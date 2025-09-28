MotoGp, in Giappone vince Bagnaia. Marc Marquez campione del mondo per la nona volta

Motegi (Giappone) 28 settembre 2025 - Il Gran Premio del Giappone di solito è la casa delle moto nipponiche, ma in questa edizione è stata senza mezzi termini il tripudio Ducati. Pecco Bagnaia dopo aver fatto la pole position e dominato la sprint, conquista anche la gara domenicale, guidando il gruppo dal primo all'ultimo giro. La festa però è tutta per Marc Marquez: il catalano conclude il gp al secondo posto, conquistando così aritmeticamente il nono titolo di Campione del Mondo. Eguagliato Valentino Rossi, il ducatista diventa anche il più anziano campione dell'era MotoGP, trovando l'iride sei anni dopo l'ultimo, conquistato nel 2019. Torna sul podio anche Joan Mir quattro anni dopo l'ultima volta, Honda sul podio per la terza volta in stagione, dopo i due conquistati da Zarco.

La gara

Come nella sprint, la partenza di Pecco Bagnaia è semplicemente perfetta. L'italiano sfila molto bene all'esterno, veloce e irraggiungibile per tutti, così da poter impostare bene la prima staccata. Si inserisce alle sue spalle un super Acosta, con la KTM, mentre Marquez resta al terzo posto. Il giovane spagnolo prova anche a inserirsi nella lotta per il primo posto, ma la Ducati del centauro italiano è inavvicinabile nel corso del primo giro. Mir non è brillante nel suo avvio, ma mantiene il quarto posto con la sua Honda, mentre precipita in nona posizione Quartararo dopo il corpo a corpo con Morbidelli. Bezzecchi invece cancella l'avvio disastroso del sabato e dopo il primo giro si ritrova sesto, davanti ad Alex Marquez.

Bagnaia a differenza delle ultime settimane sembra aver ritrovato di colpo confidenza con la Ducati in questo weekend e si mette in fuga. Ogni giro mette qualche decimo di margine tra sé e gli inseguitori, mentre il suo compagno di squadra Marquez, resta abbastanza quieto alle spalle di Acosta, tanto da vedere Mir ricongiungersi al gruppetto in lotta per il secondo posto. Dietro invece si accende il derby italiano per il quinto posto tra Bezzecchi e Morbidelli. Un duello maschio vinto dal riminese di Aprilia. Purtroppo però per gli italiani in gara accusa invece un problema Luca Marini con la sua Honda ed è costretto al ritiro.

Sembra un pochino appannato nella prima parte di gara Marc Marquez, ma in realtà è solo in gestione gara. Al giro 11 il leader della classifica mondiale rompe gli indugi e attacca Acosta, completano il sorpasso nella prima metà di tracciato. Il numero 93 si mette allora a caccia del compagno di squadra, ma paga 4 secondi di ritardo rispetto a Bagnaia, leader solitario del Gran Premio, quando si è arrivati a metà della corsa.

Si accende la lotta per il terzo posto dopo il sorpasso di Marquez su Acosta. Quattro piloti su quattro moto diverse si contendono l'ultimo gradino del podio. Mir guida con grande decisione e al giro 14 si prende il podio virtuale, con un sorpasso preciso e puntuale ai danni del giovane spagnolo di KTM. Precipita poco a poco il centauro classe 2004, nel giro di tre giri infatti viene passato anche da Bezzecchi e Morbidelli. Davanti intanto qualche dubbio sulla tenuta della moto di Bagnaia, con lo scarico a lanciare qualche fumata bianca non sempre incoraggiante, di fronte allo sguardo perplesso del duo Tardozzi e Dall'Igna.

Dietro continuano le difficoltà di Acosta, il quale sbaglia completamente la staccata nel difendersi da Alex Marquez e finisce lungo, precipitando addirittura in ultima posizione. Ritiri invece per Nakagami e Miller: per il giapponese caduta in frenata, mentre si rompe la catena della Yamaha del pilota australiano.

La Ducati di Pecco Bagnaia continua a sbuffare a ogni piega, ma all'italiano la cosa non crea disturbo. Si arriva così alla bandiera a scacchi per celebrare la vittoria del pilota con la moto numero 63, ma le luci dei riflettori sono tutti per l'uomo che arriva secondo. Marc Marquez con questo podio diventa per la nona volta Campione del Mondo, eguagliando il record di Valentino Rossi. Urla in piedi sulla sua moto la gioia per il successo il centauro catalano, complimentato da tutti gli altri piloti in griglia e si commuove di fronte al maxischermo allestito per celebrare il suo trionfo iridato. Torna sul podio quatttro anni dopo l'ultima volta Joan Mir con la Honda, davanti a Bezzecchi e Morbidelli. Alex Marquez termina invece la gara al sesto posto.

