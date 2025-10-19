MotoGp Australia: prima vittoria in top-class per Fernandez, davanti a Diggia e Bez

Phillip Island (Australia) 19 ottobre 2025 - È una festa Aprilia al Gran Premio d'Australia e anche nella corsa domenicale, è doppietta sul podio per la casa di Noale. A vincere questa volta non è Marco Bezzecchi, terzo al traguardo, ma un superlativo Raul Fernandez. Lo spagnolo festeggia il suo primo successo in carriera in MotoGP, mentre il podio è completato da Fabio Di Giannantonio, secondo con la Ducati. Si conferma invece il weekend disastroso per Francesco Bagnaia, caduto mentre stava lottando per i punti reagendo a un sabato da ultimo in pista. Nel Mondiale il podio vale a Bez il sorpasso in classifica iridata su Pecco per il terzo posto.

La gara

La corsa di Pecco Bagnaia comincia male prima ancora della bandiera verde, vista la penalizzazione di 3 posizioni in griglia per aver ostacolato Bezzecchi in uno dei suoi giri veloci nella giornata di ieri. Discorso analogo per il riminese di casa Aprilia, il quale dovrà effettuare ben due long-lap penalty per l'incidente con Marquez in Tailandia.

Partenza perfetta anche in questa gara domenicale per le due Aprilia del Bez e di Fernandez. Le moto di Noale girano davanti a tutti al primo giro, seguite da un super, come sempre, Acosta con la sua KTM, unico a tenere il loro ritmo dopo un primo giro furibondo. Quartararo e Miller scendono in quarta e quinta posizione, mentre Alex Marquez è la prima Ducati al sesto posto. Bagnaia, scattato dalla quattordicesima piazza, rimane a gravitare in zona, mantenendo la quindicesima posizione alla fine del primo giro.

Davanti infuria la lotta e le scintille come sempre partono dal tiburon di Mazarron: Acosta. Lo spagnolo si rende protagonista di un attacco mostruoso ai danni di Fernandez nella profondissima staccata di Curva 1. Lo spagnolo di KTM sembra anche perdere un pochino la stabilità del suo mezzo, ma riesce a chiudere l'attacco. Davanti però vola Bezzecchi: sette decimi più veloce di tutti va il riminese, cercando di aprire il gap per completare il primo long-lap penalty della sua gara. Pochi sorpassi però nel resto dello schieramento nelle prime battute di gara, i piloti si preoccupano di preservare le gomme in queste prime battute.

Al giro 5 la Curva miete la sua prima vittima, a cadere è Zarco sulla sua Honda, dopo aver perso il punto di corda ed essere andato largo, chiude l'anteriore nel tentativo di rientrare in traiettoria. Nello stesso giro cade anche Miller, scivolato alla Siberia, mentre era in quinta posizione. Grande dispiacere per l'australiano che aveva dimostrato di poter essere protagonista in patria. Al settimo giro invece Bezzecchi smaltisce anche il secondo long-lap penalty, ritrovandosi sesto a tre secondi da Fernandez leader della gara.

Si accendono di colpo le Ducati nella fase centrale del Gran Premio. Pecco Bagnaia è invischiato nella lotta per i punti, ma a differenza della sprint di sabato, non precipita con la prestazione. Davanti invece Alex Marquez e Di Giannantonio accendono la lotta per il podio. Con due sorpassi aggressivi, entrambi si liberano di un combattivo Quartararo e accendono la lotta tra compagni di costruttore per il podio. Dietro Bezzecchi invece accusa un pizzico di fatica sulla gomma posteriore e ci mette qualche giro di troppo a liberarsi del francese di Yamaha. Ci riesce solo all'undicesimo giro a compiere il sorpasso il pilota italiano, ma ora il suo svantaggio dalla vetta ha superato i 4 secondi.

Al giro 11 cade Mir, il quale perde l'anteriore a curva 4, la più lenta del circuito, dovendosi così ritirare dal Gran Premio. Dietro invece c'è una reazione in termini di prestazione da parte di Bagnaia. Il tre volte Campione del Mondo infatti risale fino alla tredicesima posizione, dopo aver superato Ogura e Morbidelli. Davanti invece cambia poco o nulla, con Fernandez a gestire il primo posto su Acosta. Continua invece a subire sorpassi Quartararo, passato anche da Marini, Espargaro e Aldeguer nel giro di poche tornate. Purtroppo per lui i confermano le difficoltà della Yamaha in gara a dispetto invece di una grande velocità in qualifica.

Comincia ad accusare un po' di fatica la gomma posteriore di Acosta, diventa così un'occasione per i suoi inseguitori. Il primo ad approfittarne è Alex Marquez, il quale si libera in fretta del pilota di KTM e cerca di aprire il gap per evitare il confronto diretto con Di Giannantonio e Bezzecchi per il secondo posto. Acosta non vuole però rinunciare al podio e risponde staccata su staccata ai due italiani, cercando di fermare il loro incedere. Di Giannantonio completa il suo sorpasso al giro 20 ai danni dello spagnolo di KTM, mentre il Bez deve sudare le proverbiali sette camicie, risucendoci solo al giro 22 prima della bellissima salita di Curva 9. Un capolavoro il sorpasso del pilota di Aprilia.

Davanti invece fugge Fernandez, solitario verso la sua prima vittoria in carriera in MotoGP, lui che ancora non ha mai conosciuto nemmeno il sapore del podio in top class. Alle sue spalle invece infuria la lotta per il podio. Di Giannantonio, galvanizzato dal sorpasso su Acosta, va a caccia di Alex Marquez e lo passa al primo tentativo, lasciando lo spagnolo in pasto a Bezzecchi, per gli ultimi tre giri di gara. Dietro invece caduta per Pecco Bagnaia, sconsolato il ducatista che stava reagendo a tutte le difficoltà del venerdì, in una posizione da punti.

