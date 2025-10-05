MotoGP Indonesia: Aldeguer domina e vince la prima gara di carriera, Bez travolge Marquez

Kuta (Indonesia) 5 ottobre 2025 – Nella sprint si era dovuto arrendere all'ultima curva, questa volta però nessuno può togliergli il primo successo in carriera in MotoGP. Fermin Aldeguer vince il Gran Premio d'Indonesia dopo aver dominato e guidato in solitaria per tutta la durata della corsa, diventa così il secondo più giovane vincitore della storia della MotoGP. Dietro di lui Pedro Acosta vince la battaglia per il secondo posto, mentre Alex Marquez completa il podio tutto spagnolo con la sua Ducati. Luca Marini è il migliore degli italiani quinto, mentre Marco Bezzecchi fa strike nel primo giro, costando la gara a se stesso e a Marc Marquez: quest'ultimo accompagnato al centro medico, evidenzia una frattura alla spalla destra. Francesco Bagnaia conferma il weekend disastroso e si ritira dalla gara mentre era in ultima posizione.

La gara

Come successo nella gara sprint, Bezzecchi sbaglia la partenza, ma questa volta per lui l'errore non è rimediabile. Il riminese precipita dalla pole in settima posizione e nel tentativo di recuperare in fretta sbaglia l'ingresso su Marc Marquez e porta alla caduta di entrambi. Davanti invece scatto eccellente di Acosta e Marini, volati rispettivamente in prima e seconda posizione. Dietro di loro seguono Aldeguer, Rins e Fernandez, mentre Mir cade nel finale di primo giro. Partenza super per Binder in mezzo al gruppo, il quale guadagna la bellezza di sette posizioni rispetto al via. Brutte notizie invece per Marc Marquez, inquadrato dalle telecamere mentre fatica a muovere il braccio destro.

Davanti però la gara scorre e si accende la lotta per la vittoria, essendo uscito di scena il protagonista annunciato della corsa. Aldeguer al giro tre si libera di Marini con un attacco molto aggressivo e si mette a caccia del primato della KTM di Acosta. Il sorpasso si compie poi al giro sette, quando lo spagnolo di KTM va leggermente largo in ingresso curva, spalancando la porta al connazionale con la Ducati del team Gresini. Il pilota nato a Mazarron però non ci sta e reagisce, ma il suo primo attacco è respinto dal ducatista. Sempre restando nel pianeta Ducati invece non trova pace questo weekend Bagnaia, lontanissimo in ultima posizione in questo Gran Premio, finisce anche per cadere dopo aver chiuso l'anteriore a Curva 17.

Acosta non ha ritmo e nel giro di pochi giri viene raggiunto da Marini, aprendo la lotta per il secondo posto, a cui si invita anche Rins con la sua Yamaha. Davanti invece gira quasi un secondo al giro più veloce degli inseguitori Aldeguer, aprendo un gap di oltre 4 secondi in pochissime curve. Al giro 12 Marini rompe nuovamente gli indugi e attacca per la seconda volta Acosta, ma la difesa dello spagnolo è stoica. La KTM sbacchetta e fatica a inserirsi in curva, ma il tiburon di Mazarron riesce a rimettere le ruote davanti all'italiano di Honda sul cambio di direzione prima del traguardo, vanificando l'attacco iniziale. Nel mezzo ha provato a farsi vedere anche Raul Fernandez, ma lo spagnolo di Aprilia finisce largo nel suo attacco, perdendo metri rispetto al duo in lotta per il secondo posto. In fondo invece si ritira per noie tecniche Bastianini con la KTM.

Questo gruppo però si ricompatta in fretta a causa proprio di questi duelli e alla festa si invitano anche le due Yamaha di Rins e Quartararo, con Alex Marquez e Binder. Proprio Rins e Marquez aprofittano di un contatto tra Fernandez e Marini e salgono rispettivamente in terza e quarta posizione, mentre lo spagnolo di Aprilia scende in quinta posizione e l'italiano di Honda in ottava.

Acosta prova a lasciare il gruppo e per un paio di giri riesce ad allungare sui rivali. Rins però prende ritmo e poco a poco si riavvicina, fino a quando al giro 19 non riesce a completare l'attacco nel terzo settore del circuito di Mandalika. Acosta, come fatto prima con Marini, prova a rispondere sul rettilineo del traguardo, ma lo spagnolo di Yamaha chiude la porta e conclude il sorpasso ai danni del giovane connazioanle. Qualche giro dopo il centauro di KTM subisce anche l'attacco di un Alex Marquez, che ha deciso di conquistare la seconda posizione di salutare il gruppo. In meno di un giro infatti si libera anche di Rins e allunga sul gruppo alle sue spalle.

La Ducati di Alex Marquez sfilaccia il gruppo, seguito da Acosta, bravo a vincere il corpo a corpo sia con Rins, sia con Fernandez. I due spagnoli di Yamaha e Aprilia subiscono l'attacco anche di Binder e Marini. Il giovanissimo pilota di KTM non ha però abbandonato l'idea del secondo posto e a tre giri dal termine, con una staccata da mal di testa si libera della Ducati del team Gresini e si rimette secondo. Intanto precipita dopo una bellissima gara Rins, colpa di una gomma soft al posteriore troppo deteriorata.

