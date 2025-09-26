Motogp Giappone, Bagnaia soddisfatto ma cauto: “Aspettiamo la Sprint Race”

Motegi, 26 settembre 2025 – Se doveva trovare una piccola conferma, il venerdì di Motegi gliel’ha fornita. Pecco Bagnaia si è portato in Giappone gli accorgimenti maturati dopo il test di Misano e la giornata di prove è andata tutto sommato bene. Miglior tempo al mattino nelle FP1, settimo tempo e accesso alla Q2 nelle pre-qualifiche. Soprattutto, Bagnaia ha evidenziato un buon passo gara con gomme medie usate, lavorando già sulla giornata di domenica per cercare di tornare sul podio dopo una fase centrale di stagione oltremodo difficile. Per ora, sono confermati i passi avanti del Simoncelli ma il pilota Ducati, prima di cantar vittoria, vuole aspettare la Sprint Race di sabato, che è tendenzialmente il suo tallone d’Achille. Fiducia sì, ma anche prudenza.

Bagnaia: “Aspettiamo domani per capire”

Una piccola conferma è arrivata per Pecco Bagnaia che dopo i positivi test di Misano ha trovato una altrettanto positiva giornata a Motegi. Finalmente, l'ex campione del mondo è riuscito a girare con costanza con la sua Desmosedici, con ritmo, fiducia e passo gara interessante anche con gomma usata. Insomma, un inizio soddisfacente, ma serve ancora cautela: "Non è la prima volta che andiamo bene al venerdì, per cui sono contento ma voglio rimanere prudente – le parole di Pecco – Aspettiamo la gara di sabato per capire se riusciremo a essere competitivi. Diciamo che le prove di Misano mi hanno aiutato". E' stato comunque importante iniziare bene perché Bagnaia ha potuto lavorare sulla gara invece che sulla ricerca del feeling: "I test ci hanno consentito oggi di concentrarci su altre cose perché tutto l'anno siamo andati a inseguire il feeling anche provando aspetti che non erano nei nostri pensieri. Possiamo essere contenti, ma è solo venerdì e serve aspettare qualifiche e sprint race. Di solito nella sprint faccio fatica". Importante sarà anche la scelta della gomma. Per la gara di domenica l'opzione principale sarà la media, che a Bagnaia è piaciuta molto, mentre per la sprint possibile l'utilizzo della morbida nonostante un degrado elevato: "Con la gomma media mi sono trovato bene, mi è piaciuta. La soft ha più grip ma cala molto. Penso che per la Sprint la soft sia la scelta giusta". Uscendo da Ducati e passando in Aprilia, pure Marco Bezzecchi si è detto soddisfatto del venerdì di Motegi. Due cadute nelle prime libere, poi buon passo e miglior crono in pre-qualifica: "Non siamo partiti nel migliore dei modi, ma la squadra ha fatto un lavoro incredibile per sistemare la moto. I ragazzi non hanno neanche mangiato. Li ringrazio", le parole di Bez. E sulle due gare, anche in Aprilia, servirà la scelta corretta di gomme: "Con la media davanti mi sono trovato abbastanza bene, mentre al posteriore bene con entrambe le mescole. Su questa pista il degrado è alto e dovrò capire dove essere conservativi e dove attaccare". Appuntamento nella notte tra venerdì e sabato con le qualifiche alle 3.50, poi Sprint Race alle 8, mentre la domenica mattina gara alle 7.