MotoGP Australia: Quartararo rovina la festa a Bezzecchi e gli strappa la pole all'ultimo

Phillip Island (Australia) 18 ottobre 2025 – Il diablo vola e con un giro furibondo beffa all'ultimo secondo Marco Bezzecchi. Fabio Quartararo conferma il circuito molto gradito alla Yamaha e conquista la sua quarta pole position di stagion nel circuito di Phillip Island. Il francese batte il riminese e si porta davanti a tutti in griglia per questo weekend in Australia. Due M1 in prima fila con Jack Miller terzo, davanti a Raul Fernandez e Pedro Acosta. Le due Gresini sono le migliori Ducati, con Alex Marquez sesto e Fermin Aldeguer settimo. Solo undicesimo Francesco Bagnaia a causa di un errore nel suo giro migliroe, che gli costa così la partenza dalla quarta fila.

Qualifiche 1

Il Gran Premio d'Australia è orfano del nuovo incoronato Campione del Mondo, Marc Marquez, sostituito da Michele Pirro in casa Ducati. Poco male per un weekend che si preannuncia terra di dominio per l'Aprilia di Marco Bezzecchi, in una gara però sempre spettacolare per le mille insidie del suggestivo tracciato di Phillip Island. Nella notte italiana, mattinata australiana, si comincia il sabato in pista dalle Qualifiche, arrivate subito dopo la quarta sessione di prove libere. Si prevede spettacolo già nella Q1 dove un big come Morbidelli deve sgomitare per accedere alla seconda sessione, così come dovrà farlo il fresco vincitore del Gp della Tailandia, Fermin Aldeguer, in difficoltà sulla pista al largo della costa di Melbourne.

Proprio lo spagnolo della Ducati del team Gresini è tra i primi a firmare il tempo, ma non è decisamente tra i migliori della sessione. Il primo colpo lo batte Jack Miller in 1:27.393, davanti a Brad Binder. Molto bene anche Miguel Oliveira, terzo davanti a Morbidelli, seguiri poi da Bastianini, Ogura, Zarco e Aldeguer. Fa specie però come sulla tabella dei tempi ci sia già grande differenza tra i primi due e il resto dei piloti impegnati, con oltre mezzo secondo tra i qualificati e gli altri potenzialmente eliminati.

Il gap viene però colmato in fretta, con una pista molto veloce nella sua evoluzione. Proprio Aldeguer infatti reagisce e si prende il primo posto in classifica, mentre Binder migliora e resta al secondo posto. Mir si mette quarto alle spalle di Miller, mentre i giri continuano ad aggiornarsi in fretta sul tabellino dei tempi. La pista infatti è molto breve e permette addirittura tre giri di spinta a caccia del giro veloce. Aldeguer infatti flirta con un terzo giro veloce, ma non riesce a migliorarsi, mentre invece riesce a ottenere un tempo più rapido Mir, senza però spostarsi dalla quarta posizione.

A circa cinque minuti dalla fine tutti i piloti rientrano in pista a caccia del tempo per passare in Q2. Aldeguer continua a spingere sull'acceleratore e va a caccia del primo posto, continuando ad alzare sempre più l'asticella per batterlo. Jack Miller reagisce e va a prendersi la seconda posizione, spodestando la KTM di Binder. Zarco si mette quarto, davanti a Mir, diventando così la migliore delle Honda in questa sessione, mentre proseguono le difficoltà di Bastianini. Savadori invece cade, perdendo la moto in una frenata ai limiti dell'impossibile, mentre si ritrova Binder piantato a metà curva.

Si arriva così agli ultimi giri della sessione, con l'attacco di Miller e Binder alla prima posizione ai danni di Aldeguer. Lo spagnolo sbaglia sul traguardo del suo ultimo tentativo e non si migliora, mentre i due rivali accendono caschi rossi nei vari settori, per poi cadere di un nonnulla sull'ultimo parziale. Miller conferma il secondo posto di appena 9 millesimi dietro allo spagnolo di Ducati, mentre lo scottato è Binder, battuto di appena 3 centesimi. Passano così in Q2 lo spagnolo della Ducati, insieme all'idolo di casa della Yamaha. Oltre al sudafricano, fuori Mir e Zarco con le Honda, mentre si confermano le difficoltà di Morbidelli, settimo in questa Q1.

