MotoGp Indonesia: circuito, precedenti e orari tv

Bologna, 30 settembre 2025 – Cinque weekend alla fine della stagione 2025 e ormai la proiezione è verso il 2026, dove si cercheranno candidati al titolo ora in possesso di Marc Marquez. Chiuso ufficialmente e matematicamente a Motegi, il mondiale 2025 è stato dominato e comandato dal numero 93, tornato il portento dei tempi di Honda, e da qui in avanti si apre la ricerca di un rivale credibile. Pecco Bagnaia ha mandato un segnale in Giappone, tornando alla vittoria con i correttivi sulla sua moto che sembrano funzionare. Può essere una svolta? Marco Bezzecchi i segnali li aveva mandati anche precedentemente e in Giappone è stato limitato da una caduta innescata dal compagno Jorge Martin con una forte contusione alla gamba. L’Aprilia, in ogni caso, c’è. Alex Marquez, invece, guiderà nel 2026 una moto ufficiale Ducati e potrebbe diventare carta ancora più credibile per provare a dare filo da torcere al fratello. Dietro, tutto aperto, ma forse non per entrare in lotta mondiale. Honda appare in risalita, molto bene in Giappone, meno Yamaha, che però sta sviluppando il V4, mentre KTM vive ancora di alti e bassi con un Pedro Acosta che scalpita per giocarsi qualcosa di importante...Insomma, cinque gran premi per candidarsi e provare ad arginare il dominio incontrastato del pilota di Cervera. Si parte dall’Indonesia.

Circuito

Situato a Lombok, nella provincia di Nusa Tenggara Occidentale, il Pertamina Mandalika International Circuit offre un'esperienza indimenticabile agli appassionati di MotoGP. Fondato nel 2021, il circuito è lungo 4,3 km e comprende 17 curve, di cui 6 a sinistra e 11 a destra. Il primo evento internazionale della pista è stato il round indonesiano del WorldSBK nel 2021, prima di aprire le porte alla MotoGP dal 2022. Con una capienza di quasi 200.000 appassionati, il circuito si trova in un'area integrata dedicata all'intrattenimento e allo sport ed è circondato da spiagge e paesaggi naturali mozzafiato. Questa combinazione lo rende una tappa perfetta sia per gli amanti degli sport motoristici che per i turisti. Trattasi di un circuito che alterna curve scorrevoli a staccate più impegnative, dove servirà massimo feeling per ottenere un risultato importante. Possibilità di sorpasso in curva 1, dopo il rettilineo dei box, nel tornantino a destra di curva dieci, dopo una sequenza di curve veloci tra la 6 e la 9, e attenzione al tornante di curva 16, penultima del tracciato, con frenata da effettuare in leggera piega verso destra. In Moto gp si percorreranno 27 giri per un totale di 116 chilometri.

Precedenti

Nella storia si sono disputati solo cinque gp dell’Indonesia. A metà anni ’90, nel 1996 e nel 1997, la sede scelta fu Sentul dove in 500 vinsero Michael Doohan su Honda nella prima edizione e Tadayuki Okada, sempre su Honda, nella seconda. Dal 2022 si è tornati, stavolta a Mandalika, con due sole vittorie italiane in tutte le tre classi. Due i nostri piloti ad affermarsi a Mandalika nelle gare domenicali. Dennis Foggia in trionfo in Moto 3 nel 2022 e Pecco Bagnaia vittorioso in Moto gp nel 2023. Le altre affermazioni in top class sono state di Miguel Oliveira su KTM nel 2022 e di Jorge Martin su Ducati l’anno scorso.

Programma del weekend

Orari ancora mattutini in Italia, con sveglie da puntare per libere e qualifiche, ma più accessibili per le due gare. La Moto gp inizierà nella notte tra giovedì e venerdì con le Free Practice 1 alle 4.45, poi le Practice alle 9 del mattino. Al sabato, qualifiche Moto gp alle 4.50, mentre la Sprint Race è programmata alle 9, che è lo stesso orario della gara della domenica. La gare di Moto 3 e Moto 2 saranno invece alle 6 e alle 7.15. Venerdì 3 ottobre Ore 3.00 Moto 3 Free Practice 1 Ore 3.50 Moto 2 Free Practice 1 Ore 4.45 Moto gp Free Practice 1 Ore 7.15 Moto 3 Practice Ore 8.05 Moto 2 Practice Ore 9.00 Moto gp Practice Sabato 4 ottobre Ore 2.40 Moto 3 Free Practice 2 Ore 3.25 Moto 2 Free Practice 2 Ore 4.10 Moto gp Free Practice 2 Ore 4.50 Moto gp Q1 Ore 5.15 Moto gp Q2 Ore 6.45 Moto 3 Q1 Ore 7.10 Moto 3 Q2 Ore 7.40 Moto 2 Q1 Ore 8.05 Moto 2 Q2 Ore 9.00 Moto gp Sprint Race Domenica 5 ottobre Ore 4.40 Moto gp Warm up Ore 6.00 Moto 3 Gara Ore 7.15 Moto 2 Gara Ore 9.00 Moto gp Gara

Dove vederlo in tv

Tutto il fine settimana di Mandalika, in diretta integrale, sarà trasmesso dai canali Sky Sport tra Sky Sport 1, 201, e Sky Sport Moto gp, 208. In streaming su Sky Go e Now Tv. Per quanto riguarda la tv in chiaro, diretta al sabato delle qualifiche e della Sprint Race, mentre la domenica differita delle tre gare con questi orari: Moto 3 alle 11, Moto 2 alle 12.20 e Moto gp alle 14. Telecronache affidate a Rosario Triolo e Mattia Pasini per Moto 3 e Moto 2 e Guido Meda e Mauro Sanchini per la Moto gp. Dopo Mandalika, settimana di pausa per andare in Australia dal 17 al 19 ottobre e poi immediatamente dopo la Malesia dal 24 al 26 ottobre. Finale di stagione di nuovo in Europa con Portimao in Portogallo dal 7 al 9 novembre e chiusura a Valencia dal 14 al 16 novembre. Tutti gli occhi sono sul 2026. Nel finale di stagione si corre solo per la gloria.