MotoGp, Bezzecchi: “Non è stato il massimo partire senza sapere di Dettwiler”

Bologna, 27 ottobre 2025 – Noah Dettwiler continua a lottare. Un tragico incidente ieri in Moto 3 con José Antonio Rueda, probabilmente a causa di un guasto alla moto del pilota Green Power, poi centrato in pieno dal collega che stava sopraggiungendo, ha portato a una nottata di trepidazione. Il giovane pilota è ancora in condizioni critiche, ma stabili, dopo una serie di operazioni a causa di lesioni a polmoni e milza e alla frattura esposta della gamba, oltre che a una copiosa perdita di sangue. Tutti gli interventi sono riusciti e l’ultimo bollettino medico parla di ‘condizioni stabili, ma ancora critiche’. Serve aspettare e pregare. Ieri, invece, il programma di gare è stato stravolto ma l’organizzazione ha deciso di proseguire e di far gareggiare nell’ordine prima la Moto gp e poi la Moto 2. I piloti della top class sono partiti senza sapere nulla sulla situazione dei due piloti.

Bezzecchi: “Non è il massimo partire con gli elicotteri”

Non è mai facile aprire il gas quando si è a conoscenza di un grave incidente, si vedono elicotteri volare attorno al circuito e senza informazioni precise sui giovani colleghi. Soprattutto in Moto gp e in un tracciato, quello di Sepang, già in passato teatro di funeste notizie come la scomparsa di Marco Simoncelli. Eppure, si è deciso di gareggiare lo stesso e lo stato d’animo dei piloti Moto gp non era di certo dei migliori. Il racconto di Marco Bezzecchi: “Non è stato il massimo iniziare il gp senza sapere nulla e vedere due elicotteri partire. Penso sia nostro diritto rimanere aggiornati, siamo piloti anche noi e per lottare per la prestazione dobbiamo avere la mente sgombra”. Gli ha fatto eco il pilota Honda Joan Mir, anche lui scosso dall’incidente in Moto 3: “E’ stato difficile per tutti i piloti oggi indossare la tuta con quello che è successo in Moto 3”, le sue parole. Passando al lato sportivo, dopo due weekend eccellenti, Aprilia ha fatto un passo indietro. La Malesia è sempre stata difficile per Noale e il trend si è confermato: “Abbiamo fatto fatica e pensavo che la media ci avrebbe aiutato con il caldo – l’analisi di Bez – E’ stata una gara complicata e non sono riuscito a sorpassare praticamente nessuno. Più di così non sono potevo fare, mi dispiace. Adesso lavoriamo duramente per le ultime due gare”. Lorenzo Savadori, invece, ha sfiorato la zona punti, arrivando sedicesimo ma perdendo un po’ troppo tempo all’inizio in un duello con Somkiat Chantra: “Peccato, a inizio gara ho perso tempo nella lotta con Chantra perché dopo il ritmo era buono per stare nel gruppetto. Una volta in scia le temperature si sono alzate e la gomma è calata. Ora continueremo a lavorare sulle novità già nei test di Jerez”. Per quanto riguarda il calendario, tra due settimane arriva Portimao e poi chiusura a metà novembre a Valencia.