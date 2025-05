Motogp , le pagelle di Riccardo Galli: super Bezzecchi, Quartararo re della sfortuna

Marco Bezzecchi 10 Caparbio come un campione vero. Anche perché Bez un campione lo è. Ma rischiava (non per colpa sua) di dimenticarselo. Sfrutta la sfortuna di Quartararo, ma fa parte del gioco. Bentornato. Johann Zarco 9 Sta facendo risorgere la Honda. Il secondo posto vale oro. Bravo a non concedere chance psicologiche a Marquez. Marc Marquez 8 Anche se sbaglia tanto, troppo, alla fine riesce però e sempre a ottenere il massimo. Podio pesante in una giornata non esattamente positiva. Fabio Quartararo 8 Merita applausi e pacche sulle spalle. Avrebbe meritato il trionfo e il suo lavoro con la Yamaha 2025 è e rimane un trionfo. El Diablo è tornato. Nonostante la sfiga. Franco Morbidelli 7,5 Il duello con Marquez negli ultimi due giri vale il prezzo del biglietto di Silverstone. Franco è un leone e da leone ha prova ad azzannare il gigante Marc. Bravo. Pedro Acosta 6,5 Chiude sesto. Ci mette il cuore e manda segnali da protagonista pronto a tornare (finalmente) nella bagarre dei big. Ora deve però darsi continuità. Luca Marini 6,5 Coraggio e testardaggine lo fanno arrivare molto più in alto di quanto gli si sarebbe potuto chiedere alla vigilia di una gara come quella di Silverstone. Honda (lo) ringrazia. Alex Marquez 6 La sufficiente la merita come risposta a un Gp gli ha regalato poche soddisfazioni. Alex sbaglia tutto alla prima partenza, poi paga qualcosa sul piano psicologico ed esce piano piano dalla zona podio. Fabio Di Giannantonio 5 Weekend in salita. Troppa salita per uno come lui che aveva voglia di fare la voce da padrone e poi sprofonda in cantina. La sua assenza nella battaglia dei più forti si è fatta sentire. Peccato. Enea Bastianini 5 Il suo Gp ’vero’ gira su quattro, cinque giri. Si capisce che il Bestia soffre a stare laggiù con una Ktm che proprio non è la sua moto. Rabbia e rassegnazione sono un mix terribile. Pecco Bagnaia 4 Cade nella fase di gara in cui al contrario avrebbe dovuto mettersi lì a fare quello che hanno fatto Marquez e Morbidelli. Pecco sbaglia e paga. Formula ingiusta, assolutamente, ma anche lui sta facendo di tutto per non contraddirla.