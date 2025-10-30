MotoGp, Bulega alla prova del nove con il test a Jerez: “Va gestito bene, si rischia...”

Bologna, 30 ottobre 2025 – Un test per capire se sia il caso di mettere Nicolò Bulega sulla GP 25 sia a Portimao che a Valencia, ultimi due gran premi della stagione di Moto gp. L’assenza di Marc Marquez pesa per il team ufficiale, soprattutto alla luce delle sfortune assortite di Pecco Bagnaia, e ovviamente la presenza di Michele Pirro negli ultimi appuntamenti non poteva dare risultati da podio ma soprattutto dati e chilometri da analizzare per migliorare la moto. Così, c’è l’idea di provare la carta del vice campione del mondo Superbike che dalla prossima stagione sarà anche tester Moto gp in vista del cambio regolamentare in programma nel 2027. Ma è un salto che non si può fare al buio, soprattutto per l’enorme differenza tra i prototipi e le derivate di serie. Ecco allora un test a Jerez per consentire a Bulega di prendere confidenza ed esperienza con la Desmosedici e, soprattutto, valutarne la competitività.

Bulega: “Il rischio di fare brutta figura è alto”

Non ci si può improvvisare piloti di Moto gp senza prima essersi cimentati e aver accumulato chilometri. Lo ha fatto in passato Andrea Iannone, ritornato per un gp in top class dopo anni di stop e Superbike, e ha subito notato il grande dispendio fisico necessario a guidare bolidi super potenti. Lo stesso Michele Pirro, schierato non con ambizioni di risultato ma per mettere chilometri e sviluppare la moto, è rimasto nelle retrovie e per ritrovare un come back vincente occorre ritornare all'annata 2006, quando all'ultima gara di Valencia - quella del mondiale perso da Rossi per una caduta - vinse niente meno che Troy Bayliss, che si era rimesso in sella a una Moto gp dopo un anno di SBK. L'australiano, infatti, aveva fatto tre stagioni in top class tra il 2003 e il 2005 (due con Ducati e uno con Honda), per poi tornare in Superbike nel 2006, ma per l'ultima gara venne chiamato a Valencia per guidare la moto di Borgo Panigale con annessa clamorosa vittoria. I tempi, però, sono cambiati, è passato un ventennio e non è più così semplice saltare da una moto all'altra, da un campionato all'altro. Per questo Bulega, prima di decidere di effettuare il salto in Moto gp per Portimao e Valencia, farà un test per macinare chilometri e capire se la sua guida può adattarsi bene alle attuali Moto gp. Queste le sue oneste parole ad As: "A qualsiasi pilota piacerebbe salire sulla moto di Marquez, ma il rischio di fare brutta figura è alto per cui la situazione va gestita bene. Un po' di esperienza mi aiuterebbe a evitare un potenziale fallimento". Venerdì 31 ottobre la prova del nove a Jerez de la Frontera, circuito completo e poco permissivo, soprattutto decisamente probante per la velocità e per la fiducia di un pilota in sella a un bolide. Lì Ducati prenderà una decisione assieme a Bulega sul da farsi per gli ultimi gran premi della stagione 2025.