MotoGp, in Giappone Bagnaia torna a vincere una gara Sprint

Motegi (Giappone), 27 settembre 2025 – Doppietta Ducati a Motegi con la vittoria di Francesco Bagnaia nella gara sprint del GP del Giappone. Secondo posto per Marc Marquez. Terza la KTM di Pedro Acosta. Quarto posto per Mir (Honda), quinto Morbidelli (Ducati) e sesto Quartararo (Yamaha).

Fuori al primo giro le Aprilia di Marco Bezzecchi e Jorge Martin, con quest'ultimo che dopo aver centrato il compagno è stato portato al centro medico per accertamenti. Marc Marquez ora è a +191 punti su Alex Marquez, oggi solo decimo: per vincere il mondiale nella gara lunga di domani gli sarà sufficiente piazzarsi al secondo posto o, comunque, finire davanti al fratello.

Pecco Bagnaia è tornato dunque. Dopo un anno in chiaroscuro, il pilota della Ducati ha vinto una gara Sprint. Bagnaia è stato fin da subito padrone della gara, prendendosi la prima posizione e restando in testa fino alla fine. Alle sua spalle proprio il leader della classifica Piloti, che riesce a strappare il secondo posto dopo un duello, durato per tutta la gara, con la KTM di Pedro Acosta, terzo a chiudere il podio, e deciso solo negli ultimi giri. Quarto Joan Mir, quinto l'azzurro Fabio Morbidelli. Chiude in sesta posizione la Yamaha di Fabio Quartararo, poi un altro italiano, Luca Marini, settimo. Ottavo Fernandez, nono il 'padrone di casa' Ogura. Lontano Alex Marquez, fratello di Marc e secondo nella classifica del Mondiale, che con la sua Ducati Gresini chiude al decimo posto.