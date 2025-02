Moto Gp Buriram: volano i Marquez, Bagnaia fuori dalla Q2

Buriram, 28 febbraio 2025 - Un venerdì che segna la superiorità di Marc Marquez su Pecco Bagnaia. Il numero 93, assieme al fratello Alex, si prende il primo giorno di libere a Buriram per il gran premio della Thailandia e manda un segnale importante in vista delle due gare. Marc migliore nelle libere 1 e secondo nelle libere 2 (per l'accesso alla Q2), mentre Pecco Bagnaia è ancora alla ricerca del miglior feeling in frenata ed è in ritardo. Per l'ex iridato anche tanta sfortuna nell'ultimo giro veloce dove si è ritrovato l'ostacolo di Franco Morbidelli. Pecco dovrà passare dalla Q1. In risalita Honda e Yamaha.

Le libere

Marc Marquez è partito immediatamente forte nelle prime libere di Buriram, disputate nella notte italiana. Al sesto giro ha infatti stampato un sontuoso 1’29”423 che nessuno ha più battuto e il più vicino del lotto, cioè Franco Morbidelli a un decimo e mezzo, ci ha provato con le gomme nuove. C’è anche chi, come Fabio Quartararo, è salito fino alla terza piazza montando le gomme soft fermandosi a tre decimi da Marquez, ma in generale Yamaha si è comportata bene con Miller quarto a 417 millesimi. Buon esordio anche per Aprilia con Marco Bezzecchi quinto a 428 millesimi, davanti alla sorpresa Ai Ogura sesto a 496 millesimi. In top ten si sono piazzati anche Alex Marquez, Miguel Oliveira, altra Yamaha, Maverick Vinales e Pecco Bagnaia, solo decimo a oltre 7 decimi di ritardo. L’ex campione del mondo ha però deciso di usare la gomma usata fino alla fine per tararsi sul passo, tuttavia sembra ancora mancare qualcosa a livello di feeling. Timida risalita anche di Honda che ha piazzato in sequenza Zarco undicesimo, Marini dodicesimo e Mir tredicesimo. Indietro Pedro Acosta, sedicesimo a 962 millesimi. Nella seconda sessione del venerdì, fondamentale per l’accesso al Q2, la famiglia Marquez si conferma sugli scudi, mentre Pecco Bagnaia ha proseguito il suo momento difficile. La miglior prestazione è stata di Alex Marquez in 1’29”020 con 52 millesimi su Marc Marquez e 242 millesimi su Pedro Acosta. Bene anche l’Aprilia con Marco Bezzecchi dentro la Q2 grazie al quarto tempo a 247 millesimi di ritardo, davanti al connazionale Franco Morbidelli e alla sorpresa Joan Mir con la Honda al sesto posto a 378 millesimi. A chiudere la top ten con i qualificati diretti alla Q2 sono Raul Fernandez, Fabio Quartararo, Ai Ogura e Johann Zarco. Pecco Bagnaia dovrà invece partire dalla Q1 con il tredicesimo tempo che conferma qualche difficoltà in più rispetto al compagno di squadra. Un po’ di sfortuna per Pecco, che si è visto togliere un tempo utile a causa di una bandiera gialla e poi all’ultimo giro veloce si è ritrovato Morbidelli davanti con un evidente ostacolo in traiettoria. Dietro a Bagnaia sono finiti Miller, Di Giannantonio, Marini, Rins, Oliveira, Bastianini, Aldeguer, Chantra e Savadori, tutti piloti che dovranno passare dalla Q1.