Bezzecchi completa il suo capolavoro e a due giri dal termine conquista il terzo posto, superando al cavatappi di Curva 10 il fratello minore di casa Marquez. Il sorpasso del Bez è l'ultima immagine rilevante del Gran Premio d'Australia prima della bandiera a scacchi, dove Raul Fernandez vince il suo primo gp di carriera in MotoGP. Il podio è completato da due italiani: Di Giannantonio e Bezzecchi. Quarto Alex Marquez, davanti ad Acosta e Marini. A punti anche Bastianini e Morbidelli per gli italiani. In classifica Mondiale il Bez supera Pecco Bagnaia al terzo posto della classifica iridata.

Il risultato della gara e classifiche

R. Fernandez (Aprilia) 39:49.571, Di Giannantonio (Ducati), Bezzecchi (Aprilia), A. Marquez (Ducati), Acosta (KTM), Marini (Honda), Rins (Yamaha), Binder (KTM), Bastianini (KTM), P. Espargaro (KTM), Quartararo (Yamaha), Oliveira (Yamaha), Ogura (Aprilia), Aldeguer (Ducati), Morbidelli (Ducati), Savadori (Aprilia), Chantra (Honda), Pirro (Ducati), Bagnaia out (Ducati), Mir out (Honda), Miller out (Yamaha), Zarco out (Honda).

Classifica Mondiale piloti

M. Marquez (Ducati) 545, A. Marquez (Ducati) 379, Bezzecchi (Aprilia) 282, Bagnaia (Ducati) 274, Acosta (KTM) 233, Di Giannantonio (Ducati) 216, Morbidelli (Ducati) 207, Aldeguer (Ducati) 183, Quartararo (Yamaha) 166, R. Fernandez (Aprilia) 146, Zarco (Honda) 128, Binder (KTM) 126, Marini (Honda) 120, Bastianini (KTM) 96, Mir (Honda) 77, Ogura (Aprilia) 73, Viñales (KTM) 72, Miller (Yamaha) 66, Rins (Yamaha) 60, Oliveira (Yamaha) 36, Martin (Aprilia) 34, P. Espargaro (KTM) 23, Nakagami (Honda) 10, Savadori (Aprilia) 8, A. Fernandez (Yamaha) 8, Chantra (Honda) 6.

Classifica Mondiale costruttori

Ducati 671, Aprilia 345, KTM 298, Honda 248, Yamaha 205.

Moto2: Agius vince a casa sua, Moreira sul podio si porta a -2 dal leader mondiale Gonzalez

Sarà l'aria di casa, sarà il fuso orario, ma quando un australiano torna a Phillip Island riesce sempre a diventare protagonista della gara di casa propria. È il caso di Senna Agius, non tra i protagonisti assoluti del Mondiale, ma dominatore sì del Gran Premio d'Australia di Moto2. Il ragazzo classe 2005 lotta nelle prime battute con tutti gli altri leader del Mondiale, prima però di trovare il suo ritmo e fuggire lontano da tutti gli avversari. Alle sue spalle però infuria la lotta per il podio in un bellissimo gruppo dal secondo al settimo posto, dove sono presenti tutti i piloti in lotta per il titolo iridato. Per il secondo posto alla fine la spunta Alonso, ma ha di che festeggiare Moreira. Il brasiliano è terzo, davanti a Holgado quarto, mentre è solo settimo Gonzalez. In classifica ora sono solo due i punti di vantaggio dello spagnolo ai danni del sudamericano, mentre restano in corsa anche Canet e Baltus, bravi a limitare i danni. Entrambi gli italiani della griglia fuori dalla zona punti.

Risultati Moto2 Gp d'Australia: 1 Agius, 2 Alonso, 3 Moreira, 4 Holgado, 5 Dixon, 17 Arbolino, 19 Vietti.

Classifica Mondiale Moto2: Gonzalez 247, Moreira 245, Canet 212, Baltus 205, Dixon 190, Vietti 141, Arbolino 63.

Moto3: Rueda magico, vince la gara fuggendo insieme a Kelso; Carpe completa il podio

Lo scorso weekend di gara ha celebrato il titolo Mondiale, in questo ha giustificato una volta in più il suo dominio José Antonio Rueda vince un Gran Premio d'Australia da dominatore, nella classe dove per eccellenza regna la confusione. Bravissimi lui e Kelso a fare selezione sul gruppo, concludendo la gara con oltre 11 secondi di margine su tutti gli altri, ma l'idolo locale non riesce a negare allo spagnolo la sua decima vittoria stagionale. Conclude sul podio Carpe, davanti a Esteban: per quest'ultimo suo miglior risultato in carriera nel Motomondiale. Lunetta è il migliore degli italiani al settimo posto, ma non è il solo ad ottenere punti in questo Gp, c'è gioia anche per Bertelle, Pini, Carraro e Nepa.

Risultati Moto3 Gp d'Australia: 1 Rueda, 2 Kelso, 3 Carpe, 4 Esteban, 5 Quiles, 7 Lunetta, 10 Bertelle, 12 Pini, 13 Carraro, 15 Nepa, 18 Morelli, 25 Rossi.

Classifica Mondiale Moto3: Rueda 365, Piqueras 231, Quiles 228, Muñoz 197, Kelso 179, Lunetta 104, Pini 97, Bertelle 55, Nepa 46, Carraro 27, Rossi 24.