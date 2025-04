MotoGp, monopolio Ducati: 22 vittorie consecutive come Honda

Bologna, 28 aprile 2025 – Ventidue vittorie di fila, esattamente come Honda a fine anni novanta. Ducati ha monopolizzato la Moto gp, partendo proprio da Jerez 2024 per chiudere il cerchio a Jerez 2025. Un anno fa vinse Pecco Bagnaia, ad aprire la striscia, domenica ha vinto Alex Marquez, al suo primo successo in top class. Il succo del discorso è che sono state ventidue vittorie consecutive in gara lunga, eguagliando la striscia di Honda tra il 1997 e il 1998. Si potrebbe sentenziare un monomarca Ducati. La superiorità è netta schiacciante, senza appello, come lo fu quello dell’ala dorata tra il gp di Malesia 1997 e quello di Olanda del 1998. A interrompere quella sequenza fu Simon Crafar su Yamaha, che vinse il gran premio di Gran Bretagna a Donington proprio su Mick Doohan, l’alfiere Honda che contribuì con 18 successi su 22 in quella clamorosa striscia.

Ducati in Francia per battere il record

Anche il mondiale 2025, dopo quelli 2022, 2023 e 2024 sarà con ogni probabilità in mano a Ducati. I primi tre piloti sembrano oltremodo irraggiungibili per il resto della griglia e a livello di titoli iridati ci sarà doppietta tra piloti e costruttori. Per ora, nessuno sembra poter insidiare la superiorità di Borgo Panigale che davanti a sé ha un immediato appuntamento con la storia. Vincendo il gran premio di Francia l’11 maggio a Le Mans, l’azienda bolognese supererebbe il record di Honda salendo a 23 vittorie consecutive e conquistando un posto nella leggenda della top class del motomondiale. Se in quella Honda dominante c’è stata la firma di Mick Doohan, 18 successi, in questa è di Pecco Bagnaia il marchio più impresso con 11 vittorie su 22, a testimonianza di una grande velocità per l’ex campione del mondo soprattutto la domenica. Non è successo a Jerez, dove Pecco è rimasto dietro ad Alex Marquez e Fabio Quartararo, ma in ogni caso rimane la discrepanza di rendimento tra Sprint Race e gara lunga. Infatti, come ha sottolineato Formulapassion, senza le gare al sabato Marc Marquez sarebbe oggi distante di 16 punti dal fratello Alex e di 11 da Pecco. Un dato di cui tener conto, considerando che pure nel 2024 Bagnaia ha lasciato sul piatto il mondiale proprio a causa delle Sprint. Sembra dunque un triello per il titolo 2025, con la differenza che dai test di Jerez in avanti il team ufficiale proverà diverse novità sulla Gp 25, aggiornamenti che non saranno ovviamente a disposizione per Alex Marquez e il team Gresini. Il sogno mondiale per il fratello passa dunque da quanti e quali miglioramenti troveranno nel box ufficiale per il prosieguo di stagione. Ci conta soprattutto Pecco Bagnaia, che ha ancora un paio di decimi di ritardo dai fratelli e manca di feeling all’anteriore quando si avvicina a una moto davanti. Da qui, la difficoltà a effettuare sorpassi. Siamo solo al quinto weekend, ma il test collettivo sul circuito spagnolo rischia di essere già decisivo… Leggi anche - Moto gp Jerez, vittoria di Alex Marquez su Quartararo e Bagnaia