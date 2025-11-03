Motogp, Lorenzo parla chiaro: “Marquez è due gradini sopra a tutti”

Bologna, 3 novembre 2025 – Solo con l’infortunio nel finale di stagione si sono aperte possibilità per gli altri piloti. Il 2025 di Marc Marquez in sella alla Ducati ufficiale è stato dominante, vittorioso, autorevole. Mondiale vinto con cinque weekend di anticipo, undici successi domenicali e quattordici nelle sprint prima di farsi male in Indonesia a causa di una caduta innescata da Marco Bezzecchi. Insomma, scelta di Borgo Panigale oltremodo corretta di promuoverlo nel team ufficiale sottraendolo dopo una sola stagione a Gresini, che comunque è rimasta in vetta grazie alla bella stagione del fratello Alex. Il prossimo anno, tra l’altro, i due fratelli avranno la stessa moto seppur in squadre differenti, perché l’annata di Gresini andava premiata in qualche modo e Ducati ha offerto per il 2026 una moto aggiornata al pari di quelle Lenovo. Sarà un mondiale interessante, ma sempre con la sensazione di un Marc superiore. O almeno questo è il pensiero di Jorge Lorenzo.

Lorenzo: “Marc due gradini sopra tutti”

Se il buongiorno si vede dalla prima stagione in Ducati ufficiale, potrebbero essere tempi duri per tutti. La superiorità di Marc Marquez è stata schiacciante con una GP25 che nessun altro pilota ha saputo guidare come lui. Cinque gp di anticipo per archiviare il settimo mondiale Moto gp della sua carriera e la candidatura netta e chiara per l’ottavo il prossimo anno. Tra gare e sprint ha vinto 25 volte in stagione. Una enormità. Jorge Lorenzo considera il pilota spagnolo due gradini sopra a tutti: “Credo che non ci sia un pilota all’altezza di Marc e i risultati lo dimostrano – le parole dell’ex campione iridato ad AS – In questo momento lo vedo due gradini sopra agli altri, non uno, se si considera che Di Giannantonio e Bagnaia, con la stessa moto, non sono stati neanche lontanamente in grado di ottenere prestazioni simili”. Insomma, la stagione 2025 è stata un lungo e autorevole dominio, simile a quelle che altri grandi campioni del passato hanno portato a termine, compreso Marc Marquez ai tempi di Honda. Lorenzo ha visto delle similitudini con altri due icone della top class del motomondiale: “Questa stagione mi ricorda il 2002 di Valentino Rossi o il 1997 di Mick Doohan. Ci sono stati piloti che hanno avuto annate decisamente vincenti”. Solo l’infortunio lo ha fermato negli ultimi gp, altrimenti il tassametro dei successi sarebbe potuto andare avanti. Stagione finita anzitempo, ma nessuno scalfirà quanto fatto a 32 anni e dopo il terribile infortunio a Jerez nel 2020. E nel 2026 sarà ancora lui il favorito. Intanto, penultima gara della stagione domenica a Portimao con Niccolò Bulega compagno di box di Pecco Bagnaia.