MotoGP Giappone: Bagnaia torna a volare e conquista la pole, davanti a Mir e Marc Marquez

Motegi (Giappone) 27 settembre 2025 - La Nuvola Rossa torna a volare e lo fa conquistando la sua seconda pole position stagionale dopo quella di Brno. Pecco Bagnaia scatterà davanti a tutti nelle due gare di Motegi per il Gran Premio del Giappone. A completare la prima fila ci saranno Joan Mir, secondo a sorpresa con la sua Honda, davanti anche a Marc Marquez. Scatterà solo ottavo Alex Marquez, l'unico in grado al momento di rimandare la festa Mondiale al fratello.

Qualifiche 1

Marc Marquez si gioca qui a Motegi il primo match point per il titolo del mondo e il fratello Alex cercherà di rendergli l'impresa il più complicato possibile. Per farlo però deve sopravvivere al Q1 dopo non aver brillato nelle prime sessioni tra prove libere e pre-qualifiche. Una Q1 molto agguerrita dove contende al campione del Mondo in carica Jorge Martin, a Franco Morbidelli e all'idolo locale Ai Ogura il passaggio del turno.

Proprio il pilota giapponese di Aprilia si mette a dettare il passo nella sessione con un ottimo 1:43.429. Ogura si mette davanti a tutti, mentre lo insegue da vicino Morbidelli a poco meno di un secondo di distacco. I centauri sono tutti molto vicini tra di loro come tempi, ma il duo di testa riesce a fare una piccola selezione con il loro secondo tentativo. Alex Marquez fatica nel suo primo giro veloce, ma con il secondo cronometro si mette in terza posizione a due decimi di distacco dal primo tempo, mentre lo inseguono Martin, Aldeguer, Miller e Binder. Tanta fatica invece per il secondo italiano in questa sessione, Enea Bastianini, solo undicesimo dopo i due giri veloci, faticando a trovare il feeling con la pista.

A circa 6 minuti dalla fine della sessione i piloti rientrano in pista con gomme fresche a caccia nuovamente del passaggio in Q2. Aldeguer è il primo ad attaccare il tempo e si mette in seconda posizione ad appena 25 millesimi dal leader Ogura, prima però di cadere nel suo secondo giro lanciato. Martin e Alex Marquez si migliorano ma non guadagnano posizioni. Morbidelli invece riesce molto bene nel suo attacco al giro e si mette a comandare la graduatoria con un ottimo 1:43.253.

Si entra così nell'ultimo minuto e mezzo, con gli ultimi tentativi per tutti i piloti. Alex Marquez ferma il cronometro ad appena 14 millesimi da Morbidelli, mentre il miglior giro di Ogura viene cancellato da una bandiera gialla, causata dalla caduta di Binder a curva 14. Questo regala di fatto alle due Ducati di Morbidelli e del fratello minore tra i due Marquez il passaggio del turno in Q2, mentre resta in questo modo beffato Ogura, il cui tempo era virtualmente il migliore della sessione. Delusi i tifosi di casa per il risultato del loro idolo. Tra gli eliminati figura anche il Campione del Mondo in carica Martin, solo settimo, mentre Bastianini non riesce a riemergere dalla undicesima posizione in graduatoria.

Qualifiche 2

La lotta per la pole position si apre con i due fratelli Marquez davanti a tutti a mettere a referto i primi giri veloci. Marc comanda il gruppo in 1:43.413, seguito da Bagnaia e Bezzecchi a confermare le rispettive prestazioni durante le prove libere. Molto bene anche Fernandez, quarto con la Aprilia, davanti alle giapponesi di Marini, Mir e Quartararo, rispettivamente le due Honda e una Yamaha. Alex Marquez invece non brilla come tempo e si ritrova solo ottavo dopo il primo tentativo. Dopo le difficoltà della KTM nella prima sessione, non scende in pista per il suo tempo in pista Pedro Acosta, con qualche problema sulle sue due moto proprio prima della sessione.

C'è però ancora spazio per qualche colpo di scena durante i primi tentativi e tra questi c'è senza dubbio l'orgoglio di un campione come Pecco Bagnaia, a caccia di una grande prestazione dopo tante, troppe difficoltà patite in stagione. L'italiano tre volte Campione del Mondo si rimette in testa per la prima volta da settimane e stampa un 1:43.341 che dopo tutti i primi tentativi dei rivali vale la pole position virtuale. Anche Quartararo si fa vedere e mette la sua Yamaha al terzo posto, dietro solo le due Ducati uffiicali e davanti a Bezzecchi.

Il primo a lanciarsi per il giro velcoe con gomma nuova è Alex Marquez, il quale va a caccia del tempo del fratello per rendergli il più difficile possibile la festa Mondiale. Il primo crono del giovane catalano lo mette al quarto posto in classifica, mentre volano il fratello Marc e Mir. Lo spagnolo iridato in MotoGP 2020 con la Suzuki si mette davanti a tutti in 1:43.003, meglio anche di Marquez, con Quartararo, Morbidelli, Marini e Alex Marquez a concludere le prime due file virtuali, in un bellissimo finale, dove sono in tantissimi ad accendere intertempi rossi, sulla colonnina dei giri veloci.

Alla festa si invita con qualche secondo di ritardo anche Pecco Bagnaia, ma l'italiano non sbaglia il suo giro veloce e si mette a dettare il passo con un clamoroso 1:42.911. Acosta si mette quarto, davanti a Quartararo, i primi due piloti a prendere la bandiera a scacchi. Marc Marquez non riesce a migliorarsi e resta dietro. Chi migliora sono Marini e Alex Marquez, ma non abbastanza da andare a impensierire la pole position dell'italiano.

Pecco Bagnaia torna così davanti a tutti sulla griglia di partenza, seconda pole stagionale dopo quella di Brno. Al suo fianco scatterà Mir con la Honda, mentre è solo terzo Marc Marquez. Capolavoro di Acosta con la KTM: quarto con un solo tentativo a disposizione, davanti a Quartararo e Morbidelli. Conclude ottavo Alex Marquez, a sandwich tra i due italiani Marini e Bezzecchi, mentre Di Giannantonio conclude dodicesimo la propria qualifica.

La griglia di partenza della MotoGP

Fila 1: Francesco Bagnaia (Ducati) 1:42.911; Joan Mir (Honda) 1:43.003; Marc Marquez (Ducati) 1:43.043.

Fila 2: Pedro Acosta (KTM) 1:43.069; Fabio Quartararo (Yamaha) 1:43.155; Franco Morbidelli (Ducati) 1:43.170.

Fila 3: Luca Marini (Honda) 1:43.259; Alex Marquez (Ducati) 1:43.271; Marco Bezzecchi (Aprilia) 1:43.323.

Fila 4: Raul Fernandez (Aprilia) 1:43.353; Johann Zarco (Honda) 1:43.542; Fabio Di Giannantonio (Ducati) 1:43.571.

Fila 5: Ai Ogura (Aprilia); Jack Miller (Yamaha); Fermin Aldeguer (Ducati).

Fila 6: Miguel Oliveira (Yamaha); Jorge Martin (Aprilia); Brad Binder (KTM).

Fila 7: Alex Rins (Yamaha); Takaaki Nakagami (Honda); Enea Bastianini (KTM).

Fila 8: Somkiat Chantra (Honda); Maverick Viñales (KTM).