Solitario per tutta la gara, Fermin Aldeguer non commette errori fino al traguardo e conquista la sua prima vittoria in carriera, diventando il secondo più giovane vincitore di una gara in MotoGP. Dietro di lui Acosta conquista il secondo posto, davanti ad Alex Marquez, che completa così un podio tutto spagnolo. Marini è il migliore degli italiani al quinto posto, dietro a Binder e davanti a Fernandez e Quartararo.

Il risultato della gara e classifiche

Aldeguer (Ducati) 41:07.651, Acosta (KTM), A. Marquez (Ducati), Binder (KTM), Marini (Honda), R. Fernandez (Aprilia), Quartararo (Yamaha), Morbidelli (Ducati), Di Giannantonio (Ducati), Rins (Yamaha), Oliveira (Yamaha), Zarco (Honda), Chantra (Honda), Miller (Yamaha), Bastianini out (KTM), Bagnaia out (Ducati), Mir out (Honda), M. Marquez out (Ducati), Bezzecchi out (Aprilia).

Classifica Mondiale piloti

M. Marquez (Ducati) 545, A. Marquez (Ducati) 362, Bagnaia (Ducati) 274, Bezzecchi (Aprilia) 254, Acosta (KTM) 215, Morbidelli (Ducati) 207, Di Giannantonio (Ducati) 191, Aldeguer (Ducati) 181, Quartararo (Yamaha) 158, Zarco (Honda) 128, Binder (KTM) 118, R. Fernandez (Aprilia) 112, Marini (Honda) 108, Bastianini (KTM) 89, Mir (Honda) 77, Viñales (KTM) 72, Ogura (Aprilia) 70, Miller (Yamaha) 60, Rins (Yamaha) 51, Martin (Aprilia) 34, Oliveira (Yamaha) 32, P. Espargaro (KTM) 16, Nakagami (Honda) 10, Savadori (Aprilia) 8, A. Fernandez (Yamaha) 8, Chantra (Honda) 6.

Classifica Mondiale costruttori

Ducati 636, Aprilia 308, KTM 280, Honda 236, Yamaha 189.

Moto2: Moreira domina la gara

Partiva dalla pole ed era senza dubbio l'uomo da battere, ma nessuno è riuscito nell'impresa. Diogo Moreira vince il Gran Premio d'Indonesia della Moto2 e guadagna altri cinque punti sul leader del Mondiale Gonzalez, secondo al traguardo. Conclude sul podio al terzo posto Guevara, mentre la palma di migliore della corsa la conquista Canet. Il ragazzo di Valencia conclude la gara al quarto posto, dopo aver recuperato ben 17 posizioni rispetto alla partenza in griglia. Caduta sfortunata per Holgado a causa di una visiera a strappo difettosa, mentre lottava per il podio. Gara no per i piloti italiani con Vietti fuori dopo essere caduto nel finale. Caduta anche per Arbolino, con lo squalo azzurro a rimettersi in pista, ma concludere la gara al diciassettesimo posto, fuori dalla zona punti.

Risultati Moto2 Gp d'Indonesia: 1 Moreira, 2 Gonzalez, 3 Guevara, 4 Canet, 5 Baltus, 17 Arbolino, Vietti out.

Classifica Mondiale Moto2: Gonzalez 258, Moreira 229, Canet 202, Baltus 193, Dixon 178, Vietti 141, Arbolino 63.

Moto3: Rueda vince ed è Campione del Mondo

È servita una rimonta complicata, ma alla fine José Antonio Rueda raccoglie il primo match point per il titolo e si aggiudica il Mondiale Moto3 di questa stagione. Il sivigliano classe 2005 corona una stagione dominante, conquistando l'iride nel weekend di Mandalika. Una gara pazza, terminata anzitempo a causa di una bandiera rossa nel penultimo giro a causa della caduta di Muñoz. Se per due terzi della corsa il gruppo di vertice è rimasto molto compatto, in una lotta molto accesa e maschia, ma sempre nei limiti: quattro cadute in sequenza a causa di contatti sui sorpassi caratterizzano il finale. Chi cade come Furusato, Almansa e Muñoz deve accontentarsi dello zero in classifica; chi resta in piedi invece viene penalizzato come Quiles e Fernandez. Ne approfitta chi è rimasto fuori dai guai: i due italiani Lunetta e Pini, i quali salgono sul podio al fianco del nuovo Campione del Mondo Moto3.

Risultati Moto3 Gp d'Indonesia: 1 Rueda, 2 Lunetta, 3 Pini, 4 Quiles, 5 Roulstone, 9 Nepa, 11 Bertelle, 12 Foggia, 14 Morelli, 18 Rossi.

Classifica Mondiale Moto3: Rueda 340, Piqueras 231, Quiles 217, Muñoz 197, Kelso 159, Lunetta 95, Foggia 94, Pini 93, Bertelle 49, Nepa 45, Rossi 24, Carraro 24, Morelli 2.