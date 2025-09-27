MotoGP Giappone, Bagnaia torna a vincere una gara sprint. Martin si frattura una clavicola. Marc Marquez è a un passo dal Mondiale

Motegi (Giappone) 27 settembre 2025 – Per un sabato sembra aver ritrovato se stesso e per oggi può tornare a sedersi sul gradino più alto della sprint. Dopo la pole position, Pecco Bagnaia si conferma, vincendo la gara del sabato di MotoGP in Giappone. Primo successo stagionale per l'italiano nella sprint, con tanto di leggera commozione quando incontra i suoi meccanici. Dietro di lui arrivano Marc Marquez e Pedro Acosta. Per il catalano di Ducati secondo posto conquistato e Mondiale ormai a portata di mano. Se infatti domani perderà 6 punti o meno rispetto al fratello Alex, il numero 93 sarà per la nona volta in carriera Campione del Mondo, andando ad eguagliare il record di Valentino Rossi.

La gara

Tanto traffico al via, dove purtroppo le due Aprilia hanno la peggio. Cadono infatti sia Martin sia Bezzecchi, entrambi escono sulle proprie gambe, lo spagnolo si tiene la spalla, mentre il romagnolo zoppica leggermente, nella speranza si tratti di nulla di grave per la loro salute. Nel contatto protagonisti anche Miller, Zarco e Rins, per loro fortuna nessuna conseguenza. Davanti invece nessun problema per Pecco Bagnaia, il quale indovina la partenza giusta e tiene dietro di sé sia Mir, sia Marquez. Il catalano numero 93 invece fatica a tenere a bada il proprio anteriore e viene infilato da Acosta, il quale supera anche il pilota della Honda nel corso del secondo giro. Sale al quinto posto Morbidelli, davanti a Quartararo e Marini. Nella zona punti virtuale anche Fernandez e Alex Marquez.

Gara accesa davanti, con Marc Marquez che vede Bagnaia e Acosta allungare e allora entra in lotta con Mir, il quale mostra di non essere diventato Campione del Mondo MotoGP per caso. Bagnaia allunga su tutti i rivali mettendo in rapida sequenza giri veloci, facendo rivedere tutte le qualità che lo hanno portato per due anni di fila sul tetto del Motomondiale. Marquez invece non riesce a liberarsi dello spagnolo di Honda nella lotta per il podio di questa sprint. Nel frattempo i due piloti di Aprilia vengono accompagnati al centro medico.

Intorno a metà gara si vede il primo drop della gomma morbida, ma a colpire è la costanza del ritmo di Bagnaia. Nonostante i tempi si alzino, l'italiano di Ducati continua a girare circa tre decimi più veoce di tutti i rivali. Marquez riesce finalmente a completare il sorpasso ai danni di Mir a cinque giri dal termine, un attacco molto maschio, dove il catalano lascia andare i freni a metà curva, spingendo anche la Honda leggermente larga, per conquistare così la terza posizione.

Il leader del Mondiale non è però ancora sazio. Marc Marquez vuole il titolo del mondo numero 9 e già in questa sprint mette vuole mettere una seria ipoteca sul risultato. A tre giri dal termine infatti rompe gli indugi e attacca anche Acosta per il secondo posto, completando il sorpasso e l'uno-due Ducati ufficiale in vetta alla sprint del Gp giapponese. Dietro invece Alex precipita in classifica, rendendo sempre più concreta l'ipotesi di ritorno sul tetto del Mondo del fratello Marc in questo weekend di gara.

Il verdetto però è rimandato a domani, oggi la sprint la vince Pecco Bagnaia, dominando dal primo all'ultimo giro questa corsa. Primo successo stagionale nelle gare del sabato per il pilota italiano, davanti a un tris spagnolo formato da Marc Marquez, Acosta e Mir. Chiudono a punti anche Morbidelli, Quartararo, Marini, Fernandez e l'idolo di casa Ogura. Con questo risultato, a Marc Marquez basterà perdere un massimo di 6 punti nella gara domenicale per diventare di nuovo Campione del Mondo.

Martin, frattura alla clavicola

Nella caduta seguita al contatto con Bezzecchi, Jorge Martin ha riportato la frattura scomposta della clavicola destra. Lo hanno accertato, comunica Aprilia Racing, le radiografie alle quali il campione del mondo MotoGP si é sottoposto presso il centro medico del circuito di Motegi. Martin sarà ora trasferito in elicottero al Dokkyo Medical University Hospital per una TAC che dovrà valutare al meglio la situazione.

l risultato della gara e classifiche

Bagnaia (Ducati) 20:59.113, M. Marquez (Ducati), Acosta (KTM), Mir (Honda), Morbidelli (Ducati), Quartararo (Yamaha), Marini (Honda), R. Fernandez (Aprilia), Ogura (Aprilia), A. Marquez (Ducati), Aldeguer (Ducati), Binder (KTM), Di Giannantonio (Ducati), Nakagami (Honda), Oliveira (Yamaha), Viñales (KTM), Chantra (Honda), Rins (Yamaha), Miller out (Yamaha), Zarco out (Honda), Bastianini out (KTM), Martin out (Aprilia), Bezzecchi out (Aprilia).

Classifica Mondiale piloti

M. Marquez (Ducati) 521, A. Marquez (Ducati) 330, Bagnaia (Ducati) 249, Bezzecchi (Aprilia) 229, Acosta (KTM) 195, Morbidelli (Ducati) 185, Di Giannantonio (Ducati) 179, Aldeguer (Ducati) 141, Quartararo (Yamaha) 141, Zarco (Honda) 117, Binder (KTM) 101, Marini (Honda) 97, Bastianini (KTM) 86, R. Fernandez (Aprilia) 84, Viñales (KTM) 72, Ogura (Aprilia) 70, Miller (Yamaha) 58, Mir (Honda) 56, Rins (Yamaha) 45, Martin (Aprilia) 34, Oliveira (Yamaha) 24, P. Espargaro (KTM) 16, Nakagami (Honda) 10, Savadori (Aprilia) 8, A. Fernandez (Yamaha) 8, Chantra (Honda) 2.

Classifica Mondiale costruttori

Ducati 587, Aprilia 273, KTM 255, Honda 204, Yamaha 172.