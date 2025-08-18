MotoGp, Dall’Igna su Bagnaia: “C’è anche un aspetto mentale, ma serve dargli una mano”

Bologna, 18 agosto 2025 – Un ottavo posto che fa riflettere. Dopo aver vinto tre volte di fila in Austria, Pecco Bagnaia ha confermato il suo 2025 oltremodo difficile con una gara anonima sul tracciato Ducati per eccellenza e soprattutto tra i suoi preferiti. Un sabato disastroso, probabilmente a causa di una gomma difettosa nella sprint, e una domenica da comprimario, subito passato da Marquez e poi con una serie di sorpassi subiti fino all’ottava piazza finale con un ritmo di 12 secondi più lento rispetto al 2024. Pecco Bagnaia proprio non si trova con la nuova Desmosedici, un problema che si è presentato fin da inizio stagione e che ancora non presenta una soluzione. A Dazn Spagna sono arrivate dichiarazioni chiare di Pecco: ‘Sto perdendo la pazienza’. E’ arrivata la risposta di Gigi Dall’Igna.

Dall’Igna: “Pecco deluso, c’è anche una parte mentale”

Un box Ducati a due facce. Azzeccata, azzeccatissima, la scelta di promuovere Marc Marquez, che è tornato dominatore, nel team ufficiale dopo l’annata in Gresini, ma dall’altro lato c’è la netta e conclamata crisi di Pecco Bagnaia. Ducati ha in mano il titolo piloti, e la scelta di Marc è servita proprio a questo dopo la sconfitta nel 2024 con Jorge Martin, ma dovrà anche trovare il modo di rivitalizzare un Bagnaia opaco, quasi rassegnato. In ballo non solo il finale di stagione 2025 ma anche tutto il 2026, che vivrà ancora su questo progetto tecnico prima del cambio regolamentare del 2027. Bagnaia lo ha ammesso che sta perdendo la pazienza, e a stretto giro di posta è arrivata la risposta del responsabile corse Gigi Dall’Igna: “E’ normale, Pecco si aspetta di fare risultati importanti e quando non li fa emerge delusione. Il nostro lavoro è cercare di aiutarlo, ma serve farlo a vicenda per tornare a vincere assieme. Non vogliamo mollare”. Per Bagnaia problemi tecnici e di guida in ogni settore. La staccata è una sofferenza continua, la Ducati non gli fornisce quel feeling che ha sempre avuto, ma oggi anche la gestione gomme, un altro suo vecchio punto di forza, non funziona. Bagnaia è sempre stato un mago sulla gomma posteriore, riuscendo a farla durare il più possibile, ma il gp d’Austria ha messo in mostra una evidente difficoltà pure su questo aspetto. Insomma, non funziona nulla. Cosa ne pensa Dall’Igna? Ecco qui: “Credo che sia un insieme di cose a far sì che un pilota non riesca a esprimersi – la sua risposta – C’è una parte che riguarda la mente, ma dall’altro lato dobbiamo trovare il modo di dargli una mano e risolvere i problemi che ci sono sulla moto”. In sintesi, un vortice negativo che non gli permette di raggiungere i suoi livelli massimi: “In questa fase si entra in una spirale negativa, ma vogliamo restare positivi con l’intento di aiutarci. Il weekend era partito bene e Pecco stava andando forte in tutti i turni di libere, poi c’è stato il problema in Sprint Race e da lì la spirale negativa è partita. Tutto si è messo di traverso”. Ora si fa tappa al Balaton, sperando in una prima inversione di tendenza… Leggi anche - Moto gp, Bagnaia non va più, Marquez fa già i calcoli