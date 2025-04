MotoGp, Bagnaia terzo senza spunto: “Non sono riuscito a sorpassare. E’ un problema”

Jerez de la Frontera, 27 aprile 2025 – Ormai non solo la Sprint Race. Pecco Bagnaia non sorpassa più, almeno a Jerez de la Frontera. Terzo al sabato, terzo alla domenica: è arrivato nella stessa casella della griglia di partenza. Anzi, è stato sorpassato da Alex Marquez che ha poi vinto il gran premio, mentre Pecco ha portato a termine una lunga gara in coda a Fabio Quartararo senza trovare lo spunto per tentare un sorpasso. Inizia a essere un problema il calo di rendimento di Bagnaia appena si avvicina a una moto davanti. Nemmeno in gara lunga, dove la sua proverbiale gestione delle gomme ha sempre fatto la differenza, l’ex iridato è riuscito a tentare un approccio verso il secondo posto. Una gara a trenino con el diablo secondo, Bagnaia terzo e Vinales quarto. Si sono ritrovati così dopo la fuga di Alex e così sono arrivati.

Bagnaia: “L’anno scorso non avevo questo problema”

La classifica è ancora corta, grazie a due cadute di Marc Marquez (in testa Alex con 1 punto sul fratello e 20 sull’italiano), ma Pecco Bagnaia dovrà trovare il modo di competere con i due fratelli, oggi più incisivi in fase di sorpasso. Fondamentali i test del lunedì post gara sul circuito spagnolo, dove Ducati dovrebbe portare gli ultimi aggiornamenti alla Gp 25. Per Bagnaia c’è un grande problema da risolvere: rimanere competitivo quando arriva in scia a un avversario: “Nei primi giri ero tranquillo, c’è stata la bagarre con Marquez ma poi mi sono messo a spingere per prendere Quartararo – le sue parole – Il problema è che una volta che sono arrivato sotto non ho avuto lo spunto per sorpassarlo. Dopo ho faticato tanto. Non avevo il mio punto di forza nelle curve 11 e 12 e alla fine queste gare non mi piacciono perché per non commettere errori non creo le condizioni per avvicinarmi. L’anno scorso non avevo questi problemi”. Domani a Jerez i test collettivi, una occasione per fare tutte le valutazioni del caso e trovare i dovuti correttivi: “Dovremo analizzare e capire, ma in ogni caso con Marc che è arrivato dietro resta una giornata positiva per fare punti”. L’unica fase emozionante per Pecco è stata in avvio. Marquez lo ha sorpassato, Bagnaia ha risposto e tra i due c’è stato un contatto. Per Bagnaia non è stato volontario: “Penso che Marc fosse in fase di impennata e non è riuscito a dare direzione alla moto – la risposta di Pecco – Diciamo che l’incrocio in curva 9 è stato bello e forse lui non si aspettava da me quel tipo di sorpasso”. Non è comunque tutto da buttare per Pecco che rispetto a inizio stagione sta progredendo. La speranza è che i test restituiscano una Gp 25 più vicina alle sue esigenze: “Sono riuscito a progredire nel weekend ed ero abbastanza veloce”, la sintesi di Pecco.

