MotoGp Malesia, circuito, precedenti e orari tv

Bologna, 21 ottobre 2025 – Ultima gara asiatica prima del ritorno in Europa. Tutti i mondiali sono già decisi, ma i segnali per il futuro sono importanti. La Moto gp viaggia verso la conclusione, aspettando notizie su Marc Marquez che potrebbe tentare di rientrare a Valencia, con una Ducati in difficoltà, quantomeno nel team ufficiale privo del campione del mondo, e una Aprilia in grande risalita prima con Marco Bezzecchi e poi con Raul Fernandez. Segnali dicevamo, perché il trend potrebbe portare al 2026 con le due case italiane a giocarsi i titoli iridati e con una profonda riflessione che Borgo Panigale dovrà fare sulla situazione di Pecco Bagnaia. Le dichiarazioni di facciata sono sempre improntate sull’unità, ma la stagione 2025 apre squarci sul bi-campione del mondo che ha il contratto in scadenza nel 2026. Il mercato si muove e un cambio non è più così improbabile con Aldeguer che si è candidato alla Ducati rossa, Acosta che medita di lasciare KTM (così come Quartararo con Yamaha) e un David Alonso che rappresenta il nome per un progetto a lungo termine. Insomma, tanti temi negli ultimi tre gp. Aprilia, invece, è ben solida nel suo progetto, ha un Marco Bezzecchi in grande forma e per il 2026 attende il ritorno a pieno regime di Jorge Martin per cercare l’assalto al mondiale. Ancora indietro le giapponesi, anche se Honda sembra stare meglio di Yamaha, mentre KTM dovrà trovare il modo di convincere Acosta a restare.

Circuito

Si riparte dunque dalla Malesia dopo la vittoria a Philip Island di Raul Fernandez. Il tracciato asiatico è stato concepito per la velocità e lo spettacolo, il circuito internazionale di Sepang è uno dei migliori del mondo. Costruito nel cuore di un immenso complesso che comprende un hotel, un campo da golf, negozi e altri impianti sportivi, il complesso è stato terminato in meno di quattordici mesi e i suoi impianti rispondono ai criteri più esigenti. Con quattro curve lente seguite da vari rettilinei e una decina di curve abbastanza rapide, il circuito di Sepang favorisce i sorpassi e le elevate velocità. La competizione in questo tracciato, uno dei più lunghi del MotoGP, si sviluppa sotto un caldo intenso con alti indici di umidità. Un fattore. Possibilità di sorpasso in curva 1 dopo il rettilineo dei box, in curva 4 e nel tornantino di curva 9. Attenzione anche a curva 15, l’ultima del tracciato che immette sul rettilineo dei box.

Precedenti

Dopo diverse edizioni disputate a Shah Alam, dal 1991 al 1997, e una parentesi nel 1998 a Johor, Sepang è entrato in pianta stabile come gp della Malesia dal 1999 con la vittoria in 500 di Kenny Roberts Jr, che si è poi ripetuto nel 2000. Sei, invece, le vittorie di Valentino Rossi, nessuno come lui a Sepang, la prima nel 2001 e l’ultima nel 2010, mentre nel 2015 il tracciato fu teatro di quello scontro con Marc Marquez e annessa penalizzazione per la caduta dello spagnolo. Negli anni post pandemici ha sempre vinto Ducati. Nel 2022 trionfo di Bagnaia, poi nel 2023 Sprint per Alex Marquez e gara lunga per Enea Bastianin, mentre nel 2024 Jorge Martin vittorioso al sabato e Pecco Bagnaia la domenica. Insomma, un tracciato Ducati ma le recenti prestazioni gettano dubbi sulla superiorità della Desmosedici che è insidiata da una RS-GP in grande crescita anche con i team satellite.

Programma del weekend

Ancora orari mattutini in Italia per il gp della Malesia. La Moto gp inizia il lavoro alle 4.45 di venerdì con le Libere 1, poi alle 9 le Practice, mentre al sabato qualifiche alle 4.50 e la Sprint Race alle 9. La domenica, gare a partire dalle 5 con la Moto 3, dalle 6.15 con la Moto 2 e dalle 8 con la Moto gp. Venerdì 24 ottobre

Ore 3.00 Moto 3 Free Practice 1 Ore 3.50 Moto 2 Free Practice 1 Ore 4.45 Moto gp Free Practice 1 Ore 7.15 Moto 3 Practice Ore 8.05 Moto 2 Practice Ore 9.00 Moto gp Practice Sabato 25 ottobre Ore 2.40 Moto 3 Free Practice 2 Ore 3.25 Moto 2 Free Practice 2 Ore 4.10 Moto gp Free Practice 2 Ore 4.50 Moto gp Q1 Ore 5.15 Moto gp Q2 Ore 6.45 Moto 3 Q1 Ore 7.10 Moto 3 Q2 Ore 7.40 Moto 2 Q1 Ore 8.05 Moto 2 Q2 Ore 9.00 Moto gp Sprint Race Domenica 26 ottobre Ore 3.40 Moto gp Warm up Ore 5.00 Moto 3 Gara Ore 6.15 Moto 2 Gara Ore 8.00 Moto gp Gara

Dove vederlo in tv

Sarà come sempre Sky Sport a trasmettere in diretta l’intero weekend della Malesia sui canali Sky Sport 1, 201, e Sky Sport Moto gp, 208, con telecronaca di Rosario Triolo e Mattia Pasini per Moto 3 e Moto 2 e Guido Meda e Mauro Sanchini per la Moto gp. In streaming su Sky Go e Now Tv. Per quanto riguarda la tv in chiaro, diretta di qualifiche e sprint race su TV 8 al sabato, differita delle gare la domenica con questi orari: Moto 3 alle 11, Moto 2 alle 12.15 e Moto gp alle 14.

Leggi anche - Moto gp, Acosta scontento: "Andiamo al 70% delle nostre possibilità"