MotoGp, Gran Premio di Aragon: Marc Marquez domina anche le Pre Qualifiche

Aragon (Spagna), 6 giugno 2025 – Marc Marquez punta dritto e deciso verso la conquista della settima vittoria in MotoGp nel gran premio di casa di Aragon (che non vedrà in griglia di partenza gli infortunati Luca Marini, Jorge Martin e Ai Ogura), pista con cui conferma di avere un grande feeling. Il centauro spagnolo della Ducati, dopo aver dominato le libere della mattina, si è infatti imposto nettamente anche nelle Pre Qualifiche di questo pomeriggio, portando a casa un eccellente miglior tempo di 1:46.397 e precedendo il fratello minore Alex (Ducati Team Gresini) di 204 millesimi. Il dominio iberico è quindi proseguito con Maverick Vinales (Red Bull KTM Tech 3), Joan Mir (Honda Repsol) rispettivamente terzo e quarto, entrambi con 556 di ritardo, i quali hanno preceduto Pedro Acosta (Red Bull KTKM Factory), Johann Zarco (LCR Honda), Brad Binder (Red Bull KTM Factory) e Fermin Aldeguer. A chiudere la “top ten”, con la possibilità di giocarsi i migliori piazzamenti nelle qualifiche di domani, gli italiani "Pecco" Bagnaia su Ducati, che ha chiuso nono migliorando i tempi di questa mattina (778 millesimi di ritardo dal primo posto nelle Pre Qualifiche rispetto al secondo e mezzo delle libere) e Franco Morbidelli (Ducati VR 46) che ha chiuso a 816 millesimi da Marc Marquez.

Le libere della mattina

Marc Marquez, come detto, già dalle FP1 corse in mattinata era parso in grande spolvero e aveva fatto il vuoto dietro di sé, portando a casa il miglior tempo in 1:46.974 sui dodici giri percorsi e staccando il fratello Alex di 970 millesimi e l’italiano Marco Bezzecchi di oltre un secondo (1.021). A completare una parte alta della graduatoria che ha da subito parlato spagnolo, Alex Rins su Yamaha, Maverick Vinales su KTM Tech Tre e Pedro Acosta su KTM ufficiale. Partenza in salita, invece, per il vice-campione del Mondo Francesco “Pecco” Bagnaia, che ha chiuso la mattinata con il decimo posto, in soli sette giri percorsi e con un ritardo da Marc Marquez di oltre un secondo e mezzo. I tempi dei primi dieci: 1. Marc Marquez (Spa. 1’46.397), Alex Marquez (Spa. +0.204), Maverick Vinales (Spa. +0.556), Joan Mir (Spa. +0.556), Pedro Acosta (Spa. +0.603), Johann Zarco (Fra. +0.661), Brad Binder (Sud Africa +0.699), Fermìn Aldeguer (Spa. +0.733), Francesco Bagnaia (Ita. +0.788), Franco Morbidelli (Ita. +0.816).