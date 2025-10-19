MotoGp, la prima volta di Raul Fernandez: “Mai avrei pensato di poter vincere”

Philip Island, 19 ottobre 2025 – La prima volta non si scorda mai. Trionfo di Raul Fernandez su Aprilia Trackhouse nel gran premio d’Australia, a conferma del momento molto positivo di Noale e con una Ducati, priva di Marc Marquez, in grande difficoltà. Il pilota spagnolo ha vinto con merito e una ottima gestione della gara, approfittando del doppio long lap penalty di Marco Bezzecchi per scappare nella fase centrale della gara e amministrando nel finale. Ducati si è salvata con un ottimo Fabio Di Giannantonio, secondo e febbricitante, davanti proprio al Bez e ad Alex Marquez, calato molto di gomma nel finale. Crisi nera Ducati con Pecco Bagnaia ancora nelle retrovie e poi caduto a pochi giri dal termine. La festa, dunque, è tutta per il team di Davide Brivio. L’ex manager di Yamaha ai tempi di Rossi continua a portare successi ovunque vada.

Raul Fernandez: “Non avrei mai pensato di vincere”

Da qualche weekend il pilota spagnolo di Trackhouse ha fatto il salto di qualità. Bene nella sprint in Indonesia, terzo, bene ieri, secondo, e grande oggi con la prima vittoria in top class. Favorito certamente dalla penalità di Bezzecchi, probabilmente il più veloce, Fernandez è stato comunque il migliore con una RS-GP sempre più in forma e la sua fuga è stata decisiva nel momento in cui il Bez ha scontato i due long lap penalty. Fernandez è scappato dalle grinfie di Pedro Acosta, il quale poi è stato risucchiato e sorpassato da Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi e Alex Marquez. Grande gioia per il 24enne pilota spagnolo: “Stamattina mi sono svegliato con la possibilità di andare sul podio, ma mai avrei pensato di poter vincere – le parole di Fernandez – Bezzecchi aveva un passo incredibile nella Sprint e io non ero al suo livello, quindi l’unica speranza era stargli vicino ma in gara ho sentito di avere qualcosa in più”. La vittoria ha assunto contorni meritori dato che il passo di Fernandez non era di certo inferiore a quello del compagno di marca. Forse sarebbe stata battaglia fino alla fine senza la penalità: “Quando ho superato Acosta ho visto che il passo con Bez era simile e lui non aveva ancora scontato la penalità. Così mi sono detto che forse era la giornata buona per me…”, ancora Raul. E chissà che Davide Brivio non abbia ancora in serbo un altro talento delle due moto, lui che in passato ha vinto tanto in Yamaha e ha portato al titolo anche Joan Mir con Suzuki. Adesso Raul Fernandez può essere la svolta del team Trackhouse. I ringraziamenti del pilota: “Vincere in Moto gp è fantastico. In questi tre anni ho sofferto tanto e ti vengono tanti dubbi, ma Aprilia non ha mai perso la fiducia in me e io nella squadra. Brivio e Sterlacchini sono stati arrivi fondamentali e li ho incontrati nel momento perfetto della mia carriera”. Ora il gp della Malesia. Raul Fernandez a caccia del bis. Leggi anche - Moto gp, primo trionfo di Fernandez: sul podio Diggia e Bez