MotoGP Indonesia: Bezzecchi vince la Sprint, sorpassato all'ultimo giro Aldeguer

Kuta (Indonesia) 4 ottobre 2025 - Era il più forte, ci si aspettava un successo solitario nella sprint, invece lo ha ottenuto facendo emozionare tutti con una bellisisma rimonta. Marco Bezzecchi sbaglia la partenza, ma vince ugualmente la sprint in Indonesia, battuto all'ultimo giro Fermin Aldeguer con la Ducati. Sul podio sprint anche Raul Fernandez con una seconda Aprilia, mentre Marc Marquez, penalizzato durante la corsa con un long lap penalty chiude solo settimo. Disastro Bagnaia: quattordicesimo e ultimo pilota al traguardo.

La gara

Non brillante in partenza Marco Bezzecchi, il riminese di Aprilia si fa beffare nei primi metri da un super Aldeguer e da un ottimo Raul Fernandez. I due spagnoli infatti passano l'italiano, seguiti da Acosta al terzo posto e da un super Marini, in lotta per le prime posizioni. Dietro un contatto tra Marquez e Rins porta in fondo al gruppo lo spagnolo, in fondo invece caduta solitaria per Chantra. Per il contatto viene penalizzato di un long lap penalty il Campione del Mondo appena incoronato. Non riesce invece ad emergere dal fondo del gruppo invece Pecco Bagnaia, il quale sprofonda sempre più lontano.

Bezzecchi ha un margine di circa tre-quattro decimi al giro per quanto riguarda il passo gara, ma fatica a risalire. Il riminese si libera in fretta prima di Marc, poi di Alex Marquez, ma resta poi bloccato alle spalle di Marini, bravissimo con la sua Honda a difendere il quarto posto. Acosta invece vuole mettersi in testa: si libera di Fernandez e si mette a caccia della Ducati di Aldeguer in vetta al gruppo. Marc Marquez invece completa la propria penalità e rientra in pista al tredicesimo posto. In fondo al gruppo invece è caduto Bastianini con la sua KTM.

Colpo di scena al quinto giro doppio per la gara. Acosta nella foga di rimontare il distacco accumulato nei confronti della Ducati di Aldeguer forza troppo l'ingresso in una Curva e perde l'anteriore, cadendo e terminando nella ghiaia la propria gara. La sua caduta spinge così le due Aprilia nella lotta per il secondo posto con Bezzecchi a inseguire Fernandez. Alle loro spalle invece Alex Marquez si libera di di Marini e prova a seguire il traino offerto da Bezzecchi.

Il riminese dell'Aprilia si conferma il pilota più veloce della gara e spinge sull'acceleratore. In pochissime tornate si riporta a ridosso di Fernandez e all'ottavo giro dei 13 in programma, completa il sorpasso. Con due secondi di margine e quattro giri rimasti si mette così a caccia della Ducati del team Gresini di Aldeguer. In mezzo al gruppo invece Marc Marquez rientra in zona punti, superando nella stessa manovra sia Binder, sia Di Giannantonio. Caduta anche per Zarco in fondo al gruppo.

Bezzecchi si mette in scia di Aldeguer al penultimo giro e avvia un bellissimo testa a testa per il finale di questa gara sprint. Con tanto merito, lo spagnolo quando sente il motore della Aprilia alle sue spalle, trova quel pizzico di ritmo in più per mantenere il primo posto. A Curva 10 però l'italiano tenta l'attacco e nonostante arrivi un pizzico lungo, riesce a compiere il sorpasso, spingendo leggermente largo l'avversario. Aldeguer tenta il contrattacco in uno degli ultimi cambi di direzione, ma il riminese è meraviglioso nel conservare velocità a centro curva e per inciso anche il primo posto.

Marco Bezzecchi vince così la gara sprint con una bellissima rimonta, coronata dal sorpasso all'ultimo giro. Aldeguer è secondo con la Ducati, mentre Fernandez è terzo con l'altra Aprilia. Alex Marquez è quarto e comincia a mettere l'ipoteca sul proprio secondo posto nel Mondiale. A punti anche Mir e Marini, quinto e sesto con le due Honda, davanti alle moto di Borgo Panigale di Marquez, Morbidelli e Di Giannantonio, tutte e tre terminate in zona punti.

Il risultato della gara e classifiche

Bezzecchi (Aprilia) 19:37.047, Aldeguer (Ducati), R. Fernandez (Aprilia), A. Marquez (Ducati), Mir (Honda), Marini (Honda), M. Marquez (Ducati), Morbidelli (Ducati), Di Giannantonio (Ducati), Binder (KTM), Oliveira (Yamaha), Miller (Yamaha), Rins (Yamaha), Bagnaia (Ducati), Quartararo out (Yamaha), Zarco out (Honda), Acosta out (KTM), Bastianini out (KTM), Chantra out (Honda).

Classifica Mondiale piloti

M. Marquez (Ducati) 544, A. Marquez (Ducati) 346, Bagnaia (Ducati) 274, Bezzecchi (Aprilia) 254, Morbidelli (Ducati) 198, Acosta (KTM) 195, Di Giannantonio (Ducati) 183, Aldeguer (Ducati) 152, Quartararo (Yamaha) 149, Zarco (Honda) 124, Binder (KTM) 105, R. Fernandez (Aprilia) 102, Marini (Honda) 101, Bastianini (KTM) 89, Mir (Honda) 77, Viñales (KTM) 72, Ogura (Aprilia) 70, Miller (Yamaha) 58, Rins (Yamaha) 45, Martin (Aprilia) 34, Oliveira (Yamaha) 26, P. Espargaro (KTM) 16, Nakagami (Honda) 10, Savadori (Aprilia) 8, A. Fernandez (Yamaha) 8, Chantra (Honda) 3.

Classifica Mondiale costruttori

Ducati 611, Aprilia 298, KTM 260, Honda 225, Yamaha 180.