi con la sua Aprilia. Bagnaia conclude solo quinto alle spalle di Di Giannantonio, mentre Quartararo, in lotta per le prime posizioni, conclude la gara anzitempo, cadendo nell'ultimo segmento della corsa.

La gara

Partenza frenetica e non può essere altrimenti tra le curve strette e i tornanti di Assen. Marc Marquez scatta dalla seconda fila, ma la sua progressione è impressionante e lo porta subito a ridosso del primato di Fabio Quartararo. Il francese resiste per tutto il primo giro, ma deve abdicare all'ingresso della serpentina finale. Aveva deluso in mattinata il catalano, si rifà con un primo giro da urlo. Più in difficoltà invece Bagnaia, scattato bene dalla seconda piazza, ma molto in difficoltà nella progressione, scende fino al quinto posto, mentre Alex Marquez si mette subito in scia del fratello. Molto bene anche Bezzecchi con l'Aprilia. Il romagnolo si prende un giro quasi di tranquillità, poi rompe gli indugi: prima passa Pecco, poi passa Quartararo e si mette al terzo posto a caccia dei due fratelli Marquez.

Primo giro al cardiopalma, tanta lotta anche alle spalle dei primissimi. Da segnalare la caduta di Joan Mir a curva 3 e un contatto a centro gruppo che mette fuori pista Raul Fernandez al tornantino di curva 4, portandolo al rientro ai box a fine giro. Precipita Morbidelli dopo la partenza, mentre Di Giannantonio spinge forte e trova grande alle spalle dei primissimi. Capolavoro Binder nei primi tre giri con ben 6 posizioni recuperate dallo spegnimento dei semafori.

Alex Marquez mette tanta pressione al fratello, ma non riesce a passarlo, nonostante la sua superiorità nel tratto veloce di pista sia evidente. Per ben tre volte Alex prova a mettere le ruote davanti a Marc, ma sempre e comunque la porta gli viene sbattuta in faccia. Quartararo dopo una prima parentesi ritrova ritmo e si rimette in scia a Bezzecchi, per contendergli il podio e lo fa portandosi dietro Fabio Di Giannantonio. Il pilota del Team VR46 si libera di Bagnaia e si mette in scia della Yamaha.

Le posizioni dopo i primi giri quasi si congelano, tanti warning per aver superato i limiti del tracciato e gomme morbide che mettono sotto stress la qualità di gestione dei piloti. Il primo a pagarne le conseguenze è Fabio Quartararo. Il francese infatti cade alla 12 dopo il cambio di direzione, uscendo leggermente di traiettoria infatti, sulla seconda frenata, perde l'anteriore e cade. Chi emerge al contrario è invece Marco Bezzecchi. Dopo una fase centrale di gara più complicata, il romagnolo ritrova ritmo, si mette in scia dei due fratelli Marquez e prova ad attaccare la vittoria.

Tutto questo però non basta, è ancora la gara di Marquez, è ancora un assolo del cannibale catalano. Vince la Ducati, vince Marc Marquez, successo numero 9 nelle sprint di questa stagione, davanti al fratello. Chiude terzo Marco Bezzecchi su Aprilia davanti ad altri due italiani come Di Giannantonio e Bagnaia. Domani l'appuntamento con la gara lunga, con tante carte che potrebbero mescolarsi nella scelta delle gomme: oggi infatti tutta la griglia per la sprint ha utilizzato la stessa combinazione di doppia gomma morbida davanti e dietro. Da segnalare il settimo posto di Acosta ottenuto in gara, questo però arriva con una penalità, nello specifico un long-lap, non ancora scontato, per questo viene poi arretrato a gara conclusa.

Il risultato della gara e le classifiche

M. Marquez (Ducati) 20:02.150, A. Marquez (Ducati), Bezzecchi (Aprilia), Di Giannantonio (Ducati), Bagnaia (Ducati), Viñales (KTM), Acosta (KTM), Aldeguer (Ducati), Morbidelli (Ducati), Binder (KTM), Zarco (Honda), Oliveira (Yamaha), Bastianini (KTM), Miller (Yamaha), Rins (KTM), Savadori (Aprilia), Ogura (Aprilia), A. Espargaro (Honda), Chantra (Honda), Quartararo out (Yamaha), R. Fernandez out (Aprilia), Mir out (Honda).

Classifica Mondiale piloti

M. Marquez (Ducati) 282, A. Marquez (Ducati) 239, Bagnaia (Ducati) 165, Morbidelli (Ducati) 130, Di Giannantonio (Ducati) 126, Bezzecchi (Aprilia) 101, Zarco (Honda) 97, Acosta (KTM) 85, Aldeguer (Ducati) 81, Quartararo (Yamaha) 61, Viñales (KTM) 58, Ogura (Aprilia) 49, Binder (KTM) 42, Marini (Honda) 37, R. Fernandez (Aprilia) 36, Bastianini (KTM) 35, Mir (Honda) 32, Rins (Yamaha) 32, Miller (Yamaha) 31, Nakagami (Honda) 10, Savadori (Aprilia) 8, Oliveira (Yamaha) 6, A. Fernandez (Yamaha) 6, Chantra (Honda) 0.

Classifica Mondiale costruttori

Ducati 331, Aprilia 125, Honda 124, KTM 124, Yamaha 92.