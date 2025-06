Motogp, è mono Marquez anche al Mugello: i due fratelli super favoriti della gara

Mugello, 21 giugno 2025 – Sempre e solo un cognome: Marquez. Parafrasando il telecronista Guido Meda, la Moto gp attuale è diventata un mono Marquez. Una cosa sola, i fratelli, con Marc primo e Alex secondo quasi sempre, a dominare un mondiale che è affare loro, con tutti gli altri staccati oltremodo e con ancora metà stagione da disputare. Nemmeno al Mugello, dove Marc ha vinto una sola volta in top class nel 2014, è andata diversamente nella sprint race. Nemmeno un errore in partenza in Sprint Race ha tolto al numero 93 la possibilità di vincere ancora. Li ha saltati tutti, uno per uno, fino al fratello e fino a Pecco Bagnaia, che era partito in testa per poi calare. Niente da fare per l’italiano, i Marquez hanno ancora un paio di decimi nel polso e nemmeno la pista amica del Mugello ha cambiato le carte in tavola. Gli italiani, con anche Di Giannantonio, Morbidelli e Bezzecchi competitivi, possono al massimo giocarsi il terzo posto.

Come è andato il weekend

Un venerdì di grande equilibrio al Mugello e chiuso con il miglior tempo di giornata per Maverick Vinales in 1’44”634, già veloce, con un decimo su Bagnaia, Marc Marquez e Alex Marquez, poi Quartararo a tre decimi con Bezzecchi, e a completare i tempi di accesso alla Q2 Rins, Acosta, Morbidelli e Di Giannantonio. Passando al sabato, la Q1 ha visto Fernandez e Aldeguer entrare in Q2, ma poi la pole position, manco a dirlo, è stata di Marc Marquez. Imbattibile, preciso, veloce, concreto, lo spagnolo e una sbavatura di Pecco Bagnaia al Correntaio ha favorito il numero 93 che ha stabilito la pole con il nuovo record della pista in 1’44”169, con meno di un decimo di vantaggio su Pecco e su Alex Marquez, ottimo terzo. Prima fila tutta Ducati. Dalla seconda, gli altri, quarto è stato Quartararo con una Yamaha sempre veloce sul giro secco, poi la KTM di Vinales che ha anticipato la prima delle due Ducati VR46 con Morbidelli sesto e Di Giannantonio settimo. Ha pagato ancora sul time attack Marco Bezzecchi, che invece ha ottimo passo gara, con la decima casella in griglia a sette decimi da Marquez.

Griglia di partenza

Fila 1 M.Marquez F.Bagnaia A.Marque Fila 2 F.Quartararo, M.Vinales F.Morbidelli Fila 3 F.Di Giannantonio P.Acosta A.Rins Fila 4 M.Bezzecchi R.Fernandez F.Aldeguer Fila 5 J.Miller J.Zarco B.Binder Fila 6 E.Bastianini M.Oliveira J.Mir Fila 7 T.Nakagami L.Savadori A.Ogura Fila 8 S.Chantra

La Sprint Race

E’ successo un po’ di tutto nelle battute iniziali della Sprint Race. Marc Marquez ha avuto problemi con l’abbassatore ed è partito tardi e male, finendo attorno alla sesta o settima posizione, mentre davanti Bagnaia aveva preso il comando su Alex Marquez. Il numero 93, però, ci ha messo poco a risalire, prima superando Quartararo e nel giro di poche curve è arrivato in scia ai primi due. Alla San Donato, grazie alla scia, Marquez ha provato a superarne due in un colpo solo, ma Bagnaia lo ha infilato all’interno mentre Alex era passato in testa. Tempo un giro e Marc ha prima superato Pecco e poi, in fondo al rettilineo, anche il fratello. Presa la testa non l’ha più mollata fino alla fine con Alex secondo e Pecco terzo braccato da Vinales e Di Giannantonio.

Le dichiarazioni di Bagnaia: “Abbiamo il solito problema”

Un passo indietro, di nuovo, dopo Aragon. I problemi all’anteriore per Pecco Bagnaia si sono riproposti e il terzo posto in Sprint Race non soddisfa il ducatista che, davanti al pubblico di casa, avrebbe voluto fare di più. La Gp25, per ora, non lo permette. La tendenza a chiudersi davanti si è riproposta: “Avrei voluto dare qualcosa in più ai fan, ma ero in difficoltà con il solito problema – l’analisi di Pecco – Sul passo gara giravo tre o quattro decimi più piano del 2024 e mi sono mancati per vincere la gara. E’ un grande peccato perché vedo agli altri fare cose che so fare anche io, ma non ci riesco più”. Insomma, Bagnaia prova a essere veloce in ingresso curva, ma la moto si chiude e spesso si rischia di cadere: “Entro veloce come penso sia giusto, ma il davanti chiude tanto. E’ stata una sprint difficile perché alla fine ho cercato in tutti i modi di chiudere sul podio e ho rischiato davvero tanto”. C’è ancora una gara lunga da disputare, ma Bagnaia sente che il problema all’anteriore potrebbe addirittura ingigantirsi con più giri da fare: “Proveremo a fare un passo avanti ma è un problema difficile da gestire e la distanza doppia può aumentarlo – la sua chiosa – Stiamo provando di tutto, ma faccio fatica. Il Mugello mi è sempre venuto bene e in certe curve ho sempre fatto la differenza, ora non riesco. Dappertutto c’è qualcuno che fa meglio di me”.

Favoriti e strategie

Un favorito. Al singolare. Marc Marquez può vincere anche al Mugello e ampliare il suo margine in classifica su Alex Marquez, che è competitivo ma difficilmente farà battaglie dure col fratello. E in ogni caso va leggermente più piano. Mono Marquez, dunque. Poi, gli altri. Per gli italiani c’è una possibilità di podio, partendo da Bagnaia, ma con quel problema è difficile e rischia di calare nella seconda parte di gara, poi attenzione a un competitivo Fabio Di Giannantonio e a un Marco Bezzecchi che può risalire col passo gara. Quartararo e Vinales sono invece i candidati per Yamaha e KTM, ma il francese si trascina il problema alla spalla per la caduta di venerdì e difficilmente potrà tenere per tutta la durata della gara. Per quanto riguarda le strategie, le scelte dovrebbero essere orientate su una coppia di medie, soprattutto se le temperature dovessero essere alte, ma qualcuno potrebbe azzardare una soft posteriore per sparigliare le carte.