Il risultato della gara e classifiche

Bagnaia (Ducati) 42:09.312, M. Marquez (Ducati), Mir (Honda), Bezzecchi (Aprilia), Morbidelli (Ducati), A. Marquez (Ducati), R. Fernandez (Aprilia), Quartararo (Yamaha), Zarco (Honda), Aldeguer (Ducati), Binder (KTM), Bastianini (KTM), Di Giannantonio (Ducati), Oliveira (Yamaha), Chantra (Honda), Viñales (KTM), Acosta (KTM), Rins (Yamaha), Miller out (Yamaha), Nakagami out (Honda), Marini out (Honda).

Classifica Mondiale piloti

M. Marquez (Ducati) 541, A. Marquez (Ducati) 340, Bagnaia (Ducati) 274, Bezzecchi (Aprilia) 242, Morbidelli (Ducati) 196, Acosta (KTM) 195, Di Giannantonio (Ducati) 182, Quartararo (Yamaha) 149, Aldeguer (Ducati) 147, Zarco (Honda) 124, Binder (KTM) 105, Marini (Honda) 97, R. Fernandez (Aprilia) 95, Bastianini (KTM) 89, Mir (Honda) 72, Viñales (KTM) 72, Ogura (Aprilia) 70, Miller (Yamaha) 58, Rins (Yamaha) 45, Martin (Aprilia) 34, Oliveira (Yamaha) 26, P. Espargaro (KTM) 16, Nakagami (Honda) 10, Savadori (Aprilia) 8, A. Fernandez (Yamaha) 8, Chantra (Honda) 3.

Classifica Mondiale costruttori

Ducati 602, Aprilia 286, KTM 260, Honda 220, Yamaha 180.

Moto2: Holgado indovina la partenza e domina la gara, Dixon e Moreira completano il podio, Gonzalez quinto tra le difficoltà

Ci si aspettava un monologo di Manu Gonzalez in Moto2, ma le sorprese in questa categoria sono all'ordine del giorno. Un contatto al via e una penalità per aver fatto cadere Celestino Vietti rovinano la gara del leader Mondiale, il quale conclude solo quinto. Ne approfitta Holgado, autore di una corsa magnifica, dominata dalla prima all'ultima curva. Secondo successo stagionale per il pistolero spagnolo, mentre concludono sul podio Dixon e Moreira alle sue spalle. Grande gara da parte di Arbolino, sesto nonostante i problemi amcora al braccio, dopo essersi operato per la sindrome compartimentale. Perde tantissimi punti in classifica iridata invece Canet, solo quindicesimo al traguardo.

Risultati Moto2 Gp del Giappone: 1 Holgado, 2 Dixon, 3 Moreira, 4 Alonso, 5 Gonzalez, 6 Arbolino, Vietti out.

Classifica Mondiale Moto2: Gonzalez 238, Moreira 204, Canet 189, Baltus 182, Dixon 172, Vietti 141, Arbolino 63.

Moto3: Muñoz vince una gara solitaria, Rueda secondo: in Indonesia primo match point mondiale

C'era lo spauracchio della pioggia sulla corsa della Moto3 e soprattutto nella fase centrale della gara qualche goccia ha rimescolato le carte. Il leader iridato Rueda ha fatto una gara conservativa, gestendo la fase centrale della corsa, per poi riemergere nel finale, infilando diversi giri record consecutivi. La sua rimonta lo ha portato però solo al secondo posto, perché davanti ne ha approfittato Muñoz per scappare via e ottenere il suo terzo successo stagionale. Sul podio anche Quiles, terzo davanti a Perrone e Fernandez. Pini è il primo degli italiani, settimo, mentre concludono a punti anche Lunetta (9°), Foggia (10°), Bertelle (13°) e Carpe (15°). Con i punti guadagnati in questa corsa, Rueda si giocherà nel prossimo Gp in Indonesia la sua prima chance per ottenere l'artimetico successo iridato.

Risultati Moto3 Gp del Giappone: 1 Muñoz, 2 Rueda, 3 Quiles, 4 Perrone, 5 Fernandez, 7 Pini, 9 Lunetta, 10 Foggia, 13 Bertelle, 15 Nepa, 17 Morelli, 20 Rossi.

Classifica Mondiale Moto3: Rueda 315, Piqueras 222, Quiles 204, Muñoz 197, Carpe 157, Foggia 90, Pini 77, Lunetta 75, Bertelle 43, Nepa 38, Rossi 24, Carraro 24.