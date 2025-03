MotoGp Argentina 2025: Marc Marquez strappa la pole davanti al fratello Alex, quarto Bagnaia. La griglia di partenza

Buenos Aires 15 marzo 2025 - Ancora sotto il segno di Marc Marquez, così come in Thailandia anche in Argentina. Nelle qualifiche del circuito di Termas de Rio Hondo, il pilota spagnolo tiene tutti a distanza: oltre due decimi di margine per strappare la pole position per la seconda gara consecutiva. Si ripete il copione della prima gara dell'anno con il fratello Alex alle sue spalle, mentre scivola in quarta posizione Bagnaia: poco feeling per l'italiano con la pista sudamericana. Sorprendente Johan Zarco su Honda con il terzo posto, mentre più lontani gli altri italiani: Di Giannantonio sesto, Morbidelli ottavo e Bezzecchi nono con la prima Aprilia della griglia di partenza.

Qualifiche 1

Nel primo turno di qualifica come al solito si affrontano i piloti più lenti delle sessioni di prove libere. In palio due posti per poi accedere alla Q2 e giocarsi la poli position. Mette fin da subito in chiaro le cose Franco Morbidelli nella sessione, con due tempi di altissimo livello, che staccano di quasi mezzo secondo tutti i rivali. Il tempo di 1:37:312 imposto dal pilota italo-brasiliano sembra inavvcinabile per tutti solo Miller sembra vagamente potergli restare in scia. Il pilota australiano dopo il primo tentativo si ritrova infatti al secondo posto, davanti al debuttante Ogura, seguito poi da Mir, mentre tutti gli altri patiscono altri due decimi dal pilota della Honda.

Alcuni giri del secondo tentativo vengono invalidati dalla caduta di Chantra nel primo settore. Una bandiera gialla quella provocata dal thailandese che obbliga in diversi piloti ad alzare il polso dal gas. Tra questi non figura Mir però, il quale primo giro con il nuovo set di gomme gli vale la seconda posizione momentanea ai danni di Miller, mentre Ogura non riesce a migliorarsi abbastanza, prima di cadere nel giro di raffreddamento gomme. Nessuna sorpresa però nell'ultimo tentativo: si migliora il solo Aldeguer, ma non abbastanza da insidiare Morbidelli o Mir, i quali staccano il pass per la Q2. Eliminati invece in quest'ordine di arrivo gli altri: Miller, Aldeguer, Ogura, Marini, Oliveira, Fernandez, Chantra, Viñales, Bastianini e Savadori.

Qualifiche 2

Morbidelli e Mir si uniscono così ai dieci piloti più veloci delle prove libere a caccia della pole position del Gran Premio di Argentina. Non bene Bagnaia nel primo giro, mentre invece impone subito la sua legge Marc Marquez: primo già nel suo primo tentativo. Si inserisce alle sue spalle Zarco, davanti ad Alex Marquez, poi Morbitdelli e Quartararo. Perde tanto nel terzo e nel quarto settore Pecco, mentre è lì che fanno la differenza i due fratelli Marquez. Così dopo la prima serie di tentativi è pole provissoria da parte del pilota otto volte Campione del Mondo, seguito da suo fratello. Solo ottavo invece il pilota italiano della Ducati ufficiale, nel mezzo Zarco terzo, seguito da Bezzecchi, Acosta, Di Giannantonio e Morbidelli. Impressionante il pilota italo-brasiliano che ottiene questo tempo con gomma usata.

Continua a faticare nella seconda parte di circuito Bagnaia, ma riesce ad accorciare dopo il primo tentativo con gomma nuova. Il tre volte campione del Mondo infatti si trascina fino al quarto posto con il suo primo giro con la seconda gomma, lo segue a ruota Acosta, mentre si migliora ma resta dietro Quartararo. I tempi dei piloti si migliorano tutti, senza però cambiare in maniera sostanziale la graduatoria. Il primato di Marquez lo accarezzano tutti, ma solo lo stesso Marc riesce a ritoccarlo, superando il muro del minuto e trentasette, con uno spaventoso 1:36:917. Nell'ultimo tentativo non si migliora nessuno e allora dopo la Thailandia, è pole position ancora per il catalano, seguito a ruota dal fratello, poi Zarco a sorpresa terzo, mentre partirà dalla seconda fila Pecco Bagnaia con il quarto tempo, visto l'errore a curva 5 nel suo ultimo tentativo.

La griglia di partenza della MotoGP

Prima fila: Marc Marquez (Ducati 1:36:917), Alex Marquez (Ducati + 0.246), Johan Zarco (Honda + 0.288)

Seconda fila: Francesco Bagnaia (Ducati + 0.351), Pedro Acosta (KTM +0.357), Fabio Di Giannantonio (Ducati +0.369)

Terza fila: Fabio Quartararo (Yamaha +0.430), Franco Morbidelli (Ducati +0.465), Marco Bezzecchi (Aprilia +0.497)

Quarta fila: Joan Mir (Honda +0.679), Brad Binder (KTM +0.785), Alex Rins (Yamaha +0.832);

Quinta fila: Jack Miller (Yamaha), Fermin Aldeguer (Ducati), Ai Ogura (Aprilia)

Sesta fila: Luca Marini (Honda), Miguel Oliveira (Yamaha), Raul Fernandez (Aprilia)

Settima fila: Somkiat Chantra (Honda), Maverick Viñales (KTM), Enea Bastianini (KTM)

Ottava fila: Lorenzo Savadori (Aprilia).