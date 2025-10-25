MotoGp Malesia: Bagnaia torna a volare e conquista la pole, prima fila tutta Ducati

Kuala Lumpur (Malesia) 25 ottobre 2025 - Dice di aver fatto qualche piccola modifica nella mattinata malese e di colpo la sua Ducati è tornata a volare. Francesco Bagnaia conquista la pole position del Gran Premio della Malesia, dopo aver dovuto affrontare la Q1. Un solo treno di gomme morbide basta all'italiano per mettere tutti i colleghi dietro di lui. Battuto di appna 16 millesimi Alex Marquez, mentre terzo c'è Franco Morbidelli per una prima fila tutta Ducati. Fabio Quartararo inaugura la seconda fila, con Pedro Acosta, Fermin Aldeguer e Joan Mir alle sue spalle. Solo quattordicesimo invece Marco Bezzecchi con l'Aprilia dopo aver dominato in Australia.

Qualifiche 1

Tante difficoltà per tanti big nelle sessioni di Prove Libere e allora Q1 ricca di "big" quella del Gran Premio della Malesia. Bagnaia, Bezzecchi, Marini e Aldeguer tra i candidati al passaggio del turno, ma occhio anche al vincitore dell'ultima gara, Raul Fernandez, anche lui coinvolto in questa prima sessione di prove cronometrate. Il primo cronometro di rilievo lo mette a segno lo spagnolo della Ducati Gresini Aldeguer, in 1:57.698. Bagnaia si mette a inseguirlo ad appena 9 millesimi di distacco, davanti proprio al vincitore del Gran Premio d'Australia, Fernandez, con Marini e Bezzecchi dietro.

Si accendono i caschi rossi nel secondo giro veloce di questo primo stint. Aldeguer migliora il suo tempo, ma Marini ha un colpo di coda eccellente e con un convincente 1:57.536 si prende il primo posto. Momentaneamente fuori dai primi due l'italiano con la Ducati ufficiale, il quale però accusa un piccolo errore alla prima staccata del suo secondo tentativo e non riesce a migliorare il suo tempo.

Il circuito di Sepang ha la caratteristica di essere molto lungo e per questo la gomma arriva con difficoltà alla fine del secondo giro veloce. Uno dei tanti fattori da ricordare nella gestione della sessione stessa. Bagnaia è tra i primi a rientrare in pista, seguito da Bezzecchi in una bellissima coppia tutta a italiana a lanciare il finale di questa Q1. I due piloti nostrani accendono la tabella dei tempi, in particolare Pecco Bagnaia registra solo parziali record e migliora il giro veloce di Marini di oltre tre decimi, mettendo a segno un 1:57.190. Perde invece tutto il vantaggio accumulato Bezzecchi, firmando solo il terzo tempo, di 13 millesimi più lento del fratello di Valentino Rossi.

Il finale però è ancora tutto da scrivere, perché Aldeguer e Marini vogliono entrare in Q2. Lo spagnolo con la Ducati del Team Gresini mostra i muscoli e batte di 42 millesimi il tempo di Bagnaia, per conquistare il primo posto. Lo stesso Aldeguer vuole rilanciarsi a caccia di un tempo ancora migliore, ma il giovane iberico cade a Curva 10, causando una bandiera che va a rovinare il finale di molti dei piloti in lotta per il passaggio del turno Bezzecchi e Marini devono accontentarsi del terzo e quarto tempo, mentre Raul Fernandez è quinto all'ultimo tentativo. Passano in Q2 dunque proprio le due Ducati di Aldeguer e Bagnaia, per altro piccola disavventura per il ragazzo spagnolo del Team Gresini, il quale cade nuovamente mentre sta portando la moto nei box, passando dal parco chiuso: nulla di grave, colpita solo una povera mensola vuota.

