Moto Gp Malesia: vittoria dominante di Alex Marquez, secondo Acosta e terzo Mir. Incidente choc in Moto3

Kuala Lumpur (Malesia) 26 ottobre 2025 - Aggressivo nei primi giri e un perfetto gestore del margine per tutto il resto della gara. Alex Marquez domina la gara del Gran Premio della Malesia, agevolato anche da uno sfortunato Francesco Bagnaia, il quale fora il posteriore nel momento in cui ci si aspettava un suo contrattacco. Podio tutto spagnolo con Pedro Acosta e Joan Mir a mettere KTM e Honda subito alle spalle della Ducati.

Spaventoso incidente in Moto3 tra Jose Antonio Rueda e Noah Dettwiler durante il giro di schieramento, che ha rivoluzionato il programma del weekend. I due piloti sono stati trasportati in elicottero all'ospedale da Kuala Lumpur, dove però filtra, fortunatamente, ottimismo circa le condizioni dei due ragazzi.

La gara

Come successo nella gara sprint, Bagnaia azzecca di nuovo una partenza perfetta, l'italiano sfrutta tutta la traiettoria esterna, quella più pulita, e si conferma davanti a tutti a Curva 1. Grande slancio di Acosta, bravo a mettersi secondo, inserendosi davanti ad Alex Marquez. Lotta subito accesa tra i due spagnoli, con il ducatista a riprendersi presto la sua seconda posizione. Nessun incidente, nessuna caduta nelle zone centrali del gruppo, da segnalare però il super scatto di Binder da fermo: sette posizioni guadagnate al via dal sudafricano.

Alex Marquez è caldo e non si vuole accontentare di un semplice secondo posto. Bagnaia ha puntato su una gomma media all'anteriore, nel gruppo dei primi dieci solo lui e Marini hanno scelto questa mescola, mentre tutti gli altri montano una morbida. Questo crea tutti i presupposti necessari per l'attacco dello spagnolo ai danni dell'italiano, completando il sorpasso già nel secondo giro. Anche Acosta vuole approfittare di uno pneumatico più performante nelle prime tornate, ma a ogni attacco del giovane centauro KTM, corrisponde una perfetta contromossa del ragazzo nato a Torino. Alle loro spalle invece si accende Mir, merito di una Honda nervosa, ma efficace. Il Campione del Mondo 2020 si libera di Morbidelli prima e di Aldeguer poi e mette nel mirino Quartararo, dando vita a un bellissimo duello, dove però è il francese ad avere la meglio nelle prime schermaglie. Caduta invece per Pol Espargaro.

Dopo aver sofferto per tre giri, con Acosta alle sue spalle, Bagnaia prende confidenza con l'anteriore e prova a ricucire il gap di circa un secondo da Marquez. Il distacco però non si riduce, si cristallizza intorno agli otto-nove decimi, con differenze minime tra un giro e l'altro. Dietro invece Mir, dopo aver subito un paio di grandi contro-sorpassi da Quartararo, torna all'attacco e al giro 8 completa il sorpasso ai danni del francese. Grande risalita dietro anche per Di Giannantonio, il quale supera le due Honda di Marini e Zarco e si riprende l'ottava posizione, dopo un avvio sfortunato. Da notare invece tutte le difficoltà di Aprilia su questo tracciato: Bezzecchi il migliore è solo tredicesimo.

Dopo una grande prima parte di gara difficoltà per Quartararo, passato anche da Morbidelli, con tempi lenti a metterlo nel mirino anche di Aldeguer e Di Giannantonio. Calo di prestazione repentino anche di Bagnaia. Intorno al giro 12 infatti il ducatista comincia a perdere tanto tempo nei confronti di Marquez. Acosta legge le difficoltà del rivale e lo infila nel tratto misto del circuito, conquistando la seconda posizione. Grande rimonta in gara di Bastianini risalito dalla diciannovesima posizione, fino alle prime dieci, quando supera le due Honda di Marini e Zarco per guadagnare la nona posizione.

La gara entra nella sua fase conclusiva e purtroppo lo fa con due colpi negativi in casa Ducati. Il primo è la caduta di Aldeguer, il quale esce di traiettoria a Curva 15 e scivola nel tentativo di rimetterla nella linea ideale. Il secondo invece arriva da Bagnaia: sfortunatissimo il pilota italiano, colpito da una foratura al posteriore e costretto al ritiro dalla gara, mentre si trovava in terza posizione. Ne approfitta Mir, il quale sale sul podio con la sua Honda.

