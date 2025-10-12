MotoGp, lo sfogo di Bradl su Rossi e Marquez: “Ecco quando è peggiorato il rapporto”

Bologna, 12 ottobre 2025 – Il conto per ora è pari. Nove titoli mondiali a testa, di cui sette nella top class. Con il titolo vinto a Motegi Marc Marquez ha raggiunto i numeri iridati di Valentino Rossi e, anche se il Dottore da qualche anno non gareggia più, la rivalità è rimasta accesa. Quanto meno nelle opposte tifoserie. Ma agli inizi l’uno era l’idolo dell’altro, fino a che, scontrandosi, non sono nate le scintille. Il 2015 è stato l’anno spartiacque.

Rossi si giocava il decimo titolo contro Jorge Lorenzo, mentre Marquez ha dovuto sotto stare alla legge del Dottore in Argentina, sorpasso di Rossi e caduta, e ad Assen, con il taglio dell’ultima chicane dopo un estremo tentativo di sorpasso da parte del numero 93. Quei due episodi non sono andati giù a Marquez e il resto è venuto fuori in Malesia, con quel contatto che ha portato Rossi a beccarsi una penalità a Valencia poi decisiva ai fini del campionato. Due piloti fenomenali, di generazioni diverse, ma entrambi nell’olimpo della Moto gp anche se oggi ancora fanno discutere.

Bradl: “Quel mondiale rovinato”

Le cose cambiano presto nello sport professionistico. Un giorno vai d’accordo col tuo rivale, il giorno dopo no e il rapporto diventa logoro, fino a rompersi del tutto. Della rivalità tra Rossi e Marquez ha parlato l’ex pilota tedesco Stefan Bradl, con un importante passato in Honda. La stella crescente di Marquez ha iniziato a essere ingombrante per chi, come Rossi, ha portato il motomondiale in un’altra dimensione mediatica: “Rossi ha dato un impulso incredibile al nostro sport, rendendolo popolare, ma poi è arrivato Marquez, che aveva Rossi come idolo, e quando il livello si è alzato le cose sono peggiorate”, le parole di Bradl a Servus Tv.

Rossi ha fatto da apripista a una Moto gp mediatica, spettacolare, non solo con i sorpassi in pista ma anche con un contorno elettrico e avvincente – famose le sue esultanze con polli e bambole – e l’arrivo di Marquez ha messo in pista un secondo fenomeno delle due ruote, meno dirompente dal punto di vista comunicativo ma altrettanto trascinatore sull’asfalto tra staccate e vittorie da paura.

Qui, dunque, si è innescato il corto circuito che ha portato i due quasi ad odiarsi. Il racconto di Bradl: "Marc ha copiato Valentino in tante cose e questo a lui non piaceva. Il giovane Marquez stava avendo successo e quel mondiale rovinato ha ampliato la tensione". E a chi ancora chiede chi sia in termini assoluti il migliore sulla pista, Bradl non ha dubbi: "Marquez a livello sportivo mi sembra meglio di Rossi". Una risposta certa non c'è, di sicuro il numero 93 il prossimo anno può andare a caccia del decimo titolo…