Qualifiche 2

Bagnaia rinuncia al primo tentativo di giro veloce, decidendo di risparmiare la sua unica gomma nuova per la seconda parte della Q2. Ad aprire i giri veloci ci pensa Acosta, subito con un cronometro di altissimo livello, chiuso in 1:57.363. A sorpresa si mette dietro di lui Zarco, con Mir solo quarto, dietro anche a un super Morbidelli. Si attendono soprese però per il finale della sessione e già nel secondo tentativo su questo primo set di gomme arrivano i primi colpi di scena. Acosta non riesce a migliorare il suo tempo, costretto a rallentare nel finale di quarto settore, dietro il traffico delle due Ducati del Team Gresini. Dietro Mir si migliora, ma non riesce ad assaltare il tempo del connazionale sulla KTM. Il primo colpo per la pole lo batte Fabio Quartararo. Il francese di Yamaha con un mostruoso 1:57.195 si mette a comandare il gruppo.

Entra da solo Bagnaia a caccia del suo tentativo per la pole position, con questo unico treno di gomme. L'italiano registra parziali record in ogni settore, avendo un grande sussulto di orgoglio, dopo un weekend sfortunato in Australia e con un eccellente 1:57.001 si mette davanti a tutti, in attesa del rientro in pista di tutti gli altri. Pecco per altro non si migliora con il suo tentativo ed è costretto a osservare i rivali e sperare per la pole position.

Rientrano tutti i protagonisti della Q2, mentre Bagnaia si accomoda nel suo box, con occhio attento sul monitor dei tempi. Acosta non si unisce alla lotta per la pole position a causa di una caduta a Curva 1 all'inizio del suo giro veloce. Dietro però c'è tanta lotta e voglia di strappare la prima posizione al pilota italiano. Marquez mette grande pressione e conclude un giro quasi perfetto, ma si ferma 16 millesimi dietro a Pecco. Morbidelli conquista la terza posizione momentanea, mentre Quartararo è subito alle sue spalle.

Nel secondo giro veloce con questo secondo set di gomme morbide nuove, nessuno riesce a migliorarsi, fatta eccezione per Quartararo. Mentre nella tabella dei tempi quasi tutti fanno segnare tempi dal colore grigio, quindi più lenti del migliore personale, il francese mette a segno casco rosso su casco rosso. Tre settori quasi perfetti, ma è nell'ultimo dove Bagnaia ha fatto il capolavoro e proprio lì l'italiano conferma il primo posto, mentre il ragazzo della Yamaha si deve accontentare alla fine di un quarto posto. Pole position dunque di Pecco Bagnaia dopo essere partito dalla Q1 in una prima fila tutta Ducati con Alex Marquez e Franco Morbidelli. Quartararo è quarto, davanti ad Acosta, Aldeguer e Mir.

La griglia di partenza della MotoGP

Fila 1: Francesco Bagnaia (Ducati) 1:57.001; Alex Marquez (Ducati) 1:57.017; Franco Morbidelli (Ducati) 1:57.159.

Fila 2: Fabio Quartararo (Yamaha) 1:57.195; Pedro Acosta (KTM) 1:57.363; Fermin Aldeguer (Ducati) 1:57.439.

Fila 3: Joan Mir (Honda) 1:57.440; Fabio Di Giannantonio (Ducati) 1:57.522; Johann Zarco (Honda) 1:57.531.

Fila 4: Alex Rins (Yamaha) 1:57.949; Jack Miller (Yamaha) 1:57.949; Pol Espargaro (KTM) 1:58.174.

Fila 5: Luca Marini (Honda); Marco Bezzecchi (Aprilia); Raul Fernandez (Aprilia).

Fila 6: Miguel Oliveira (Yamaha); Ai Ogura (Aprilia); Brad Binder (KTM).

Fila 7: Enea Bastianini (KTM); Somkiat Chantra (Honda); Lorenzo Savadori (Aprilia)

Fila 8: Michele Pirro (Ducati); Augusto Fernandez (Yamaha).