I colpi di scena del Gran Premio della Malesia sono finiti e Alex Marquez taglia il traguardo davanti a tutti conquistando il successo a Sepang. Il podio tutto spagnolo è completato da Pedro Acosta e Joan Mir, con Morbidelli quarto, migliore degli italiani. Tra i piloti nostrani a punti anche Di Giannantonio, Bastianini, Marini e Bezzecchi, quest'ultimo battuto da Ogura nella volata per il decimo posto tra le due Aprilia.

Risultato della gara e classifiche

A. Marquez (Ducati) 40:09.249, Acosta (KTM), Mir (Honda), Morbidelli (Ducati), Quartararo (Yamaha), Di Giannantonio (Ducati), Bastianini (KTM), Marini (Honda), Binder (KTM), Ogura (Aprilia), Bezzecchi (Aprilia), Zarco (Honda), Rins (Yamaha), Miller (Yamaha), Chantra (Honda), Savadori (Aprilia), Pirro (Ducati), A. Fernandez (Yamaha), Oliveira (Yamaha), Bagnaia out (Ducati), Aldeguer out (Ducati), R. Fernandez out (Aprilia), P. Espargaro out (KTM).

Classifica Mondiale piloti

M. Marquez (Ducati) 545, A. Marquez (Ducati) 413, Bezzecchi (Aprilia) 291, Bagnaia (Ducati) 286, Acosta (KTM) 260, Morbidelli (Ducati) 227, Di Giannantonio (Ducati) 226, Aldeguer (Ducati) 186, Quartararo (Yamaha) 182, R. Fernandez (Aprilia) 146, Zarco (Honda) 134, Binder (KTM) 133, Marini (Honda) 128, Bastianini (KTM) 106, Mir (Honda) 93, Ogura (Aprilia) 79, Viñales (KTM) 72, Miller (Yamaha) 68, Rins (Yamaha) 63, Oliveira (Yamaha) 36, Martin (Aprilia) 34, P. Espargaro (KTM) 23, Nakagami (Honda) 10, Savadori (Aprilia) 8, A. Fernandez (Yamaha) 8, Chantra (Honda) 7.

Classifica Mondiale costruttori

Ducati 708, Aprilia 355, KTM 325, Honda 266, Yamaha 220.

Moto3: vince Furusato. Spaventoso incidente

Si apre con la paura e la preoccupazione la domenica di gara in Malesia. Nel giro di schieramento il Campione del Mondo di questa stagione di Moto3, Rueda, colpisce a velocità sostenuta Detwiler, molto lento in pista, mentre controllava un problema al cambio della sua moto. Entrambi i piloti restano a terra e vengono medicati in pista, riportando alla memoria quel triste weekend di 14 anni fa. I due ragazzi vengono trasportati in elicottero all'ospedale di Kuala Lumpur, mentre la direzione gara riorganizza la domenica di corse.

La decisione è quella di correre tutte le gara, con gara ridotta per la Moto3 (10 giri anziché 15) e Moto2 spostata dopo la gara di MotoGP. Così alle 13:45, orario malese, parte la gara della categoria, ovviamente eclissata purtroppo dalla cronaca. La vince Taiyo Furusato, dominando dal primo all'ultimo giro. Dietro una bellissima lotta per il podio, dove partecipa anche Guido Pini, prima però di scivolare nella lotta per il secondo posto. Alla fine sul podio insieme al giapponese salgono Piqueras e Fernandez. Lunetta il migliore degli italiani, undicesimo, a punti anche Morelli e Carraro, mentre Pini, nonostante riesca a ripartire, conclude solo sedicesimo dopo una gara da grande protagonista.

Risultati Moto3 Gp della Malesia: 1 Furusato, 2 Piqueras, 3 A. Fernandez, 4 Almansa, 5 Yamanaka, 11 Lunetta, 13 Morelli, 14 Carraro, 16 Pini, 18 Rossi, 20 Bertelle, 22 Nepa.

Classifica Mondiale Moto3: Rueda 365, Piqueras 251, Quiles 237, Muñoz 197, Kelso 183, Lunetta 109, Pini 97, Foggia 94, Bertelle 55, Nepa 46, Carraro 29, Rossi 24, Morelli 2.