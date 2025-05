MotoGp, gran premio di Francia: circuito e orari tv

Bologna, 6 maggio 2025 – Il triello per il titolo mondiale riparte da Le Mans, in Francia, per un appuntamento ormai storico. Il circuito Bugatti sarà teatro del gp francese, sesto appuntamento stagionale del motomondiale 2025, in una classifica ancora apertissima nonostante la superiorità messa in mostra da Marc Marquez. Il numero 93, però, ha pagato due cadute domenicali e così la testa è del fratello Alex, con un punto su Marc e 20 su Bagnaia. Pecco è reduce da un inizio di stagione molto complicato, con poco feeling soprattutto nei sorpassi, ma grazie agli errori di Marquez è ancora in scia al treno buono e la sua speranza è che i test di Jerez abbiano dato le risposte che cercava. Quarto è invece Franco Morbidelli a 56 punti di ritardo e molto in sintonia sia con il team VR46, praticamente una famiglia, sia con la Gp24 che già l’anno scorso aveva imparato a conoscere. La prima non Ducati è invece la Yamaha di Fabio Quartararo in sesta posizione, reduce dall’ottimo podio di Jerez. Il francese, inoltre, corre in casa e vorrebbe regalare una bella gioia ai suoi tifosi. Insomma, i temi verso Le Mans sono tanti.

Circuito

Il circuito Bugatti si trova 5km a sud della città di Le Mans ed è stato costruito nel 1965, attorno alla pista della 24 Ore di Le Mans. Il tracciato evoca imprese eroiche e alla fine degli anni sessanta viene scelto per ospitare un Gran Premio del Motomondiale. Tuttavia, il grave incidente occorso ad Alberto Puig nel 1995 ha fatto sparire la prova di Le Mans dal calendario alla stagione 2000, mentre venivano effettuati lavori atti a migliorare la sicurezza del tracciato. La pista stretta è caratterizzata da curve particolari, che obbligano il pilota a fare brusche frenate e improvvise accelerazioni. Possibilità di sorpasso in curva 3, in curva 8 (una doppia sinistra in cui trovare il punto di corda è difficile) e nella chicane di curva 9 e 10. Il record di vittorie a Le Mans è di Jorge Lorenzo con 5, davanti a Marc Marquez e Valentino Rossi con 3. Il record della pista appartiene invece a Jorge Martin in 1’29”919 stabilito nel 2024, mentre il giro veloce in gara è di Enea Bastianini in 1’31'107. Velocità massima raggiunta 325.8 km/h da Brad Binder nel 2023.

Programma del weekend

Orari canonici europei per la Moto gp in Francia. La top class inizierà venerdì 9 maggio alle 10.45 per le prime libere, poi alle 15 le Practice per l’accesso alla Q2. Sabato in pista con le seconde libere alle 10.10, poi in rapida sequenza Qualifica 1 e Qualifica 2, mentre la gara sprint sarà alle 15. Domenica gare a partire dalle 11 con la Moto 3, 12.15 con la Moto 2 e dalle 14 con la Moto gp. Venerdì 9 maggio Ore 8.30 Moto E Practice 1 Ore 9.00 Moto 3 Free Practice 1 Ore 9.50 Moto 2 Free Practice 1 Ore 10.45 Moto gp Free Practice 1 Ore 12.35 Moto E Practice 2 Ore 13.15 Moto 3 Practice Ore 14.05 Moto 2 Practice Ore 15.00 Moto gp Practice Sabato 10 maggio Ore 8.40 Moto 3 Free Practice 2 Ore 9.25 Moto 2 Free Practice 2 Ore 10.10 Moto gp Free Practice 2 Ore 10.50 Moto gp Q1 Ore 11.15 Moto gp Q2 Ore 12.15 Moto E Gara 1 Ore 12.50 Moto 3 Q1 Ore 13.15 Moto 3 Q2 Ore 13.45 Moto 2 Q1 Ore 14.10 Moto 2 Q2 Ore 15.00 Moto gp Sprint Race Ore 16.10 Moto E Gara 2 Domenica 11 maggio Ore 9.40 Moto gp warm up Ore 11.00 Moto 3 Gara Ore 12.15 Moto 2 Gara Ore 14.00 Moto gp Gara

Dove vederlo in tv

Tutto il fine settimana di Le Mans sarà trasmesso in diretta sui canali Sky Sport, tra il 201 e il 208, in streaming su Sky Go e Now Tv. Per quanto riguarda la tv in chiaro, TV 8 trasmetterà in diretta qualifiche e sprint race del sabato, mentre la domenica le gare saranno in differita con tre ore di differenza: Moto 3 alle 14.05, Moto 2 alle 15.20 e Moto gp alle 17.05. Telecronache di Triolo e Pasini per Moto 3 e Moto 2 e di Meda-Sanchini per la Moto gp. Leggi anche - Moto gp, Dall'Igna: "Bagnaia sotto le aspettative. Dobbiamo migliorare"