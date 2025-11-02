Motogp, KTM trema ancora. I proprietari pensano a un taglio delle spese del 50%

Bologna, 2 novembre 2025 – Che ne sarà di KTM nel mondo delle corse? L’interrogativo sorge spontaneo dopo le dichiarazioni dell’amministratore delegato di Bajaj, il marchio indiano che sta completando l’acquisizione di KTM, che circa un anno fa era stata avvolta da una sanguinosa crisi economico-finanziaria. Salvata la struttura, con annessa partecipazione al mondiale Moto gp con quattro moto, il marchio austriaco rischia ora di subire un taglio consistente delle spese e anche del personale. Questo potrebbe aprire uno squarcio importante sul 2027 dove tutte le case dovranno aprire i cordoni della borsa per il nuovo cambio regolamentare e sviluppare i rispettivi prototipi. In casa Ducati, invece, Marc Marquez vede aumentare la concorrenza. Dal prossimo anno anche il fratello potrà guidare una moto aggiornata e questo potrebbe inserirlo definitivamente nella lotta al titolo.

Il Ceo di Bajaj: “Ridurremo le spese del 50%”

Questo è il mese in cui Bajaj, colosso indiano dei motori, assumerà il pieno controllo di KTM e il piano di riqualificazione e ristrutturazione dei conti prevede un corposo taglio dei costi. D’altronde, la crisi che aveva avvolto gli austriaci era nata proprio da un bilancio in disordine tra costi troppo elevati e debiti ingenti, così gli indiani hanno già imbastito una nuova strategia di azione con il taglio dei dipendenti, non quelli della produzione, e una sensibile riduzione delle spese. “Pensiamo ci sia l’opportunità di ridurre le spese generali del 50% dei reparti di ricerca, sviluppo e marketing - le parole del Ceo Rajiv Bajaj a CNBC– I problemi sono stati creati dall’ex management, che ora se n’è andato. Il nostro piano coinvolgerà anche le aree motorsport tra il team ufficiale e quello Tech 3. Il mio primo insegnante una volta mi disse che l’avidità aziendale è il motivo principale per cui le aziende falliscono”.

Colletti bianchi nel mirino

Nel mirino di Bajaj anche il personale, ma non i dipendenti del settore produttivo, bensì i colletti bianchi, con un taglio da 6mila a circa 3mila unità. Secondo gli indiani, la crisi di KTM sarebbe derivata da una eccessiva produzione di moto oltre quello che il mercato poteva vendere, l’espansione in altri settori, come le biciclette elettriche, e un processo decisionale poco chiaro. Un taglio delle risorse potrebbe però incrinare i progetti sportivi, soprattutto in vista del 2027. In questo caso, il settore motorsport potrebbe rendersi indipendente dalla casa madre, come fatto da Herve Poncharal di Tech 3 che ha deciso di passare la mano all’ex F1 Gunther Steiner e alla sua cordata di imprenditori. Insomma, futuro tutto da scrivere. Non per Alex Marquez, pilota Gresini che il prossimo anno beneficerà di una moto ufficiale 2026. Il fratello minore di Marc Marquez crede nel titolo: “Marc mette addosso tanta pressione ma nessuno è imbattibile, vedremo cosa potremo fare con la stessa moto. Accetterò di avere la pressione di lottare per il titolo fino alla fine”. Nella stagione 2025 con 3 vittorie e 11 podi si è meritato una moto 2026 per il prossimo anno e anche Gresini può sognare. .