MotoGp, Bagnaia ottimista per Le Mans: “Utilizzerò le nuove componenti”

Bologna, 7 maggio 2025 – Un test per ripartire e attaccare Marc Marquez. Pecco Bagnaia ha sfruttato le prove di Jerez per mettersi al pari del pilota spagnolo e montare le componenti che sulla moto numero 93 erano già presenti. Marc le aveva apprezzate fin dall’inizio, Pecco le aveva invece rimandate a Jerez e ora a Le Mans, sede della prossima tappa, le avrà a disposizione. Passa anche da qui la risalita del ducatista per cercare di rimanere in lotta per il titolo mondiale, in una classifica fortunatamente ancora molto corta e con una ventina di punti da recuperare, ma non su Marc bensì su Alex, che ha vinto a Jerez sfruttando la caduta del fratello. Proprio due errori di Marquez la domenica, oltre Jerez anche Austin, hanno impedito la prima vera fuga in classifica ed è dunque una occasione per tutti, pure per Franco Morbidelli che è distante una cinquantina di punti.

Bagnaia: “Porteremo nuove soluzioni per essere competitivi”

Sono state evidenti le difficoltà di Bagnaia in questo inizio di stagione. Prima qualche decimo in meno sul passo, frutto di un feeling sbocciato lentamente con la Gp25, poi un problema in fase di sorpasso, dove Bagnaia ha faticato a mantenere ritmo e prestazione quando si è inserito nella scia di una moto davanti. Infatti, a Jerez, Alex Marquez ha avuto maggiori facilità a superare Fabio Quartararo per involarsi in fuga mentre Pecco è rimasto dietro tutta la gara dovendosi accontentare del terzo posto. La nota positivaa è che mentre Marquez ha commesso due errori, Bagnaia è sempre stato solido, finendo spesso a podio e per questo è riuscito a contenere il ritardo. Ora la possibilità di montare le nuove componenti: “Le Mans è una pista che mi piace e che si adatta alla Ducati nonostante il meteo e le temperature – le parole di Pecco – Nei test abbiamo fatto passi avanti e provato componenti che porteremo in gara, siamo fiduciosi di poter essere più competitivi. Jerez? Sono stato solido nella Sprint, in gara è mancato il sorpasso ma abbiamo raccolto un podio che ci ha dato tanti punti”. A podio l’anno scorso in Francia Marc Marquez, tra l’altro con un bel sorpasso proprio a Pecco Bagnaia nel finale di gara: “Sono contento di tornare in Francia, pista amica di Ducati nelle ultime stagioni – il commento dello spagnolo – L’anno scorso ho fatto podio e a Jerez abbiamo fatto un grande lavoro nei test. Vedremo cosa portare di nuovo a Le Mans dove meteo e temperature sono sempre un fattore”. Anche Franco Morbidelli guarda con ottimismo al gp francese. Reduce da una caduta, il pilota VR46 sta oggi meglio dal punto di vista fisico ma la condizione sarà da valutare direttamente in sella: “Sto meglio, ma voglio vedere come sto in moto. Dobbiamo svolgere un programma pulito e disputare al meglio le due gare. La pista? Mi piace molto, un anno fa ho fatto una bella rimonta in gara e sono fiducioso”. Appuntamenti il sabato con la Sprint Race alle 15 e domenica con la gara lunga alle 14.

