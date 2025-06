Motogp, Domenicali sui nuovi regolamenti: “Sugli abbassatori eravamo pionieri…”

Bologna, 24 giugno 2025 – Un mondo nuovo, dal 2027. Le attuali gerarchie in Moto gp, con Ducati dominante, potrebbero essere stravolte. Chissà. Di sicuro, le modifiche regolamentari sembrano fatte apposte per rallentare il progresso di Borgo Panigale, che ha dominato questa epoca in top class fatta di alette aerodinamiche, in stile Formula 1, e dispositivi di abbassamento che tante fortune hanno dato alla rossa d’Italia. Ducati è stata pioniera in tutto questo, la prima ad apportare modifiche alla carena per favorire la stabilità della moto in curva e la prima a introdurre gli abbassatori per generare maggior grip in uscita di curva. Tutto questo cambierà, con una stretta sull’aerodinamica e l’eliminazione totale dei dispositivi che regolano l’altezza da terra della moto. Una preoccupazione per Ducati, che dovrà cercare i correttivi progettuali per confermarsi al vertice. Per Claudio Domenicali: “Il mondo della moto sta cercando di rallentarci”

L’Ad: “Preoccupazione, non paura”

Non solo alette e abbassatori, ma anche un cambio netto sui motori, che scenderanno da 1000 a 850cc e dovranno avere il 100% di carburante sostenibile. La superiorità di Ducati è sotto attacco e questo genera un po’ di preoccupazione a Borgo Panigale, ma non paura. Inoltre, le concessioni. Nel 2027 tutti i costruttori dovrebbero partire ad armi pari e questo, rispetto a oggi, è un punto a favore di Ducati. Il punto della situazione del Ceo Claudio Domenicali a Sky Sport: “Diciamo che il mondo della moto sta cercando di rallentarci – le sue parole, come si legge su Formulapassion – Nel 2027 spariranno gli abbassatori dove noi siamo stati pionieri e dove abbiamo ancora un vantaggio. Non abbiamo paura per il 2027, ma un po’ di preoccupazione sì. E’ un approccio sano. E non va dimenticato il motore con cilindrata ridotta e quindi conterà di più”. Tornando al presente, invece, si conferma la superiorità della Desmosedici con il poker del Mugello. In questo biennio Ducati ha ancora un vantaggio nonostante le concessioni agli altri team: “La moto ha dimostrato di essere ancora davanti alle altre”, la risposta di Domenicali. E con un Marquez così straripante appare giusta la scelta di Ducati di averlo promosso nel team ufficiale: “Marc ha fatto la differenza anche se non era la sua pista, ma mi è piaciuto anche Pecco Bagnaia che ha lottato nei primi giri. E’ per noi uno stimolo metterlo nelle condizioni di guidare così per tutta la gara”. Ducati dunque prima forza, ma le concessioni stanno facendo avvicinare gli altri marchi: “Le concessioni funzionano, gli altri team possono provare con i piloti ufficiali e hanno grandi margini sui motori, ma noi siamo pronti a difendere il nostro vantaggio tecnico fino alla fine”. Prossimo appuntamento ad Assen dal 27 al 29 giugno.