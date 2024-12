MotoGp, Di Giannantonio promette: “Vorremmo rompere le scatole a Pecco e Marc”

Bologna, 9 dicembre 2024 – Ducati ha appena vinto il titolo mondiale con un team satellite, ma con moto pienamente aggiornata, e chissà che una sorpresa non possa esserci anche nel 2025. Fabio Di Giannantonio vuole ricalcare le orme di Jorge Martin, partendo ovviamente sotto traccia dato che tutte le attenzioni sono sul presunto dualismo tra Pecco Bagnaia e Marc Marquez. Il pilota VR 46, e non va sottovalutato, avrà a disposizione una Gp25 al pari dei due piloti ufficiali, esattamente nella stessa condizione di Jorge Martin nelle ultime due stagioni. Una grande possibilità per Diggia di mettere in mostra le sue qualità e giocarsela dopo aver rilanciato la sua carriera con la vittoria in Qatar 2023. Lì, il paddock ha capito che Fabio aveva grande talento e che non sarebbe stato opportuno sottovalutarlo. In questa stagione in Pertamina ha un po’ sofferto una moto 2023 non del tutto competitiva come le 2024, Marquez a parte, e in più c’è stato l’infortunio alla spalla che lo ha costretto a operarsi saltando le ultime gare, ma adesso è tutto a posto e Diggia non vede l’ora di salire sulla Gp25.

Voglio rompere le scatole a Bagnaia e Marquez

Il pilota VR46 non ha potuto prendere parte ai test di Barcellona di fine stagione, proprio in seguito all’operazione alla spalla, ma a febbraio salirà sulla moto nuova passando da quella 2023 a quella 2025, diventando una opzione di rilievo nelle parti alte della classifica come successo con Martin nei due anni in Pramac. Una grande chance per Di Giannantonio che non vede l’ora di provare la nuova Desmosedici: “Ora sto bene e il recupero procede velocemente – le parole di Di Giannantonio a GpOne – Questo è un periodo dell’anno fondamentale per preparare la prossima stagione e ho già iniziato la riabilitazione alla spalla. E’ un momento impegnativo ma non vedo l’ora di provare la moto”.

Diggia vuole immediatamente capire il feeling con il prototipo 2025 e partirà con le stesse condizioni di Marquez e Bagnaia: “Ci sono stati commenti molto positivi da chi ha provato la 2023 e poi la 2025 – ancora Di Giannantonio – Lo scopo sarà ottimizzare il mio stile di guida per ottenere il massimo dal pacchetto. Ci sarà un periodo di adattamento ma mi aspetto di partire da una ottima base di lavoro”. Per il pilota Pertamina è comunque una grande opportunità poter guidare la stessa moto dei due favoriti.

L'obiettivo è essere il rompiscatole che parte da una condizione di outsider: "E' una grande chance, una opportunità per diventare un pilota ancora migliore – la chiosa di Diggia – Allo stesso tempo è una grande responsabilità, ma potremo divertici molto e proveremo a essere outsider. Proveremo a rompere le scatole". Prossimi test a febbraio, mentre il via della stagione sarà in Thailandia dal 28 febbraio al 2 marzo. Tutti contro Marquez e Bagnaia.