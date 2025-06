Motogp, Bagnaia fiducioso: “Test ad Aragon positivo, migliorata la confidenza”

Aragon, 10 giugno 2025 – Terzo nel gp di domenica, confidente alla guida nel test di lunedì. Da Aragon può partire la rinascita di Pecco Bagnaia. Difficile considerarlo favorito al Mugello, Marquez va molto più forte degli altri, ma quantomeno le modifiche apportate da Ducati hanno consentito a Pecco di trovare una via di sviluppo diversa, e finalmente concreta. Il podio domenicale vale quasi come una vittoria visto il brutto periodo, ma il ritardo da Marquez è di quasi 100 punti e il mondiale è sostanzialmente andato. Serve comunque mandare un segnale, ritrovare feeling, portare a termine una crescita in una stagione nata male fin dai test invernali. Oltre ai dischi freno maggiorati utilizzati in gara la domenica, Bagnaia ha provato nei test del lunedì di Aragon anche un nuovo forcellone e una nuova carena, trovando altri riscontri positivi. Ora partiranno tutte le riunioni del caso per stabilire quante e quali nuove componenti portare al Mugello.

Bagnaia: “Un test positivo, migliora la confidenza”

Forse, ci siamo. Pecco Bagnaia sta ritrovando confidenza alla guida e questo significa che è stata trovata una strada di lavoro corretta, da perseguire. Servirà pazienza, ma è un punto di inizio e Bagnaia proseguirà su questo solco. Dal terzo posto di domenica qualcosa è cambiato e finalmente c'è maggior feeling in staccata e ingresso curva e nei test di ieri sono stati provati forcellone e nuova carena: "E' stato un test molto positivo – le parole di Bagnaia – Sto ritrovando confidenza alla guida e ho provato il nuovo pacchetto aerodinamico, che ha pro e contro. Nei curvoni veloci siamo migliorati, ma in altri punti la moto si muove molto. Servono più dati". Glieli darà Michele Pirro, che ha in programma un test in pista a Barcellona, in tempo per il Mugello: "Faremo con lui una valutazione completa e poi vedremo cosa portare al Mugello, ma la nuova aerodinamica avrà bisogno anche di un set up diverso e in questo momento non voglio cambiare troppe cose dopo aver ritrovato una stabilità". Si apre dunque una fase importante di calendario. Non tanto per il mondiale, che ormai sembra sfumato, quanto per la fiducia. Arrivano le piste favorite da Bagnaia, prima il Mugello per il gp d'Italia, poi quella di Assen, dove l'allievo spesso ha ricalcato le orme del maestro Valentino Rossi. Non appare concreta la possibilità di riaprire il discorsi per il mondiale, 93 punti sono tantissimi, ma Bagnaia ha bisogno di tornare competitivo per disputare una seconda parte di stagione di livello e capire che in futuro potrà giocarsela con il compagno di box. E nel 2026 i regolamenti saranno ancora questi, mentre dal 2027 cambierà tutto e lì ci saranno maggiori possibilità per ribaltare le gerarchie.