MotoGp Jerez, Quartararo insidia le Ducati. Marquez ancora più veloce di Pecco: i favori

Jerez de la Frontera, 26 aprile 2025 – Otto gare vinte su nove per Marc Marquez, che continua a dominare, per ora, il mondiale 2025. Il numero 93 si è imposto anche nella Sprint Race di Jerez e l’unica gara non vinta è stata quella di Austin, quando è caduto dalla prima posizione, e con margine, lasciando il successo a Bagnaia. Insomma, brutta gatta da pelare per tutti. Pecco Bagnaia, inoltre, continua a non avere rendimento al sabato e se la qualifica aveva detto abbastanza bene, terzo, la Sprint Race non lo ha mai visto in lizza per la vittoria. A mettere i bastoni tra le ruote allo spagnolo, seppur con una moto inferiore, Fabio Quartararo, che ha ottenuto la pole position ma è caduto dopo un giro e mezzo nella Sprint.

La griglia di partenza

Come detto, un inizio di sabato diverso dal solito con la grande pole position di Fabio Quartararo che ha battuto di pochi millesimi Marc Marquez e Pecco Bagnaia, entrambi in prima fila, poi ancora Ducati con Alex Marquez e Franco Morbidelli, mentre a completare la seconda fila un ottimo Maverick Vinales su KTM. Debole in qualifica, ancora una volta, Marco Bezzecchi, solo in quarta fila con l’Aprilia ufficiale priva di Jorge Martin. Bene si sono comportati Fermin Aldeguer, settimo e sempre più in fiducia sulla Ducati Gresini, e Joan Mir, che finalmente ha trovato rendimento con la sua Honda ufficiale con la nona casella in griglia. Crisi per Pedro Acosta, solo in quarta fila e poco in sintonia con una KTM che rimane imbrigliata dalla difficile situazione economica dell’azienda. Fila 1 F.Quartararo M.Marquez F.Bagnaia Fila 2 A.Marquez F.Morbidelli M.Vinales Fila 3 F.Aldeguer F. Di Giannantonio J.Mir Fila 4 J.Zarco M.Bezzecchi P.Acosta Fila 5 B. Binder J.Miller A.Ogura Fila 6 L.Marini R.Fernandez E.Bastianini Fila 7 A.Espargaro A.Fernandez S.Chantra Fila 8 L.Savadori A.Rins

I favoriti in gara e le possibili strategie

Per quello che si è visto durante il weekend, e soprattutto in sprint race, il passo migliore resta quello di Marc Marquez, che ha un paio di decimi di margine sul fratello e su Pecco Bagnaia e può vincere la nona gara su dieci di questo avvio di stagione. L’unica incognita è Fabio Quartararo, che parte in pole ma con una Yamaha inferiore. Infatti, il francese, appena ha provato a forzare nella sprint è caduto sotto l’attacco di Marc. Se il numero 93, dunque, dovesse prendere presto la prima posizione poi potrebbe andare in fuga, lasciando il fratello e Pecco Bagnaia alle sue spalle. Entrambi, hanno un passo leggermente inferiore e non sembrano in grado di giocarsi la vittoria. Quartararo, invece, se non dovesse strafare, potrebbe anche provare a giocarsi il podio. Tra gli outsider c’è sicuramente Franco Morbidelli, ma attenzione a un sempre più convincente Fermin Aldeguer che potrebbe essere la sorpresa per le posizioni da podio. Per quanto riguarda le strategie, i piloti potrebbero optare per una coppia di gomme medie. Leggi anche - La legge di Marquez a Jerez: sua la Sprint Race