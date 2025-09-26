MotoGp Giappone, Marquez opaco al venerdì: “Errore mio, troppi cambiamenti”

Motegi, 26 settembre 2025 – Un inizio complicato nel weekend in cui può laurearsi campione del mondo. Marc Marquez è stato meno dominante a Motegi, sede del gran premio del Giappone, soprattutto nelle Free Practice 1 del mattino. Qualche difficoltà per il numero 93 sul ritmo nella prima sessione, poi qualche accorgimento utile e terzo tempo nelle pre qualifiche, a testimoniare una velocità che c’è ma che ha bisogno di qualche aiuto tecnico. Non un feeling perfetto per Marquez che ha provato diversi accorgimenti, forse troppi, e così le Fp1 non sono andate come si aspettava. Marquez, però, resta animale da gare e sicuramente tra sabato e domenica risalirà.

Marquez: “Errore mio, ho spinto troppo”

Un grande campione sa anche quando fare mea culpa. Non si sta parlando di una difficoltà insormontabile, ha pur sempre chiuso terzo in giornata, ma sul ritmo del mattino Marquez non ha trovato i soliti riferimenti e così il weekend è partito di rincorsa. Responsabilità sua che ha chiesto troppi cambiamenti al team: "E' stata una sessione un po' caotica – le parole di Marquez – Non avevo un feeling buono in FP1 e abbiamo cercato di cambiare con troppa fretta. E' stato un errore mio che ho spinto troppo i tecnici a modificare alcune cose. Volere troppo a volte è sbagliato". Marquez a un certo punto ha chiesto anche di cambiare i dischi dei freni, un altro errore: "Sì, abbiamo fatto casino. E' stato un mio errore. Infatti per metà turno siamo stati quindicesimi". Tutto risolto, o quasi, nelle Practice dove il leader del mondiale ha piazzato un giro veloce convincente per una sicura terza piazza. La Q2 è salva: "Siamo tornati indietro nelle Practice e ho lavorato sul mio stile di guida. Così siamo andati meglio". Il resto, poi, è stato un test per il passo gara. Marquez ha cercato di girare il più possibile con la gomma media per lavorare in ottica domenicale, mentre per la Sprint Race si userà probabilmente la morbida. Questo il punto del numero 93: "Abbiamo tenuto a lungo la gomma media per capire il setup. Penso che la soft sarà la gomma della sprint mentre per la gara dovremo decidere se la media andrà bene". Il programma prevede alle 3.50 di notte le qualifiche, poi alle 8 di sabato la sprint race. Domenica gara della Moto gp alle 7 del mattino in Italia con diretta Sky e differita TV8. Più in difficoltà di Marc c'è il fratello Alex, che è rimasto fuori dalla Q2. Va ricordato che Marc può vincere aritmeticamente il titolo se chiudesse il weekend con tre punti in più del fratello.