MotoGP Australia: domina l’Aprilia. Bezzecchi vince la sprint davanti a Fernandez; Bagnaia sprofonda

Phillip Island (Australia) 18 ottobre 2025 – L'Aprilia non si ferma più e dopo la sprint in Tailandia, Marco Bezzecchi fa il bis in Australia. Il riminese vince la gara del sabato e Aprilia festeggia uno storico 1-2 con Raul Fernandez secondo. Chiude la sprint sul podio anche la KTM guidata da Pedro Acosta, il quale batte in volata Jack Miller e Fabio Di Giannantonio. Concludono a punti anche Alex Marquez, Fabio Quartararo, Luca Marini e Pol Espargaro. Disastro per le Ducati ufficiali, senza Marc Marquez, Pecco Bagnaia è solo 19° davanti al compagno Michele Pirro in fondo al gruppo.

La gara

Partenza impressionante di Alex Marquez dalla seconda fila a sfilare tutti all'interno per attaccare la prima posizione. Un avvio eccellente da parte dello spagnolo, per prendersi il primato, anche se a Curva 2 si ritrova beffato nel cambio di direzione da un altrettanto super Raul Fernandez, anche lui lanciatissimo da una grande progressione al via. Bezzecchi resiste e resta terzo, evitando così di venire rallentato dal traffico, anzi permettendogli addirittura di passare nuovamente secondo a metà giro sulla Ducati dello spagnolo del Team Gresini. Tanta fatica invece per Quartararo, il cui avvio non ha un incedere ottimo e precipita quinto in classifica, passato anche da Miller. Fatica Bagnaia, sceso in tredicesima posizione dopo l'avvio dall'undicesima piazza. Caduta invece all'inizio del secondo giro per Binder, che si ritrovava in lotta per i punti in questa sprint.

Davanti le due Aprilia di Fernandez e Bezzecchi provano a volare via, mentre Marquez fatica a restare alla loro corda. Acosta invece è acceso, e cerca ogni singolo varco per provare a infilare l'idolo locale Miller, super protagonista in questo sabato di Phillip Island. Continua invece il disastro di Pecco Bagnaia, precipitato via via sempre più lontano in sedicesima piazza. Intanto in zona punti presenti anche Pol Espargaro, tester ufficiale per KTM, Di Giannantonio e Marini con le loro Ducati e Honda.

Il weekend di Ducati si conferma complicatissimo. Alex Marquez prova a tenere alta la bandiera di Borgo Panigale in una bellissima lotta a tre per la terza posizione con Miller e Acosta. Il pilota australiano sente l'odore di casa e si esalta dipingendo traiettorie stupende nei bellissimi sali scendi di Phillip Island. Nonostante questo non riesce però a completare l'attacco, faticando con la sua Yamaha a chiudere il passaggio ai danni del numero due della classifica Mondiale. Dopo tanti attacchi, solo al settimo giro di tredici l'australiano riesce a completare il passaggio, ma allo stesso tempo ne approfitta Acosta per completare il doppio sorpasso in una singola curva, dopo aver raccolto la doppia scia dai rivali. Lo spagnolo di KTM si mette così terzo, mentre precipita in un colpo solo al quinto posto Alex Marquez. Incubo invece per Bagnaia, precipitato addirittura in ventesima posizione, lontano anche da Chantra e davanti al solo Pirro, suo compagno di squadra per questo weekend.

Davanti infuria la lotta tutta made in Noale per il primo posto tra le due Aprilia di Fernandez e Bezzecchi. Al sesto giro Bez rischia tantissimo, quando dopo aver colpito un gabbiano al cavatappi perde il punto di frenata e va lungo, rischiando di finire nella via di fuga. Può prendere fiato solo per qualche giro Fernandez, perché il riminese alle sue spalle incendia il cronometro per colmare in tempo record il gap. L'italiano guadagna quasi mezzo secondo al giro per riportarsi sulla coda del compagno di marca e poi al giro 10 chiudere il soprasso che vale il primo posto. In contropiede Bezzecchi infila lo spagnolo in Curva 2 e chiude benissimo alla corda, dimostrando come abbia benissimo tra le mani la sua moto, per mettersi con merito al primo posto.

Completato il sorpasso, Bez si mette in fuga e saluta Fernandez per mettere al sicuro il proprio primo posto. Aldeguer invece dalla sua dodicesima posizione cade e deve rinunciare alla lotta per dei punti. Nel gruppo centrale invece cresce Di Giannantonio, il quale sale al quinto posto davanti ad Alex Marquez, dopo aver passato anche Quartararo. Davanti non ci sono più sorprese, la lotta è per il terzo posto mantenuto poi da Aosta fino al traguardo di questa gara sprint.

Vince così, come da pronostico, Marco Bezzecchi con una prestazione dominante, costruita per altro tra le difficoltà di una partenza non perfetta, ma poi rimediata con ritmo e due sorpassi eccellenti. Fernandez porta l'Aprilia anche al secondo posto in un bellissimo 1-2 made in Noale. Acosta è terzo davanti a Miller e Di Giannantonio. Concludono la gara a punti anche Quartararo, Marini e Pol Espargaro. Disastro per Bagnaia, solo diciannovesimo e mai capace di accendere il ritmo della sua Ducati. Con questi punti Bez può tentare il sorpasso su Pecco in classifica per il terzo posto nella gara di domani.

Il risultato della gara e classifiche

Bezzecchi (Aprilia) 19:03.971, R. Fernandez (Aprilia), Acosta (KTM), Miller (Yamaha), Di Giannantonio (Ducati), A. Marquez (Ducati), Quartararo (Yamaha), Marini (Honda), P. Espargaro (KTM), Bastianini (KTM), Mir (Honda), Zarco (Honda), Rins (Yamaha), Oliveira (Yamaha), Morbidelli (Ducati), Ogura (Aprilia), Savadori (Aprilia), Chantra (Honda), Bagnaia (Ducati), Pirro (Ducati), Aldeguer out (Ducati), Binder out (KTM).

Classifica Mondiale piloti

M. Marquez (Ducati) 545, A. Marquez (Ducati) 366, Bagnaia (Ducati) 274, Bezzecchi (Aprilia) 266, Acosta (KTM) 222, Morbidelli (Ducati) 207, Di Giannantonio (Ducati) 196, Aldeguer (Ducati) 181, Quartararo (Yamaha) 161, Zarco (Honda) 128, R. Fernandez (Aprilia) 121, Binder (KTM) 118, Marini (Honda) 110, Bastianini (KTM) 89, Mir (Honda) 77, Viñales (KTM) 72, Ogura (Aprilia) 70, Miller (Yamaha) 66, Rins (Yamaha) 51, Martin (Aprilia) 34, Oliveira (Yamaha) 32, P. Espargaro (KTM) 17, Nakagami (Honda) 10, Savadori (Aprilia) 8, A. Fernandez (Yamaha) 8, Chantra (Honda) 6.

Classifica Mondiale costruttori

Ducati 641, Aprilia 320, KTM 287, Honda 238, Yamaha 195.