MotoGp, Bagnaia verso Philip Island: “Lavoriamo per capire cosa è successo a Mandalika”

Bologna, 15 ottobre 2025 – Operazione riscatto, ma senza Marc Marquez. Ducati ufficiale si appoggia a Pecco Bagnaia per un risultato importante nel gran premio di Australia a Philip Island. Sarà Pecco il capitano della squadra data l’assenza del campione del mondo incarica, infortunatosi a Mandalika con annessa operazione chirurgica qualche giorno fa, ma con il fardello di un weekend indonesiano nelle retrovie e senza feeling con la sua Desmosedici. Insomma, Aprilia era stata nettamente la miglior moto due settimane, ma la caduta in gara di Marco Bezzecchi ha compromesso quella che sarebbe stata una tripletta tra pole position e sprint race. Una netta superiorità di Noale che ora Borgo Panigale vuole riprendersi. Per prima cosa, però, servirà capire quali siano stati i problemi di Mandalika.

Bagnaia: “Serve comprendere cosa è successo”

Una stagione difficile per Pecco Bagnaia. La GP25 si muove in frenata e non ha grip e ciò che sembrava risolto dopo i test di Misano, dove Pecco avrebbe provato la moto vecchia, è tornato prepotente a Mandalika, con Pecco ultimissimo in gara e poi caduto appena ha provato a forzare. Insomma, serve capire come si sia passati dal dominio di Motegi all’estrema difficoltà dell’Indonesia. Si parte da qui per Bagnaia: comprendere il problema. “Arriviamo in Australia dopo un weekend complicato e stiamo lavorando per capire cosa è successo. L’obiettivo è tornare alle sensazioni di Motegi”, il commento del pilota. In ogni caso, il tracciato di Philip Island resta uno dei più spettacolari del mondiale. Bagnaia non ci ha mai vinto, ma si è sempre trovato bene: “E’ un circuito fantastico, lascia senza fiato soprattutto con le Moto gp. E’ bello e negli ultimi anni sono sempre stato veloce anche se la vittoria è sfuggita”. Non un fine settimana banale per Bagnaia che deve difendere il terzo posto in classifica mondiale da Marco Bezzecchi, in forte risalita con un’Aprilia sempre più veloce. Sembra dunque sfida tutta italiana con KTM, Yamaha e Honda ancora un po’ indietro. Ad affiancare Pecco non ci sarà Marc Marquez, operato alla spalla l’altro giorno dopo l’infortunio in Indonesia – lo spagnolo proverà a tornare per Portogallo o Valencia – bensì il collaudatore Michele Pirro, che dal 2012 a oggi ha sempre disputato almeno un gp nella top class. Dopo quasi tredici anni ha raggiunto le settante presenze in Moto gp che festeggerà proprio in Australia. Un bel traguardo: “Auguro a Marc di riprendersi il prima possibile e onorare al massimo il mondiale vinto – le parole di Pirro – Arrivo su uno dei tracciati più amati dai piloti e tornare a correre in Moto gp è speciale. Lo farò in una pista bella e spettacolare e sarà la mia 70esima gara. Un grande grazie a Ducati”. Per quanto riguarda gli orari, Sprint Race sabato alle 6 del mattino e gara lunga domenica alle 5. Leggi anche - Moto gp, Dall'Igna: "Marquez imbattibile sulla Gp25"