MotoGp Australia, Bagnaia: “Buona giornata, ma una moto ha i problemi di Mandalika”

Philip Island, 17 ottobre 2025 – Pecco Bagnaia sarà il leader di Ducati nel gran premio di Australia (domattina alle 6 la Sprint Race e domenica alle 5 la gara), ma ancora non ha ritrovato il feeling di Motegi, quando dominò il weekend con pole position e doppia vittoria tra sabato e domenica. Anche a Philip Island si sono riproposti problemi di Mandalika, seppur in misura minore rispetto a due settimane fa. Infatti, il pilota ufficiale Ducati ha centrato la top ten in pre-qualifica ottenendo l’accesso diretto alla Q2. Tuttavia, una delle due moto ha palesato le stesse difficoltà dell'Indonesia con movimenti in frenata e ingresso curva. Per fortuna, l’altra è stata più gestibile e Bagnaia è riuscito a trovare il time attack giusto. Serve, però, capire le cause di questi continui problemi.

Bagnaia: “Giornata buona, ma dobbiamo capire”

Salvato il venerdì, ora Pecco Bagnaia proverà a sistemare alcune cose per cercare di essere protagonista in gara, dove l'Aprilia sembra essere più veloce anche se Marco Bezzecchi dovrà scontare una penalità per la caduta con Marc Marquez in Indonesia e questo può aprire scenari interessanti anche per altri. In casa Ducati, priva appunto del campione del mondo, tutto è incentrato su Bagnaia: "Giornata abbastanza buona ma difficile, perché con una delle due moto non riuscivo ad andare – le sue parole – Ci sono gli stessi problemi dell'Indonesia e non riuscivo a guidare, per fortuna l'altra moto è andata un po' meglio anche se la tendenza è sempre verso lo stesso problema in frenata ed entrata curva". Almeno, rispetto agli ultimi posti di Mandalika, Pecco è riuscito a portare la Desmosedici in Q2: "Riesco a essere più competitivo e stare un po' più avanti, così sono entrato in Q2 ma è difficile da capire il problema perché in Indonesia era su entrambe le moto e qui solo su una, però le moto sono le stesse…". Il motto, ora, è 'capire'. Tutti al lavoro per comprendere le origini del problema e il team sta facendo il massimo sforzo possibile: "E' stata una buona giornata perché abbiamo capito qualcosa in più rispetto a prima ed essendo nei primi dieci possiamo fare una buona qualifica. Stiamo cercando di capire cosa fare per tornare al feeling di Motegi". Intanto, una novità in vista di Portimao, dove Marquez potrebbe essere ancora assente per rientrare all'ultima gara di Valencia. Ducati pensa dunque a Nicolò Bulega per affiancare Pecco Bagnaia. La conferma del team manager Davide Tardozzi: "E' una possibilità, ma Nicolò ora a Jerez per giocarsi il campionato e non deve essere distratto. Dopo studieremo la possibilità che faccia il suo debutto in Moto gp a Portimao". Per farlo, Borgo Panigale studia per una sessione di test per farlo ambientare sulla moto: "Sarebbe utile, valuteremo dopo Jerez", la risposta di Tardozzi.