MotoGp Italia: Marc Marquez domina al Mugello, Bagnaia lotta ma è quarto. Diggia sul podio

Mugello 22 giugno 2025 - Non si può sfuggire alla legge di Marc Marquez, neanche in Italia, nemmeno nello splendido tracciato del Mugello. Il catalano vince ancora e lo fa dopo aver vinto una bellisisma serie di duelli nella prima metà di gara, per poi scappare nella seconda parte. Alle sue spalle il fratello Alex conclude secondo sul podio davanti a un meraviglioso Di Giannantonio, terzo al traguardo. Conclude solo quarto Pecco Bagnaia, deluso dal finale, ma fiducioso per un bellissimo avvio dove ha fatto infiammare tutte le tribune del circuito toscano. Bene Bezzecchi quinto dopo l'ennesima rimonta con la sua Aprilia.

La gara

Partenza spettacolare al Mugello e bellissimo corpo a corpo tra Bagnaia e Marc Marquez, dove ad avere la meglio per il primo giro è il pilota italiano. Lo spagnolo però reagisce e alla staccata della San Donato nel giro successivo si riprende il primato. Primi giri davvero al cardiopalma tra i due piloti del team ufficiale Ducati. Spettatore interessato di questo duello è Alex Marquez, subito alle loro spalle. Dietro di loro scorrono tutti senza particolari problemi, peccato solo per la caduta di Bastianini alla fine del primo giro. Bene Morbidelli salito al quarto posto, così come Acosta al sesto posto, fatica invece Quartararo, che perde ben 4 posizioni al via.

Il duello tra Bagnaia e Marc Marquez prosegue, l'italiano dà spettacolo al Mugello rischiando come raramente gli si è visto fare. C'è anche un piccolo contatto tra i due al terzo giro che per poco non fa cadere Pecco. Il numero 63 però è ispirato e al netto di un paio di brividi è sempre lì a caccia di una vittoria. Si può dire senza dubbo che i primi giri di questo Gran Premio sono tra i più entusiasmanti della stagione. Alex Marquez dopo cinque giri da spettatore, entra in scena alla sesta tornata. Sfrutando un errorre alla Bucine di Bagnaia, il centauro del team Gresini risucchia tutta la scia del fratello e dell'italiano, portandosi in testa alla gara.

Alex Marquez prova a fare selezione nel gruppo, approfitando del duello tra le due Ducati ufficiali. Marc però ha un altro passo e dopo un paio di giri anche di fisiologico riposo, personale e della gomma, torna all'attacco, supera il fratello e torna leader del Gran Premio d'Italia. Alle loro spalle invece si accende la lotta per il quarto posto, con contatto tra Morbidelli e Viñales, provocato dall'italiano, che costa la gara allo spagnolo e porta a un long lap penalty invece per il pilota del team VR46. Nella zona centrale del gruppo invece grande risalita anche qui al Mugello della Aprilia: Bezzecchi infatti quinto si porta dietro Raul Fernandez.

Marc Marquez ha un ritmo di un altro pianeta e scappa via a caccia dell'ennesima vittoria stagionale. Il ritmo dell'1:47 basso è insostenibile per chiunque, mentre dietro è vivissima la sfida per il podio. Alex Marquez, Bagnaia e Di Giannantonio sono più o meno equidistanti tra loro quando la gara entra negli ultimi cinque giri. A due giri dal termine Diggia rompe gli indugi e attacca Bagnaia alla Casanova con un bellissimo attacco in contropiede. Quasi si rassegna al quarto posto Pecco, mentre il romano prova nell'ultima tornata ad attaccare Alex Marquez, ma non riesce a portare l'attacco, dovendosi così accontentare del terzo posto. Davanti però festeggia ancora una volta Marc Marquez: seconda vittoria al Mugello, questa da dominatore, ancora davanti al fratello. Ottima gara ma solo quarto posto per Bagnaia, mentre super ancora Bezzecchi con l'Aprilia, quinto.

