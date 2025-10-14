Motogp, Dall’Igna: “Marquez imbattibile sulla Gp25. Lui ci semplifica la vita”

Bologna, 14 ottobre 2025 – Il mondiale 2025 della Moto gp è già stato deciso sotto tutti gli aspetti. I titoli sono stati assegnati e sono tutti in casa Ducati. Mondiale piloti per Marc Marquez, mondiale costruttori per la Desmosedici e mondiale per squadre ad appannaggio del team ufficiale Lenovo. Si corre solo per la gloria, peraltro senza Marc Marquez infortunato alla clavicola dopo la caduta di Mandalika scatenata da una staccata errata di Marco Bezzecchi. La stagione di Ducati, nonostante, l’avvicinamento degli altri team, soprattutto di Aprilia, è stata dominante. Tra sprint e gare lunghe, come riporta Formulapassion, ci sono state ben 32 vittorie (16 e 16), lasciando alle marche rivali le briciole. Nonostante le difficoltà riscontrate con la GP25 la superiorità di Borgo Panigale è stata netta, favorita da un Marquez dominante. Dall’Igna si gode la scelta, ampiamente corretta, di promuoverlo nella squadra ufficiale.

Dall’Igna: “Marquez non ha rivali con questa moto”

Un lato del box in festa e in esaltazione, l’altro in difficoltà tra alti, pochi, e bassi, tanti. Marc Marquez e Pecco Bagnaia due facce della stessa medaglia: lo spagnolo ha trovato feeling con la moto 2025, l’italiano per nulla. La sintonia tra Marc e la GP25 è stata totale e sostanzialmente non c’è stato spazio per rivali tranne in rarissime occasioni. Così Gigi Dall’Igna in una intervista ai spagnoli di As: “Con questa moto non ha avuto rivali, ma quello che succederà in futuro è difficile da prevedere – le parole dell’ingegnere – Ci sono tanti piloti forti in griglia e fare di più di quello che abbiamo fatto era impossibile.

Sarei contento se le cose restassero così”. E chi nutriva dubbi sull’inserimento di Marquez nel mondo Ducati si sarà ricreduto. Marc è entrato nella famiglia rossa senza sconquassi e con grande umiltà. Per Dall’Igna è stato un facilitatore: “Un pilota non è solo qualità in moto, ma anche motivazione e determinazione. Marquez ha dimostrato con tutta la sua volontà di voler tornare quello di inizio carriera e per farlo ha rinunciato a molte cose”, la risposta di Dall’Igna. Insomma, gestirlo è stato semplicissimo e i risultati hanno premiato tutti: “Sa mettere a proprio agio tutto il team e tutte le persone che lo circondano. E’ un valore aggiunto e ci ha semplificato la vita”.

Chi invece ha sofferto è stato Pecco Bagnaia, ma non tanto per la presenza di Marquez quanto per un feeling mai nato con la Desmosedici nuova versione. Una scintilla a Motegi, dopo aver provato la 2024 nei test di Misano, ma di nuovo buio a Mandalika con annessa caduta quando era ultimissimo. Sicuramente, i successi di Marquez hanno amplificato le difficoltà di Pecco. Quando il compagno di box domina il mondiale tutto si fa più difficile: “Marquez non è un compagno facile, ma non per il fatto di innervosire i piloti ma solo perché va molto forte”, la chiosa di Dall’Igna. Ora, gran premio di Australia a Philip Island senza il campione del mondo 2025 Marc Marquez e senza quello 2024 Jorge Martin entrambi infortunati. Appuntamento alle 6 di sabato con la Sprint e alle 5 di domenica con la gara lunga. Leggi anche - Moto gp Australia, circuito, precedenti e orari tv