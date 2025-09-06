MotoGP Catalogna oggi: Marc Marquez vince la 14' sprint dell'anno, Ducati campione Mondiale costruttori

Barcellona (Spagna) 6 settembre 2025 – Doveva essere il pomeriggio di Alex e invece a festeggiare è sempre e comunque Marc Marquez. Successo numero 14 su 15 sprint disputate per il numero 93 di Ducati, i cui punti accumulati valgono anche il successo iridato per la casa di Borgo Panigale nel Mondiale costruttori. Settimo titolo per la casa bolognese nel Motomondiale. Qualche rischio corso da Marc, bravo però a portare a casa la moto, quello in cui manca Alex, dominante fino al momento della caduta. Concludono sul podio Fabio Quartararo e Fabio Di Giannantonio, mentre Bezzecchi conclude cade e riporta una botta al polso. Bagnaia 14esimo si consola con le sette posizioni guadagante rispetto al via, nella speranza di una domenica più proficua.

In classifica iridata Marc Marquez è l'unico pilota della graduatoria tra i primi quattro a fare i punti, avvicinandosi sempre più a giocarsi la prima chance Mondiale il prossimo weekend di gara, quando la MotoGP arriverà in Italia a Misano.

La gara

Partenza perfetta di Alex Marquez, allungo sul primo rettilineo ideale per controllare tutti i rivali e girare alla prima chicane indistrurbato. Si accende però la bagarre dietro di lui, con un super Quartararo a uscire fortissimo da Curva 1 per poi incrociare e nel cambio di direzione riprendersi la prima posizione nel primo giro. Dietro precipitano in classifica Ogura e Morbidelli, soprattutto l'italiano, addirittura diciassettesimo. Bagnaia resta intrappolato nelle retrovie lontanssimo dalla vetta al ventesimo posto.

Davanti la lotta è costante e Marquez non ci sta a restare dietro al francese di Yamaha. Si accende un duello molto divertente con contatti fisici nell'ultima porzione di tracciato tra i due, con Acosta che prova a inserirsi. Si decide tutto alla staccata di Curva 1 dove ancora una volta è Marc Marquez a uscirne vincente, per mettersi a caccia del fratello Alex nella lotta per la vittoria. Acosta invece come al solito rimane un pilota molto caldo, anche troppo, ne approfitta Di Giannantonio per infilare la KTM avversaria e mettersi a caccia del podio. A centro gruppo Bastianini è settimo, Marini invece nono resta agganciato all'ultimo punto disponibile in questa sprint race.

Grande difficoltà nel complesso per la Ducati in questa gara del sabato: tre piloti nelle prime quattro, ma poi bisogna scendere fino ad Aldeguer undicesimo per trovaren una nuova in classifica. La gara scorre rapida e divertente con tanti duelli, sorpassi e controsorpassi. Al quinto posto un bellissimo trenino in lotta per il quinto posto tra Binder, Acosta e Bastianini, un derby casalingo per chi riesce a portare più punti a casa nella classiifca piloti.

Tanta animosità in pista in ogni posizione e allora diventano inevitabili delle cadute anche da contatti. Curva 9 è un interessante spot di sorpasso, ma al tempo stesso è molto rischioso e questo porta a ben cinque piloti a terminare anzitempo la loro gara. Prima al giro 7 Morbidelli tenta l'attacco su Martin, ma travolge l'Aprilia, provocando così un doppio ritiro tra la sua Ducati e la moto di Noale del collega. Il giro successivo è Aldeguer a tentare il passaggio su Bezzecchi, altra sfida tra Ducati e Aprilia e anche in questa occasione è il pilota sulla moto di Borgo Panigale a travolgere l'avversario e provocarne il ritiro. Qualche problema al polso e all'anca inseguito all'incidente per il pilota riminese, che però non viene accompagnato subito in clinica mobile dopo l'uscita di pista. L'ultima di queste cadute è tale per cronologia, ma non per importanza. Questa non è causata da un duello in pista, ma da un errore di leggerezza imperdonabile. Mentre stava dominando primo, intoccabile, Alex Marquez sbaglia l'ingresso in Curva 9: entra lungo e veloce, chiudendo l'anteriore nel tentativo di recuperare. Il risultato è la scivolata e il regalo al fratello Marc del successo in questa sprint.

Il leader del Mondiale ringrazia e vince l'ennesima sprint di questa stagione, la quattrodicesima su quindici corse. Si dispera ai box Alex, consolato dal padre, mentre Quartararo e Di Giannantonio festeggiano a propria volta il podio in questa sprint. Acosta conclude al quato posto, vincendo la sfida a tre tutta KTM, con Bastianini quinto e Binder sesto. Concludono a punti anche Zarco, Marini e Ogura con l'Aprilia. Bagnaia manda un piccolo segnale incoraggiante per la gara concludendo quattordicesimo dopo aver recuperato ben sette posizioni.

Il risultato della gara e classifiche

M. Marquez (Ducati) 19:58.946, Quartararo (Yamaha), Di Giannantonio (Ducati), Acosta (KTM), Bastianini (KTM), Binder (KTM), Zarco (Honda), Marini (Honda), Ogura (Aprilia), Oliveira (Yamaha), R. Fernandez (Aprilia), Miller (Yamah), Mir (Honda), Bagnaia (Ducati), Rins (Yamaha), A. Espargaro (Honda), Viñales (KTM), Chantra (Honda), A. Marquez out (Ducati), Bezzecchi out (Aprilia), Aldeguer out (Ducati), Martin out (Aprilia), Savadori out (Aprilia), Morbidelli out (Ducati).

Classifica Mondiale piloti

M. Marquez (Ducati) 467

A. Marquez (Ducati) 280,

Bagnaia (Ducati) 228

Bezzecchi (Aprilia) 197,

Acosta (KTM) 170,

Morbidelli (Ducati) 161,

Di Giannantonio (Ducati) 161,

Aldeguer (Ducati) 126,

Quartararo (Yamaha) 118,

Zarco (Honda) 117

Binder (KTM) 95

Marini (Honda) 74

R. Fernandez (Aprilia) 73

Viñales (KTM) 69

Bastianini (KTM) 68

Ogura (Aprilia) 59

Miller (Yamaha) 52

Mir (Honda) 46

Rins (Yamaha) 45

Martin (Aprilia) 23

P. Espargaro (KTM) 16

Oliveira (Yamaha) 10

Nakagami (Honda) 10

Savadori (Aprilia) 8

A. Fernandez (Yamaha) 6

Chantra (Honda) 1.

Classifica Mondiale costruttori

Ducati 516

Aprilia 229

KTM 221

Honda 178

Yamaha 149.

Ducati è aritmeticamente Campione Mondiale Costruttori, titolo numero 7 della sua storia.