MotoGp Jerez 2025: Alex Marquez il migliore nelle libere del venerdì. Secondo Bagnaia

Jerez de la Frontera, 25 aprile 2025 – Il venerdì di Jerez del gp di Spagna è nel segno di Marquez, ma non Marc. È stato di Alex il miglior tempo di giornata, in un poker Ducati nelle pre qualifiche completato da Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli e Marc Marquez, limitato dalle bandiere gialle nell'ultimo giro veloce. Borgo Panigale si conferma leader, ma c'è la risalita della Yamaha di Fabio Quartararo in quinta piazza. Ancora indietro l'Aprilia con Marco Bezzecchi.

Ducati sempre in testa. Bene Bagnaia

Nelle libere 1 del mattino molti piloti hanno testato il passo con gomma soft all’anteriore e media al posteriore, con tempi attorno all’1’37”. Crono molto vicini, con diversi piloti racchiusi in pochi decimi, prima che Alex Marquez aprisse il gas negli ultimi dieci minuti dando fuoco alle polveri. Alla fine, il miglior tempo mattutino - già molto sotto il record di gara - è stato proprio di Alex in 1’36”831 con 357 millesimi di vantaggio sul fratello Marc, poi quarto Fabio Quartararo a 590 millesimi e Maverick Vinales quarto a 594. Pecco Bagnaia ha mostrato un discreto ritmo, soprattutto a gomma usata, e ha piazzato il settimo tempo a 701 millesimi, di poco dietro a Joan Mir quinto e Jack Miller sesto, poi a completare la top ten Zarco e Rins a 7 decimi e Franco Morbidelli a 8. Ha pagato ancora un approccio lento Marco Bezzecchi su Aprilia, solo tredicesimo a oltre un secondo di ritardo.

In apertura di pre-qualifiche, subito una caduta ad alta velocità di Alex Marquez in curva 5, stava seguendo il fratello, con moto distrutta ma pilota integro. Il pilota Gresini ha lamentato un problema alla mano e ha saltato quasi tutta la sessione se non per il time attack finale. Nella prima fase ancora prove di passo gara, stavolta con molti piloti con media-media e sempre ritmo sul 37 basso. Bene si sono comportati Quartararo, Marc Marquez e anche Franco Morbidelli, tutti racchiusi in pochi decimi, mentre Pecco Bagnaia è risalito col passare dei minuti, trovando un discreto passo gara ma ancora un paio di decimi distante dal compagno. Per quanto concerne il time attack per entrare nei primi dieci, proprio Alex Marquez si è preso il miglior tempo in 1’35”991, con appena 103 millesimi su un ottimo Pecco Bagnaia e 162 su Franco Morbidelli, poi poker Ducati con Marc Marquez quarto a 267 millesimi. Prima non Ducati la Yamaha di Quartararo quinta, poi Fermin Aldeguer, Johann Zarco, Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio e Joan Mir per l’accesso diretto alla Q2. Di poco fuori Brad Binder e Marco Bezzecchi.

Tempi delle pre qualifiche

1 A. Marquez 1’35”991

2 Bagnaia +0.103

3 Morbidelli +0.162

4 M. Marquez +0.267

5 Quartararo +0.428

6 Aldeguer +0.517

7 Zarco +0.544

8 Acosta +0.639

9 Di Giannantonio +0.645

10 Mir +0.695

11 Binder +0.750

12 Bezzecchi +0.807

13 Miller +0.863

14 Vinales +0.946

15 Rins +0.966

16 R. Fernandez +1.049

17 Ogura +1.081

18 Marini +1.086

19 Bastianini +1.197

20 A. Fernandez +1.228

21 Espargaro +1.401

22 Savadori +1.874

23 Chantra +2.013