Qualifiche 2

La sorpresa, direttamente in Q2 è senza dubbio Pol Espargaro con la KTM, ma la lotta sulla carta è tra Aprilia e Yamaha con Quartararo e Bezzecchi tra i protagonisti annunciati. I primi protagonisti di questa seconda sessione sono però gli stessi del Q1. Miller infatti monta fin da subito gomma nuova e conquista il primo posto davanti proprio al più giovane dei fratelli Espargaro. Bene Fernandez con l'Aprilia, mentre Bezzecchi purtroppo deve ritardare il suo appuntamento con il giro veloce, causa bandiera gialla. Fatica con il suo primo tentativo Bagnaia, solo decimo, dietro a tutte le altre Ducati. Mentre è un pochino nascosto in setima posizione Quartararo.

Non trova pace il primo stint di Bezzecchi, ostacolato da Marini e Bagnaia nel suo secondo tentativo, con gli altri due italiani impegnati al tornantino a rendere difficoltosa e inefficace la staccata del riminese. Cade invece Alex Marquez, nel suo giro di rientro, dopo aver ottenuto l'ottavo tempo. Continua invece il weekend positivo di Di Giannantonio, sesto dopo il primo tentativo e seconda migliore Ducati nella sessione, dopo il secondo tempo di Aldeguer.

Le moto tornano ai box, pronte per cambiare le gomme e puntare, mentre viene investigata la situazione precedente tra Bagnaia e Bezzecchi. A 5 minuti e mezzo da fine sessione tutti i piloti rientrano in pista a caccia della pole position. Bezzecchi è indemoniato dopo i due giri falliti nel primo stint e al suo primo crono fa segnare un mostruoso 1:25.566, spostando di diversi decimi l'asticella della pole position. Acosta lo segue, con un ottimo secondo tempo, mentre Alex Marquez è quarto prima di cadere a Curva 1 ad altissima velocità. Il fratello di Marc non rotola per fortuna in maniera troppo violenta nella lunga via di fuga ed evita guai per la sua salute.

Bezzecchi invece continua a martellare il cronometro e migliora di un ulteriore decimo, chiudendo con un super 1:26.496. Bagnaia cerca di migliorare la sua pessima qualifica, ma sbaglia a Curva 3 finendo per perdere il filo della curva e dovendo accontentarsi dell'undicesimo posto. Sembra tutto chiuso per la prima fila, ma arrivano due colpi da casa Yamaha. Il diablo Quartararo accende giri record e riesce fino al traguardo a mantenere il il vantaggio, chiudendo con 3 centesimi di margine sul Bez, mentre Miller si mette terzo. Colpo anche per Fernandez, quarto, davanti ad Acosta e Marquez, con Aldeguer settimo. Per la prima volta dal Gran Premio d'Olanda del 2021, tornano due Yamaha in prima fila in MotoGP.

La griglia di partenza della MotoGP

Fila 1: Fabio Quartararo (Yamaha) 1:26.465; Marco Bezzecchi (Aprilia) 1:26.496; Jack MIller (Yamaha) 1:26.708.

Fila 2: Raul Fernandez (Aprilia) 1:26.851; Pedro Acosta (KTM) 1:26.874; Alex Marquez (Ducati) 1:26.920.

Fila 3: Fermin Aldeguer (Ducati) 1:26.995; Pol Espargaro (KTM) 1:26.995; Luca Marini (Honda) 1:27.095.

Fila 4: Fabio Di Giannantonio (Ducati) 1:27.116; Francesco Bagnaia (Ducati) 1:27.285; Alex Rins (Yamaha) 1:27.491.

Fila 5: Brad Binder (KTM); Joan Mir (Honda); Johann Zarco (Honda).

Fila 6: Miguel Oliveira (Yamaha); Franco Morbidelli (Ducati); Ai Ogura (Aprilia).

Fila 7: Lorenzo Savadori (Aprilia); Enea Bastianini (KTM); Somkiat Chantra (Honda).

Fila 8: Michele Pirro (Ducati).