Il risultato della gara e le classifiche

M. Marquez (Ducati) 41:09.214, A. Marquez (Ducati), Di Giannantonio (Ducati), Bagnaia (Ducati), Bezzecchi (Aprilia), Morbidelli (Ducati), R. Fernandez (Aprilia), Acosta (KTM), Binder (KTM), Ogura (Aprilia), Mir (Honda), Aldeguer (Ducati), Oliveira (Yamaha), Quartararo (Yamaha), Rins (Yamaha), Nakagami (Honda), Savadori (Aprilia), Chantra (Honda), Miller out (Yamaha), Viñales out (KTM), Zarco out (Honda), Bastianini out (KTM).

Classifica Mondiale piloti:

M. Marquez (Ducati) 270, A. Marquez (Ducati) 230, Bagnaia (Ducati) 160, Morbidelli (Ducati) 128, Di Giannantonio (Ducati) 120, Zarco (Honda) 97, Bezzecchi (Aprilia) 94, Acosta (KTM) 84, Aldeguer (Ducati) 78, Quartararo (Yamaha) 61, Viñales (KTM) 54, Ogura (Aprilia) 49, Binder (KTM) 42, Marini (Honda) 37, R. Fernandez (Aprilia) 36, Bastianini (KTM) 35, Mir (Honda) 32, Rins (Yamaha) 32, Miller (Yamaha) 31, Mir (Honda) 27, Nakagami (Honda) 10, Savadori (Aprilia) 8, Oliveira (Yamaha) 6, A. Fernandez (Yamaha) 6, Chantra (Honda) 0.

Classifica Mondiale costruttori:

Ducati 319, Honda 124, KTM 120, Aprilia 118, Yamaha 92.

Moto2:

Sarà il circuito italiano a costruire gare così, ma anche in Moto2 non mancano spettacolo, sorpassi e colpi di scena. I primi giri sono una vera e propria battaglia, dove a emergere è ancora una volta il leader iridato Manu Gonzalez. Il pilota spagnolo grazie a una super partenza si mette subito in scia delle poszioni di vertice. A metà gara si libera di Arenas, prende la leadership della gara e gestisce fino alla bandiera a scacchi, vincendo la gara ancora una volta con grande autorità. Arenas secondo nel podio tutto spagnolo, ma il vero spettacolo della gara è la lotta per il terzo posto tra Canet e Moreira. Il valenciano ha la meglio sul brasiliano in un confronto maschio all'ultima staccata, uno di quelli che merita la copertina non solo della gara, ma di tutto il weekend. Alle loro spalle Vietti prova a inseguire il sogno del podio, ma si ferma al quinto posto.

Risultati Moto2 GP d'Italia: 1 Gonzalez, 2 Arenas, 3 Canet, 4 Moreira, 5 Vietti, 18 Arbolino.

Classifica Mondiale Moto2: Gonzalez 143, Canet 134, Moreira 103, Baltus 94, Dixon 85, Vietti 63, Arbolino 31.

Moto3:

Come ogni Gran Premio la confusione regna sovrana in Moto3 dal via fino al rettilineo del traguardo. Il rettilineo lunghissimo del traguardo si presta a una sequenza infinita di sorpassi e controsorpassi. A ogni giro la staccata della San Donato rimescola le posizioni in pista. Questo permette ai piloti bravi nelle zone guidate di emergere e i piloti italiani si dimostrano grandi protagonisti. Lunetta e Pini sono i primi due a salire nelle zone nobili del gruppo, ma purtroppo per entrambi la gara termina anzitempo: il primo a causa di un contatto con Fernandez, causato da Muñoz, il secondo invece dopo un contatto con Kelso. Alla fine la bandiera italiana la tiene alta il più esperto di tutti: Dennis Foggia. Il pilota romano guida per tutto l'ultimo giro, ma viene beffato alla Bucine dal compagno di squadra Quiles e Carpe. Maximo Quiles vince così la prima gara della sua carriera e lo fa al Mugello.

Risultati Moto3 GP d'Italia: 1 Quiles, 2 Carpe, 3 Foggia, 4 Rueda , 5 Muñoz, 11 Carraro, 14 Nepa, Pini out, Lunetta out, Rossi out.

Classifica Mondiale Moto3: Rueda 162, Piqueras 106, Carpe 105, Kelso 93, Quiles 85, Lunetta 63, Foggia 49, Bertelle 40, Nepa 31, Pini 29, Rossi 20, Carraro 20.