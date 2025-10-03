MotoGp Indonesia, Bagnaia torna indietro: “Non ho lo stesso feeling di Motegi”

Mandalika, 3 ottobre 2025 – Tutto sparito, svanito, nel giro di cinque giorni. La vittoria a Motegi è già dimenticata da Pecco Bagnaia che ha approcciato il gp dell’Indonesia con una grande difficoltà su velocità e confidenza con la sua Desmosedici. Un ritorno al passato, alle difficoltà di Misano. Oltre un secondo di ritardo per il ducatista nel venerdì di Mandalika ed esclusione dalla Q2 con il diciassettesimo tempo finale. Non che Marc Marquez sia andato molto meglio, il campione del mondo ha chiuso undicesimo, segno di una problematica generale per Ducati, però era lecito aspettarsi un Bagnaia più competitivo dopo il weekend dominato in Giappone. Invece no, sono tornati i problemi di grip e di frenata con la moto che si scompone: un disastro.

Bagnaia: “Tornati i problemi di Misano”

Come sempre molto schietto e diretto Pecco Bagnaia dopo le Practice del mattino. Tutto quello che di buono era emerso a Motegi è incomprensibilmente sparito sotto gli occhi del numero 63. Tutto è tornato come prima: “Non ho trovato il feeling che avevo in Giappone – le sue parole – Mi è sembrato di tornare ai problemi di Misano e dobbiamo capire cosa è cambiato dato che la moto dovrebbe essere la stessa”. A Mandalika, inoltre, si è aggiunto anche un tracciato con poco grip che ha acuito alcune problematiche che già Bagnaia aveva non amando particolarmente questo tipo di tracciato: “Questa pista non è nelle mie corde e mi serve sempre un po’ di grip in più, ci mettiamo tre giri a far funzionare la morbida e otto per la media, però se fosse solo un problema di grip non sarei preoccupato perché potremmo trovare una soluzione, invece è il feeling che non è quello di Motegi”, ancora Pecco. Sulla moto, invece, i problemi sono gli stessi. La Desmo si muove in frenata e Bagnaia fatica a gestirla: “Faccio fatica a fermarmi in staccata e dietro la moto ondeggia. Quando provo a inserire la moto forte, o provo ad aprire il gas, parte subito”, la spiegazione di Bagnaia. Insomma, una nottata per trovare le giuste contromisure e ottenere l’accesso alla Q2 in qualifica. Poi le gare, dove Pecco avrà bisogno di feeling e grip, ma per ora non c’è spiegazione: “Vorrei saperlo anche io cosa è successo”, la risposta del pilota alla domanda sulle cause dei problemi. Per quanto riguarda la giornata di venerdì, ottimo Marco Bezzecchi su Aprilia, autorevole e veloce ma con un mal di schiena fastidioso che si trascina da Motegi, così come KTM e Honda. Gli orari prevedono alle 9 di sabato la Sprint e alle 9 di domenica la gara.