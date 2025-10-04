MotoGP Indonesia: Bezzecchi vola e prende la pole, Marquez è solo 9°, Bagnaia 16°

Kuta (Indonesia) 4 ottobre 2025 - La Ducati non funziona come dovrebbe, ma non è un problema, perché è sempre il Made in Italy a dominare la griglia di partenza. Marco Bezzecchi passeggia nelle qualifiche del Gran Premio di Indonesia e conquista la pole position sulla sua Aprilia con quasi 4 decimi di margine sul primo inseguitore. Dietro al riminese tiene alta la bandiera ducatista Fermin Aldeguer, mentre Raul Fernandez è terzo con l'Aprilia del team Trackhouse. Luca Marini è sesto con la Honda, mentre c'è tantissima difficoltà nel team ufficiale di Borgo Panigale. Marc Marquez strappa solo un 9° tempo, mentre Bagnaia scatterà addirittura dalla 16° piazza.

Qualifiche 1

Tanta fatica per le Ducati nella giornata di ieri e ben 4 delle moto di Borgo Panigale devono passare dalla prima sessione. Bagnaia e Marquez lottano con Morbidelli e Di Giannantonio per il passaggio del turno, in una prima sessione dove si attendono tra i protagonisti anche Zarco e Binder. Il primo giro veloce lo fa proprio Marc Marquez, fermando il cronometro sul 1:30.120. Il tempo del catalano viene però battuto in rapida sequenza dalle due Ducati, quelle gialle del team VR46 con Diggia davanti a Morbido.

Bagnaia va presto ai box, per lui nessun secondo giro lanciato, mentre il suo compagno di squadra sceglie un giro di cool-down tra un tentativo di giro veloce e l'altro. Questo lo lascia libero di girare indisturbato sul circuito di Mandalika e gli permette di superare proprio i due rivali che lo avevano battuto precedentemente. Il Campione del Mondo per questa stagione ferma il cronometro in 1:29.687. Tre Ducati nelle prime tre posizioni di classifica, seguite poi da Binder, MIller e Zarco, mentre è solo 7° Bagnaia dopo i primi tentativi in pista.

Viste le difficoltà del suo primo tentativo, Bagnaia è il primo a rientrare in pista e a mettersi a caccia di un tempo migliore. L'italiano non infiamma la tabella dei tempi, ma quantomeno migliora il proprio giro, restando però in settima posizione, con tantissima difficoltà nell'ultimo settore. Batte un colpo Bastianini, il quale si mette in quinta posizione, dopo aver faticato nei primi minuti di sessione all'ultima posizione, battuto da Bagnaia nel suo secondo tentativo. Morbdielli invece non si migliora e resta al terzo posto: Di Giannantonio invece si migliora nel tempo, ma resta dopo il suo primo giro con le nuove gomme al secondo posto.

Marquez con calma si mette in pista per difendere il suo posto in Q2. Con il suo ultimo giro Di Giannantonio si mette a guidare il gruppo con un convincente 1:29.582. Jack Miller sale in quarta posizione, davanti a Binder e Bagnaia, il cui tempo sui rispettivi ultimi giri è identico al millesimo. Marquez migliora il suo tempo, senza togliere la prima posizione a Di Giannantonio, ma non è un problema per il catalano, che con la seconda piazza si qualifica insieme al romano alla seconda sessione. Eliminato invece Morbidelli, terzo, scatterà dalla tredicesima posizione. Solo quindicesimo invece in griglia Bagnaia, davanti a Bastianini.

Qulifiche 2

Le difficoltà delle Ducati regalano un'occasione alle altre moto per strappare la pole position e ad alcuni grandi protagonisti magari delle stagioni scorse, di rimettersi in lotta per la pole position. I primi tempi arrivano tutti dalla Ducati, con Aldeguer a trainare le moto di Borgo Panigale, mettendosi davanti a tutti. Dura poco però il periodo del giovane spagnolo in testa al gruppo, perché arriva Marco Bezzecchi a dare un vero colpo alla classifica. Il riminese ferma il cronometro a 1:29.396: mezzo secondo più veloce di tutti. Acosta insegue l'Aprilia del centauro italiano e si mette ad appena un decimo di distacco. Si porta invece in terza posizione Alex Marquez.

A Curva 15, nel suo primo giro veloce, Fabio Quartararo perde la moto in ingresso e cade, dopo essere entrato troppo veloce nella staccata. Prima della bandiera gialla però riescono a completare il proprio giro Luca Marini e Raul Fernandez. L'italiano della Honda si mette al terzo posto, mentre lo spagnolo di Aprilia si mette al quarto posto. Tante difficoltà invece in casa Ducati. Le due moto del Team Gresini sono rispettivamente quinta e sesta, Di Giannantonio è ottavo, mentre è addirittura decimo Marc Marquez.

Nessuna conseguenza per la scivolata di Quartararo, il francese della Yamaha riesce ad andare ai box e prendere subito la seconda moto, per tentare il uo attacco al tempo. Il Campione del Mondo 2021 si attacca al codone del neo coronato del Mondiale piloti, Marc Marquez, per fare un buon tempo nel suo primo vero tentativo. Nessuno però di quelli usciti per primi si migliora, a dimostrare ancora come si faccia fatica a trovare ritmo nel primo giro lanciato sul circuito di Mandalika.

A Bezzecchi però queste difficoltà non toccano. Il riminese vola e firma un tempo mostruoso al suo primo giro con il secondo treno di gomme. L'Aprilia ferma il cronometro in 1:28.832: sei decimi inflitti al primo inseguitore. Aldeguer trova un gran colpo e si mette secondo, davanti a un sorprendente Rins e Acosta. Cade invece Alex Marquez nel suo giro veloce, finendo così per rovinare la sua qualifica. Fa specie invece vederlo così, dopo aver dominato in lungo e in largo la stagione, ma Marc Marquez è il peggiore della sessione a oltre un secondo e mezzo di distacco dall'Aprilia. La caduta di Rins sull'ultimo tentativo chiude anzitempo la Q2 e congela la classifica.

È una festa italiana per la pole position in Indonesia. Marco Bezzecchi firma il giro più veloce in una sessione semplicemente dominata. Il riminese partirà nelle due gare di oggi e domani davanti a tutti. Dietro di lui c'è Fermin Aldeguer a tenere alta la bandiera Ducati, mentre Raul Fernandez conclude la prima fila con una seconda Aprilia. Marini partirà sesto con la sua Honda, mentre Marc Marquez all'ultimo tentativo strappa un nono posto, che gli varrà la nona posizione in griglia di partenza.

La griglia di partenza della MotoGP

Fila 1: Marco Bezzecchi (Aprilia) 1:28.832; Fermin Aldeguer (Ducati) 1:29.230; Raul Fernandez (Aprilia) 1:29.284.

Fila 2: Alex Rins (Yamaha) 1:29.336; Pedro Acosta (KTM) 1:29.343; Luca Marini (Honda) 1:29.513.

Fila 3: Alex Marquez (Ducati) 1:29.741; Fabio Quartararo (Yamaha) 1:29.771; Marc Marquez (Ducati) 1:29.773.

Fila 4: Miguel Oliveira (Yamaha) 1:29.851; Fabio Di Giannantonio (Ducati) 1:29.884; Joan Mir (Honda) 1:29.959.

Fila 5: Franco Morbidelli (Ducati); Jack Miller (Yamaha); Brad Binder (KTM).

Fila 6: Francesco Bagnaia (Ducati); Enea Bastianini (KTM); Johann Zarco (Honda)

Fila 7: Somkiat Chantra (Honda); Maverick Viñales (KTM).