MotoGp Australia 2025: circuito, precedenti e orari tv

Bologna, 14 ottobre 2025 – A Mandalika è successo un po’ di tutto e a farne le spese è stato Marc Marquez, steso in gara da Marco Bezzecchi. Un errore senza dolo, senza volontà di far male, ma il campione del mondo in carica dovrà stare fermo per qualche settimana e ieri è stato operato alla spalla per stabilizzare l’arto dopo la frattura della clavicola. Si è deciso di intervenire dato che la terapia conservativa non stava funzionando. Il numero 93 salterà Australia e Malesia e proverà a rientrare per il finale di stagione in Europa. C’è spazio dunque per tutti in Australia dopo la vittoria di Fermin Aldeguer in Indonesia e la crisi in cui è ripiombato Pecco Bagnaia. Il ducatista cercherà di ritrovare se stesso e la Desmosedici a Philis Island, mentre Aprilia cercherà riscatto dopo lo zero indonesiano. In termini di classifica non c’è più nulla da decidere dato che i mondiali sono già stati assegnati. Quello piloti, come noto, è di Marc Marquez, quello costruttori di Ducati e quello team di Lenovo, così l’unica vera battaglia riguarda la terza posizione in classifica. Con Alex Marquez a 362 punti e irraggiungibile, Pecco Bagnaia è terzo con 274 punti e con appena 20 di vantaggio su Marco Bezzecchi, che qualche punto la domenica lo ha lasciato tra il quarto posto di Motegi e la caduta di Mandalika. Ora Philip Island dove si spera in un buon weekend a tinte azzurre.

Circuito

Phillip Island è la patria degli sport motoristici australiani e vanta una lunga tradizione nel campo delle corse automobilistiche, con le prime gare disputate su strade pubbliche negli anni '20. Le prime gare motociclistiche si sono svolte nel 1931 e nel 1956 è stata costruita una pista permanente. Il circuito è caduto in rovina tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80, fino a quando è stato acquistato nel 1985 e sottoposto a una ristrutturazione da 5 milioni di dollari australiani. La MotoGP è tornata nel 1989 e nel 1990, prima di diventare nuovamente un appuntamento fisso a partire dal 1997. Il circuito di Phillip Island è circondato da uno scenario mozzafiato e da una splendida vista sull'oceano e, essendo uno dei tracciati più veloci e scorrevoli del calendario, continua a offrire alcune delle gare più spettacolari della stagione MotoGP. Possibilità di sorpasso sicuramente in curva 1 dopo il rettilineo dei box, ma anche nel cambio di direzione che porta in curva 2. Una chance, con coraggio, pure nel tornantino di curva 4 mentre molto più difficile trovare spazio in quello di curva 10. Praticamente impossibile un sorpasso nelle ultime due curve veloci verso sinistra che immettono sul traguardo. In Moto gp si percorreranno 27 giri per un totale di 120 chilometri.

Precedenti

Le prime due edizioni mondiali a Philip Island si sono disputate nel 1989 e nel 1990 con la vittoria del padrone di casa Wayne Gardner in 500. Successivamente, parentesi a Eastern Creek fino al 1997 dove Philip Island è diventata tappa fissa nel motomondiale. Successo di Alex Criville su Honda nel 1997, poi ancora l’ala dorata con Doohan nel 1998 e Okada nel 1999, mentre nel 2000 successo di Max Biaggi su Yamaha. Dal 2001 in avanti è iniziato il dominio di Rossi vincitore cinque volte di fila fino al 2005 e con ultimo successo dei sei totali nove anni dopo nel 2014. Dopo la pandemia (cancellate le edizioni 2020 e 2021), si è tornati a correre nel 2022 con la vittoria di Alex Rins su Suzuki, mentre nelle ultime due stagioni vittorie di Zarco e Marquez su Ducati. Pecco Bagnaia, invece, non ha mai vinto a Philip Island in nessuna delle tre classi. Due i piloti più vincenti sul tracciato australiano con 6 successi a testa, sono appunto Valentino Rossi e l’australiano Casey Stoner, mentre Marc Marquez, che sarà assente per infortunio, è fermo a 4. Il giro veloce appartiene a Jorg Martin su Ducati nel 2023 in 1’27”246 mentre quello in gara è stato stabilito da Marc Marquez nel 2024 in 1’27”765.

Il programma del weekend

Orari notturni e mattinieri in Italia per il weekend australiano. Al venerdì la Moto gp inizierà il programma all’1.45 di notte con le prime libere e poi con le pre qualifiche alle 6 del mattino. Al sabato, qualifiche all’1.50, Sprint Race alle 6. Domenica, invece, gare a partire dalle 2 con la Moto 3, dalle 3.15 con la Moto 2 e dalle 5 con la Moto gp. Venerdì 17 ottobre Ore 00.00 Moto 3 Free Practice 1 Ore 00.50 Moto 2 Free Practice 1 Ore 01.45 Moto gp Free Practice 1 Ore 04.15 Moto 3 Practice Ore 05.05 Moto 2 Practice Ore 06.00 Moto gp Practice Ore 23.40 Moto 3 Free Practice 2 Sabato 18 ottobre Ore 00.25 Moto 2 Free Practice 2 Ore 01.10 Moto gp Free Practice 2 Ore 01.50 Moto gp Q1 Ore 02.15 Moto gp Q2 Ore 03.45 Moto 3 Q1 Ore 04.10 Moto 3 Q2 Ore 04.40 Moto 2 Q1 Ore 05.05 Moto 2 Q2 Ore 06.00 Moto gp Sprint Race Domenica 19 ottobre Ore 00.40 Moto gp Warm up Ore 02.00 Moto 3 Gara Ore 03.15 Moto 2 Gara Ore 05.00 Moto gp Gara

Dove vederlo in tv

Tutto l’intero fine settimana sarà in diretta sui canali Sky Sport tra Sky Sport 1, 201, e Sky Sport Moto gp, 208, in streaming su Sky Go e Now Tv. Per quanto riguarda la tv in chiaro, diretta di qualifiche e Sprint Race del sabato su TV 8, differita la domenica delle gare sullo stesso canale con questi orari: Moto3 ore 11:00; Moto2 ore 12:15; MotoGP ore 14:00. Telecronache affidate a Rosario Triolo e Mattia Pasini per Moto 3 e Moto 2 e a Guido Meda e Mauro Sanchini per la Moto gp.

