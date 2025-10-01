MotoGp Indonesia, Bagnaia: “È stato tutto perfetto, ora cerchiamo di recuperare punti”

Bologna, 1 ottobre 2025 – La vittoria di Motegi ha ridato fiducia a Pecco Bagnaia. L’ex campione del mondo si è risvegliato in tutto il suo talento, portando a termine un weekend perfetto con pole position, sprint race e gara. Tripletta.

Più di ogni altra cosa, al netto dei risultati, ha impressionato la facilità di guida di Pecco, tornata quella dei tempi belli dopo una stagione 2025 disgraziata e un feeling che non era sbocciato con la nuova Desmosedici. E’ bastato un giorno di test a Misano per trovare una via di lavoro che consentisse al pilota di tornare quello di una volta; spostati i pesi sulla moto, cambiato il forcellone, Pecco si è ritrovato.

Il risultato, al primo weekend, è stato di dominio assoluto. Certo, Marc Marquez ha gestito l’aritmetica per il titolo e ha combattuto con giudizio, ma in casa Ducati ci sono i primi segnali di una competitività su entrambi i lati del box. Ora, per Bagnaia si staglia di nuovo la possibilità di arrivare secondo in campionato.

Bagnaia: “A Mandalika per recuperare punti”

Con il mondiale già in tasca a Marc Marquez, da qui in avanti si gioca per il secondo posto. Ed è comunque importante. Bagnaia in Giappone ha recuperato 27 punti ad Alex Marquez e ora è distanziato di 66 lunghezze a cinque weekend dalla fine: c’è margine per farcela. Se i progressi di Bagnaia dovessero confermarsi anche in Indonesia si aprirebbe un futuro totalmente diverso dopo le difficoltà di un 2025 iniziato male. Pecco vuole confermarsi: “In Giappone è stato tutto perfetto, sono contento perché grazie al lavoro della squadra siamo tornati nelle posizioni che contano – il suo commento –. Non è stato facile e ci sono stati momenti duri, ma adesso abbiamo ancora cinque weekend davanti dobbiamo goderceli. Lavoriamo duro e cerchiamo di recuperare altri punti”.

Dall’altra parte del box sono stati giorni di festa per il nono titolo mondiale di Marc Marquez. Il numero 93 è tornato in cima al mondo e ora può giocarsi più serenamente le prossime gare, ma senza eccessivi rischi. Di sicuro, adesso Marc non dovrà gestire l’aritmetica e potrà tornare a giocarsi le vittorie: “Sono stati tre giorni incredibili e la giornata di domenica la ricorderò per sempre – le sue parole – Ho vissuto momenti emozionanti e toccanti e tutto questo mi rimarrà addosso dandomi ancora più carica per restare concentrato fino alla fine della stagione. Daremo ancora il massimo per la squadra”.

Per Ducati, dopo il titolo costruttori e quelli piloti, sta per arrivare anche quello dei team. La squadra ufficiale Lenovo ha infatti 815 punti contro i 487 di Gresini e già dopo la Sprint race indonesiana potrebbe chiudere i conti. Il programma prevede la sprint race alle 9 di sabato e la gara lunga alle 9 di domenica. Diretta Sky Sport.