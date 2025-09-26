Acquista il giornale
MotoGp Giappone, Bezzecchi il più veloce al venerdì. Risale Bagnaia

Marco Bezzecchi ha stampato il miglior crono nel venerdì di Motegi. Bene in generale gli italiani con Marini, Bagnaia e Di Giannantonio in Q2. Buone conferme per Pecco dopo i test di Misano

di MANUEL MINGUZZI
26 settembre 2025
Motegi, 26 settembre 2025 - Due le notizie del venerdì di Motegi. Marco Bezzecchi ha ottenuto il miglior tempo, confermando il buon momento di Aprilia, e Pecco Bagnaia ha mandato confortanti segnali di crescita dopo i test di Misano. L'Aprilia ha chiuso in testa la prima giornata del gp di Giappone, nonostante le cadute di Bez al mattino, ma la competitività della moto è confermata e Noale sarà della lotta. Bene anche Bagnaia, ottimo sul passo a gomma usata in ottica gara e chissà che i test del Simoncelli non abbiano dato realmente buone indicazioni. In controllo Marc Marquez, qualificato alla Q2, in difficoltà il fratello Alex che non ha trovato feeling con moto e tracciato.

Bene Bez e gli italiani

Nelle Free Practice del mattino, la notte in Italia, ritorno al passato con Pecco Bagnaia più veloce davanti a Jorge Martin. Il ducatista ha sfruttato il lavoro fatto nei test di Misano e ha trovato buon ritmo, comandando di fatto tutta la sessione anche con gomma usata. Bagnaia ha lavorato principalmente con la media per studiare il passo gara e ha ottenuto il miglior tempo in 1’44”857 con 93 millesimi di vantaggio sull’Aprilia di Jorge Martin, il quale però ha ‘indossato’ una gomma morbida nuova. Si è confermato in alto anche Marc Marquez con il terzo tempo a 102 millesimi da Pecco, davanti a Fabio Di Giannantonio a 271 millesimi, Luca Marini, Franco Morbidelli e Pedro Acosta, tutti staccati di circa tre decimi dal leader. Mattinata difficile, invece, sia per Marco Bezzecchi che per Alex Marquez. Il pilota Aprilia è caduto e ha accusato un ritardo di mezzo secondo, mentre Alex ha chiuso in quindicesima posizione a 643 millesimi da Bagnaia. Ancora prove di passo gara nella prima parte di pre qualifiche. I tempi sono scesi rispetto alla sessione del mattino e si va è andati ad attaccare il muro del 1’44” con gomma media all’anteriore e morbida al posteriore, soprattutto per Quartararo che si è fatto preferire nei primi minuti. Bagnaia ha continuato a lavorare con gomme usate medie mentre Bezzecchi, in seguito alle cadute del mattino, è risalito con buon ritmo subito alle spalle del francese di Yamaha. Nel finale di sessione, come sempre, sono arrivati i time attack per le prime dieci posizioni. I tempi sono ulteriormente scesi grazie alle gomme nuove morbide e alla fine il miglior crono lo ha stampato Marco Bezzecchi, in grande risalita in 1’43”193 davanti a Pedro Acosta di 136 millesimi, a Marc Marquez di 167 millesimi e Joan Mir di 168 millesimi. Bene gli altri italiani con Di Giannantonio quinto e in Q2 assieme a Marini sesto e Bagnaia settimo, poi a completare la top ten Quartararo, Raul Fernandez e Zarco. Fuori, a sorpresa, Alex Marquez, solo quindicesimo e poco in feeling con il tracciato giapponese. Out anche Morbidelli sedicesimo. Classifica pre qualifiche 1 M.Bezzecchi 1’43”193 2 P.Acosta +0.136 3 M.Marquez +0.167 4 J.Mir +0.168 5 Di Giannantonio +0.198 6 L.Marini +0.310 7 F.Bagnaia +0.346 8 F.Quartararo +0.401 9 R.Fernandez +0.473 10 J.Zarco +0.541 In Q1 11 F.Aldeguer +0.549 12 E.Bastianini +0.550 13 J.Martin +0.591 14 A.Ogura +0.591 15 A.Marquez +0.591 16 F.Morbidelli +0.635 17 B.Binder +0.662 18 S.Chantra +0.718 19 A.Rins +0.820 20 J.Miller +0.920 21 T.Nakagami +1.009 22 M.Oliveira +1.461 23 M.Vinales +1.608 Leggi anche - Moto gp, Marquez campione in Giappone se...

