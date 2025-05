MotoGp, gran premio Gran Bretagna: circuito, precedenti e orari tv

Bologna, 20 maggio 2025 – Il gp di Le Mans, vinto da Johann Zarco, ha in parte già indirizzato in maniera chiara la classifica mondiale. Marc Marquez, secondo e abile nella strategia sotto la pioggia senza commettere errori, ha accumulato un margine consistente sui rivali. Pecco Bagnaia è caduto in avvio, Alex Marquez nella seconda parte di corsa, e allora il numero 93 ha buon margine. Sono 171 i punti di Marc, contro i 149 di Alex e i 120 di Pecco. In sostanza, Bagnaia è già distante più di due gran premio (25 per ogni vittoria) dal leader del mondiale e in più convive con un difficile feeling all’anteriore con la Gp25. C’è da lavorare sodo, ma il titolo 2025 appare già indirizzato e Marc, da tempo, sogna di eguagliare Valentino Rossi a quota nove mondiali per poi, chissà, superarlo in futuro. Dopo il gp di Francia si riparte dalla Gran Bretagna, su un altro storico circuito come quello di Silverstone. Bagnaia ha bisogno di ritrovare fiducia e di togliere ai suoi tempi quei 2-3 decimi che lo separano dal compagno di squadra e, dopo il difficilissimo, e sfortunatissimo, weekend francese, avrà bisogno di due risultati importanti tra sprint race e gara domenicale. Non c’è più tempo da perdere: deve iniziare la risalita. Non facile con una moto che proprio non riesce a sentire tra le mani.

Circuito

Con più di 60 anni di storia, Silverstone è diventato uno dei più prestigiosi circuiti del mondo dei motori. Completamente rinnovato nelle recenti annate, un investimento multimilionario ha permesso varie migliorie a partire dal 2010, che hanno reso la pista inglese tra le più veloci del calendario MotoGP. Il ‘Silverstone Wing’, un pezzo d'arte moderna, una nuova Pit Lane e un nuovo complesso per il paddock completano l'opera. Si tratta di un circuito medio-veloce, ma con un paio di staccare difficili, a partire da curva 3, che anticipa il tornantino di curva 4. Possibilità di sorpasso anche dopo l’allungo che porta a curva 6, poi ci sono le caratteristiche Maggots, Becketts e Chapel che immettono nello storico Hangar Straight per possibilità di sorpasso in curva 15, ma anche nella chicane di curva 16.

I precedenti

Il primo gran premio mondiale sul tracciato di Silverstone si è disputato nel 1977 con la vittoria di Pat Hennen in 500 e si è andati avanti ininterrottamente fino al 1986 con il successo di Eddie Lawson. Poi, lunga pausa con passaggio a Donington fino al 2010, data di ritorno sul rinnovato tracciato inglese costruito all’interno di un vecchio aeroporto della RAF. La prima vittoria è andata a Jorge Lorenzo, all’epoca su Yamaha e in top class Marc Marquez ha vinto una sola volta nel 2014. Nelle ultime stagioni post pandemia successi di Fabio Quartararo nel 2021, Pecco Bagnaia nel 2022, Aleix Espargaro nel 2023 ed Enea Bastianini l’anno scorso. Il record sul giro appartiene proprio allo spagnolo, ottenuto l’anno scorso, in 1’57”309, mentre il giro veloce in gara è sempre suo in 1’58”895. Record di velocità stabilito nel 2022 da Enea Bastianini con 340.6 km/h.

Programma del weekend

Orari leggermente diversi rispetto a quelli tradizionali europei. Si parte alle 11 del mattino di venerdì con le prime libere della Moto 3, mentre la Moto gp scenderà in pista alle 12.45 con le free practice e alle 17 con le pre qualifiche per l’accesso diretto alla Q2. Al sabato si riparte alle 10.40 con le free practice Moto 3, con la Moto gp che scenderà in pista alle 12.10 per le free practice 2 e poi a seguire le Q1 alle 12.50 e le Q2 alle 13.15. La Sprint Race non sarà come solito alle 15 bensì alle 17 di sabato. Domenica diversa anche come programma delle gare. La prima sarà la Moto 3 alle 12.15, poi la Moto gp, nel tradizionale orario delle 14, e infine la Moto 3 alle 15.30. Venerdì 23 maggio Ore 11.00 Moto 3 Free Practice 1 Ore 11.50 Moto 2 Free Practice 1 Ore 12.45 Moto gp Free Practice 1 Ore 15.15 Moto 3 Practice Ore 16.05 Moto 2 Practice Ore 17.00 Moto gp Practice Sabato 24 maggio Ore 10.40 Moto 3 Free Practice 2 Ore 11.25 Moto 2 Free Practice 2 Ore 12.10 Moto gp Free Practice 2 Ore 12.50 Moto gp Q1 Ore 13.15 Moto gp Q2 Ore 14.50 Moto 3 Q1 Ore 15.15 Moto 3 Q2 Ore 15.45 Moto 2 Q1 Ore 16.10 Moto 2 Q2 Ore 17.00 Moto gp Sprint Race Domenica 25 maggio Ore 10.40 Moto gp Warm up Ore 12.15 Moto 2 Gara Ore 14.00 Moto gp Gara Ore 15.30 Moto 3 Gara

Dove vederlo in tv

Tutto il fine settimana, come sempre, sarà in diretta sui canali di Sky Sport, in particolare il canale Sky Sport Moto gp, 208, e Sky Sport 1, 201. In streaming su Sky Go e Now Tv. Per quanto riguarda la tv in chiaro, TV8 trasmetterà in diretta sia le qualifiche del sabato sia le gare della domenica sul canale 8 del digitale terrestre. Telecronache affidate a Rosario Triolo e Mattia Pasini per Moto 3 e Moto 2 e a Guido Meda e Mauro Sanchini per la Moto gp. Ancora grande spettacolo per gli appassionati di motori, in un weekend di grandi classiche. Oltre alla Moto gp da Silverstone ci saranno anche la Formula 1 da Montecarlo e la 500 miglia da Indianapolis per quanto riguarda la Indycar. Che domenica di motori bestiale. Leggi anche - Moto gp, Dall'Igna: "Difficoltà per Pecco, noi abbiamo bisogno di lui e lui di noi"