MotoGp, le pagelle dell’Australia. Dieci a Fernandez e Bezzecchi

Roma, 19 ottobre 2025 - Weekend trionfale per l’Aprilia in Australia, dopo il successo di Marco Bezzecchi nella Sprint, è arrivata la prima vittoria nella MotoGp per Raul Fernandez.

Le pagelle

Raul Fernandez 10 Si prende il Gp al semaforo verde e non lo molla. Spinge a testa bassa come un matto e non sbaglia niente. Complimenti.

Marco Bezzecchi 10 Chiude terzo ma è come se avesse vinto. Gara a andicap per i due giri di penalità da scontare dopo il botto in Indonesia e rimonta spettacolare con due sorpassi da applausi (Acosta e Alex Marquez).

Fabio Di Giannantonio 9 E’ l’unico che fa sorridere Ducati e o fa con una prestazione da manuale. Rincorsa impossibile (ma per lui possibile) da una griglia di partenza choc. Bravo, bravissimo.

Alex Marquez 7 Soffre più del previsto la pista di Phillip Island. Per diversi (molti) giri era sul podio.Per altri chissà cosa ha sognato. Poi molla un po’ la presa e finisce quarto. Dai, alla fine, va bene così.

Luca Marini 7 Continua il suo processo di crescita con e della Honda. Il podio rimane lontanino, ma la prestazione di Luca è a cinque stelle. Si sa gestire per portare a casa il (suo) massimo e farlo a Phillip Island non è mai banale.

Pedro Acosta 6,5 Offre un bello spettacolo. E come al solito sembra poter essere in grado di spaccare il mondo e mettersi dietro tutto e tutti. Subisce più del previsto gli assalti di Bez, Diggia e Alex.

Enea Bastianini 6 Piccoli e timidi segnali di risveglio. Certo, pensare e vedere che uno come lui deve considerare la nona piazza un qualcosa di positivo fa una strana sensazione. Ma è la realtà.

Franco Morbidelli 5 Non si fa vedere quasi mai e la sua Australia è un condensato di timidezza e zero emozioni. Peccato perchè anche Ducati (come invece è stato per Diggia) un segnale positivo lo avrebbe incassato volentieri.

Jack Miller 4,5 Era dato tra i possibili protagonisti. La pista di casa, una moto che qualcosina avrebbe potuto dire. Magari senza esagerare, certo, ma lui butta via tutto con una caduta da ragazzino.

Pecco Bagnaia 4 Weekend da incubo e finale choccante. Cade quando la bandiera a scacchi era lontana appena qualche giro. Cade male e comunque non perde nulla, visto che la sua zona punti è praticamente a zero. L’incubo continua.

Johann Zarco 3,5 Non è per infierire, ma il francese continua a mettere figurine nell'album delle sue cadute. Lo scivolone di Phillip Island arriva dopo una manciata di tornate. Concentrazione ormai in zona pensione, questa la causa.